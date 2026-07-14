Ar polar derruba as temperaturas até -11°C na Região Sudeste

Com temperaturas que despencaram em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a madrugada desta terça-feira (14) registrou marcas térmicas históricas em diversas estações meteorológicas brasileiras.

Geada registrada no distrito de Laranjeira de Caldas, em Caldas (MG), nesta terça-feira (14). Foto: Marcelo Rodrigues/EPTV

Uma forte massa de ar frio de origem polar derrubou as temperaturas na Região Sudeste do Brasil na madrugada desta terça-feira (14). O fenômeno meteorológico provocou geadas amplas e marcas térmicas históricas, mudando a paisagem de diversas cidades e áreas de preservação ambiental de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Entre as medições mais extremas do dia, o Parque Nacional do Itatiaia quebrou seu recorde anual ao registrar a menor temperatura de sua reserva. O frio severo também cobriu de gelo a vegetação de diferentes municípios do Sul de Minas Gerais, onde as marcas oficiais ficaram abaixo de zero.

Recorde histórico e vegetação congelada na Serra da Mantiqueira

Na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, a estação meteorológica da Nascente do Campo Belo registrou a impressionante marca de -11°C. Esse registro representa a menor temperatura do dia no país e o recorde absoluto do ano na reserva fluminense.

Parque Nacional quebrou o próprio recorde e registrou menor temperatura do ano na reserva. Foto: Divulgação/Demilson Rodrigues

Pouco antes, outra estação no mesmo parque, apontou a mínima de -10,1°C. Imagens feitas por guias locais revelaram campos e folhagens completamente pintados de branco, em um cenário de congelamento típico de inverno severo.

Fundado em junho de 1937, o parque abrange atualmente 28 mil hectares e abriga altitudes elevadas que favorecem esse tipo de marca climática extrema. Na mesma madrugada, o local ocupou as duas primeiras posições do ranking nacional de frio, ficando atrás apenas do registro anual histórico de Rolândia, no Paraná, que marcou -13,2°C em maio.

Geada ampla e marcas negativas no Sul de Minas

No Sul de Minas Gerais, o termômetro oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou -1,3°C em Maria da Fé. O município mineiro de Marmelópolis também teve índice negativo com -0,2°C , e a cidade de Lambari registrou 2,4°C fora da rede oficial do órgão governamental.

Sul de Minas registra temperatura de -11°C e geada impressionante; veja vídeo



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Imagens cedidas à Itatiaia por William Siqueira

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A geada cobriu plantações e gramados em Caldas, no distrito de Laranjeiras de Caldas , além de colorir de branco bairros urbanos e parques públicos de Poços de Caldas. Em outras localidades mineiras monitoradas pelo instituto, o termômetro marcou 5,9°C em Varginha e 6,7°C em Machado, onde a sensação térmica despencou para 0,5°C.

Outras medições do órgão federal no estado apontaram 6,7°C em Passos , 7,5°C em Uberaba e 7,9°C em Ituiutaba, confirmando a grande abrangência da massa polar. O resfriamento noturno associado ao céu limpo e à alta altitude da região da Serra da Mantiqueira foram determinantes para o congelamento da vegetação.

Frio se espalha por municípios do interior paulista

O estado de São Paulo também registrou índices bastante baixos de temperatura em diversas estações oficiais durante a mesma madrugada fria. O destaque paulista do órgão governamental foi a cidade de Campos do Jordão, que marcou 2,1°C , seguida de perto por Itapira com 3,2°C e São Luiz do Paraitinga com 4,2°C.

Outras cidades paulistas registraram marcas baixas, com Taubaté anotando 5,5°C , Cachoeira Paulista com 5,9°C e Bauru registrando 6,3°C. Na mesma data, a cidade de Casa Branca registrou a mínima de 6,4°C , enquanto Marília teve 7,4°C , Tupã alcançou 8,3°C e o município de Rio Claro, no Rio de Janeiro, registrou 7,9°C.

Essas condições climáticas provocaram forte sensação de frio por toda a região serrana fluminense, com Santa Maria Madalena marcando 8,5°C e a estação do Pico do Couto indicando 3,6°C. Em áreas litorâneas vizinhas, as mínimas ficaram em 10,8°C na cidade de Paraty e em 12,6°C no município de Angra dos Reis.