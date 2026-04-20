Caminhos do Mar: parque a 1 hora da capital paulista tem trilhas cercadas por Mata Atlântica preservada

O Parque Caminhos do Mar é uma área de visitação com natureza preservada da Mata Atlântica e importante valor histórico e cultural. Conheça aqui todos os atrativos oferecidos na região.

O Parque Caminhos do Mar, conhecido por abrigar a Estrada Velha de Santos, é uma unidade de conservação que mistura ecoturismo e história na Serra do Mar. Crédito: Governo do Estado de São Paulo.

A cerca de 1 hora da capital paulista, você vai encontrar um destino turístico incrível, rodeado de natureza. O Parque Caminhos do Mar é uma área de visitação localizada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, que combina natureza preservada da Mata Atlântica e importante valor histórico e cultural.

Dentro do parque está a antiga Estrada Velha de Santos, uma ligação histórica entre o planalto e o litoral paulista. Este trecho, aliás, foi parte do caminho percorrido por Dom Pedro I rumo ao Ipiranga.

Conheça mais sobre este lugar incrível.

Os atrativos do Parque Caminhos do Mar

Entre os seus principais atrativos estão trilhas ecológicas em meio à floresta, mirantes com vistas da serra e do litoral, cachoeiras e atividades de ecoturismo e aventura.

Mas de forma geral, a região oferece três tipos de roteiros de acordo com o gosto de cada um: o roteiro histórico, o roteiro ecoturístico e o de aventura. Abaixo falamos um pouquinho mais de cada um.

O Parque Caminhos do Mar está inserido na área da Mata Atlântica, que foi reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Essa inclusão é importante para a educação ambiental, além de inspirar práticas para preservar o bioma local.

O 'Roteiro Histórico' percorre cerca de 16 quilômetros (ida e volta) pela antiga Estrada Velha de Santos (atualmente estrada Caminhos do Mar). O local é asfaltado e passa por vários mirantes, bem como por monumentos históricos erguidos em 1922. Um dos principais pontos é a Calçada do Lorena, considerada a primeira estrada pavimentada do Brasil, usada no período colonial para o transporte de mercadorias.

O caminho pela Estrada Velha de Santos traz a história de São Paulo e do Brasil. E os mirantes ao longo da descida permitem contemplar a vista para as cidades de Santos, São Vicente e Cubatão.

Trecho da Estrada Velha de Santos (atualmente estrada Caminhos do Mar) com um dos seus monumentos históricos, o Rancho da Maioridade. Crédito: Divulgação.

O 'Roteiro Ecoturístico' é voltado para a imersão na natureza da Mata Atlântica, com trilhas que percorrem áreas preservadas da Serra do Mar. O trajeto tem cerca de 7 quilômetros (ida e volta) e passa pelo caminho usado por Dom Pedro I na rota da Independência.

Há alguns mirantes naturais com vistas panorâmicas da serra e do litoral, além de cachoeiras e trechos de floresta densa, ricos em biodiversidade. Ou seja, é uma rota com contato direto com o meio ambiente, ideal para quem procura caminhadas ao ar livre e contemplação da paisagem.

A Cachoeira da Torre possui uma vista maravilhosa para as montanhas. A trilha até ela tem cerca de 9 km de extensão (ida e volta), uma duração média de 6 horas, e só pode ser feita com acompanhamento de guia. Crédito: Divulgação.

Já o 'Roteiro Aventura' é uma caminhada de cerca de 9 quilômetros (ida e volta) com subidas e descidas por diferentes trechos de Mata Atlântica. É ideal para quem quer atividades mais intensas em meio à natureza. Alguns trechos tem terrenos íngremes e contato direto com a mata fechada. Este roteiro termina na Cachoeira da Torre, onde tem um poço natural para banho e uma vista parcial da Baixada Santista.

Uma opção de atividade é a tirolesa “Voo da Serra”, uma atração cobrada à parte. Ela tem 500 metros de extensão e vai de São Bernardo a Cubatão, passando por cima da Estrada Velha de Santos. A sua velocidade pode atingir até 60 km/h e tem trechos de até 100 metros de altura sobre o vale.

Imagem da Tirolesa “Voo da Serra”. Crédito: Divulgação.

O parque controla o acesso às trilhas, de forma que o visitante precisa comprar os ingressos antecipadamente no site oficial Caminhos do Mar. A entrada dá acesso ao parque e à sua estrutura básica, como banheiros, bebedouros e alguns mirantes.

Referências da notícia

A 1h de SP, o caminho secreto de Dom Pedro I guarda monumentos históricos, tirolesa a 100m de altura e trilhas na Mata Atlântica. 17 de abril, 2026. Sabrina Aquino.

Parque Caminhos do Mar: confira nossa experiência na trilha deste passeio turístico em São Paulo. 26 de abril, 2025. Aline Martins.