Ar polar derruba as temperaturas até -11°C na Região Sudeste
Com temperaturas que despencaram em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a madrugada desta terça-feira (14) registrou marcas térmicas históricas em diversas estações meteorológicas brasileiras.
Uma forte massa de ar frio de origem polar derrubou as temperaturas na Região Sudeste do Brasil na madrugada desta terça-feira (14). O fenômeno meteorológico provocou geadas amplas e marcas térmicas históricas, mudando a paisagem de diversas cidades e áreas de preservação ambiental de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Entre as medições mais extremas do dia, o Parque Nacional do Itatiaia quebrou seu recorde anual ao registrar a menor temperatura de sua reserva. O frio severo também cobriu de gelo a vegetação de diferentes municípios do Sul de Minas Gerais, onde as marcas oficiais ficaram abaixo de zero.
Recorde histórico e vegetação congelada na Serra da Mantiqueira
Na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, a estação meteorológica da Nascente do Campo Belo registrou a impressionante marca de -11°C. Esse registro representa a menor temperatura do dia no país e o recorde absoluto do ano na reserva fluminense.
Pouco antes, outra estação no mesmo parque, apontou a mínima de -10,1°C. Imagens feitas por guias locais revelaram campos e folhagens completamente pintados de branco, em um cenário de congelamento típico de inverno severo.
Fundado em junho de 1937, o parque abrange atualmente 28 mil hectares e abriga altitudes elevadas que favorecem esse tipo de marca climática extrema. Na mesma madrugada, o local ocupou as duas primeiras posições do ranking nacional de frio, ficando atrás apenas do registro anual histórico de Rolândia, no Paraná, que marcou -13,2°C em maio.
Geada ampla e marcas negativas no Sul de Minas
No Sul de Minas Gerais, o termômetro oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou -1,3°C em Maria da Fé. O município mineiro de Marmelópolis também teve índice negativo com -0,2°C , e a cidade de Lambari registrou 2,4°C fora da rede oficial do órgão governamental.
A geada cobriu plantações e gramados em Caldas, no distrito de Laranjeiras de Caldas , além de colorir de branco bairros urbanos e parques públicos de Poços de Caldas. Em outras localidades mineiras monitoradas pelo instituto, o termômetro marcou 5,9°C em Varginha e 6,7°C em Machado, onde a sensação térmica despencou para 0,5°C.
Outras medições do órgão federal no estado apontaram 6,7°C em Passos , 7,5°C em Uberaba e 7,9°C em Ituiutaba, confirmando a grande abrangência da massa polar. O resfriamento noturno associado ao céu limpo e à alta altitude da região da Serra da Mantiqueira foram determinantes para o congelamento da vegetação.
Frio se espalha por municípios do interior paulista
O estado de São Paulo também registrou índices bastante baixos de temperatura em diversas estações oficiais durante a mesma madrugada fria. O destaque paulista do órgão governamental foi a cidade de Campos do Jordão, que marcou 2,1°C , seguida de perto por Itapira com 3,2°C e São Luiz do Paraitinga com 4,2°C.
Outras cidades paulistas registraram marcas baixas, com Taubaté anotando 5,5°C , Cachoeira Paulista com 5,9°C e Bauru registrando 6,3°C. Na mesma data, a cidade de Casa Branca registrou a mínima de 6,4°C , enquanto Marília teve 7,4°C , Tupã alcançou 8,3°C e o município de Rio Claro, no Rio de Janeiro, registrou 7,9°C.
Essas condições climáticas provocaram forte sensação de frio por toda a região serrana fluminense, com Santa Maria Madalena marcando 8,5°C e a estação do Pico do Couto indicando 3,6°C. Em áreas litorâneas vizinhas, as mínimas ficaram em 10,8°C na cidade de Paraty e em 12,6°C no município de Angra dos Reis.
Referência da notícia
Lydia Reis. (2026). Com -11°C, Parque Nacional do Itatiaia quebra o próprio recorde e registra menor temperatura do ano.
g1 Sul de Minas. (2026). Frio intenso provoca temperatura abaixo de zero e geada no Sul de Minas.