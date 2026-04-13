Caraíva: o destino que se tornou o sonho de todo turista, sem asfalto e com um mar cristalino

Conheça a charmosa vila de pescadores na Bahia que é famosa por suas ruas de areia, ausência de veículos motorizados, atmosfera rústica e praias de águas cristalinas.

A vila de Caraíva é marcada pela vida simples, sem veículos motorizados e ruas de areia, preservando um ambiente tranquilo. Crédito: Divulgação.

Caraíva, um distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, é uma vila encantadora com quase 500 anos de história e tem uma população pequena, de 600 a 1.000 habitantes.

É considerada por muitos a praia mais encantadora da Costa do Descobrimento, com ruas de areia, ausência de veículos (os carros não podem circular na vila) e construções rústicas.

Um detalhe interessante é a sua fiação elétrica, que quando chegou foi toda enterrada no solo para não deixar o vilarejo feio, cheio de fios. Por isso, você não vai encontrar postes pelas ruas.

Acompanhe conosco mais informações sobre o que fazer neste lugar encantador.

O que fazer na Vila de Caraíva

Milhares de turistas visitam a região todo ano para passar as férias ou o réveillon. E a maioria deles ficam apaixonados pelo clima pacato e rústico, e sem vontade de ir embora deste paraíso banhado pelo rio Caraíva e pelo mar calmo do Oceano Atlântico.

Seus atrativos principais são as praias. A Praia da Barra é a mais movimentada na alta temporada, especialmente no fim de tarde, quando o pôr do sol vira espetáculo atraindo várias pessoas para assisti-lo. Ela fica no encontro do Rio Caraíva com o mar e conta com vários quiosques, barracas simples e espreguiçadeiras. Seu mar costuma ser calmo e sem ondas.

A praia da Barra, em Caraíva, tem o seu encanto particular: praia de um lado e o rio do outro. Crédito: Divulgação.

Outra opção é a Praia do Satu, tranquila e rústica. Seu acesso é mais trabalhoso, o que ajuda a mantê-la quase sempre vazia. É protegida por corais e forma piscinas naturais na maré baixa. Já a Praia de Caraíva acompanha toda a vila, com uma longa faixa de areia fofa ideal para caminhadas; o seu mar tem ondulação leve.

Entre os passeios que você pode fazer por lá estão: o passeio de Buggy, visitando a Ponta de Corumbau, um banco de areia com águas cristalinas que avança mar adentro; descer o Rio Caraíva de Bóia, apreciando a natureza; e visitar a Aldeia Pataxó Porto do Boi, uma experiência cultural com rituais, pintura corporal e trilhas guiadas por indígenas, a cerca de 6 km da vila.

Uma parte da longa extensão da Praia de Caraíva (Bahia). Crédito: Divulgação.

Por lá você também vai conhecer o Beco da Lua, um ponto de encontro noturno com bares, música ao vivo e restaurantes, trazendo um clima bem descontraído. O forró pé de serra é tradicional na vila e anima as noites na região.

Quando visitar a região? O clima tropical mantém temperaturas agradáveis o ano todo, porém, na alta temporada (réveillon/carnaval) a vila fica mais cheia e os serviços com preços mais altos.

Algumas dicas importantes se você desejar ir visitar a vila: há internet, mas o sinal pode oscilar; evite a alta temporada se busca tranquilidade; leve dinheiro em espécie, pois não tem caixa eletrônico e alguns estabelecimentos não aceitam cartão; leve repelente contra insetos e protetor solar.

Referências da notícia

Sem asfalto, com casas coloridas e praias intocadas com águas cristalinas como o Caribe: o vilarejo baiano que desperta o desejo de largar tudo e viver ali. 08 de abril, 2026. Vitor Bruno.

8 passeios fundamentais em Caraíva, no sul da Bahia. 06 de fevereiro, 2026. Cecilia Carrilho.

Caraíva! Dicas para a sua viagem a esse paraíso no Litoral Sul da Bahia. 18 de novembro, 2021. Monique Renne.