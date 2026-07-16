Satélites da NASA detectam erupção vulcânica submarina que poderia criar uma nova ilha no planeta

Uma erupção submarina detectada pela NASA oferece uma oportunidade única de estudar um dos processos geológicos mais fascinantes do mundo e a possibilidade de formação de uma nova ilha.

A maior quantidade de vulcões da Terra está oculta no fundo do oceano.

Embora tenhamos a tendência de associar vulcões a montanhas fumegantes e rios de lava, a maior parte da atividade vulcânica da Terra ocorre no fundo do oceano. Trata-se de um processo contínuo nas profundezas marinhas que, incessantemente, constrói e transforma a superfície, dando origem a nova crosta e — por vezes — até mesmo a novas ilhas.

Aproximadamente 75% de toda a atividade vulcânica na Terra ocorre sob o oceano, principalmente ao longo das dorsais meso-oceânicas, onde se forma nova crosta terrestre.

E é precisamente isso que pode estar acontecendo no Mar de Bismarck, ao norte da Papua-Nova Guiné. Uma erupção submarina detectada por vários satélites da NASA chamou a atenção da comunidade científica devido à sua intensidade e à probabilidade de que, caso a atividade continue, o vulcão possa acabar emergindo acima da superfície.

Da superfície do mar ao espaço

A atividade vulcânica teve início em 8 de maio, quando uma série de pequenos terremotos precedeu a erupção. Pouco depois, vários satélites da NASA começaram a detectar enormes plumas de vapor, cinzas e água elevando-se sobre o Mar de Bismarck. Além disso, alterações térmicas indicavam a presença de magma muito próximo à superfície do oceano.

Imagem de satélite da NASA de 15 de maio, mostrando material vulcânico flutuante (pedra-pomes), águas esverdeadas causadas por ele e uma pluma de vapor acima da erupção submarina.

O curioso? Ainda não é possível afirmar com absoluta certeza qual vulcão está em erupção. Essa região específica carece de mapas detalhados do fundo do mar, de modo que sua topografia permanece, em grande parte, um mistério.

A hipótese mais provável é que a erupção se origine de uma estrutura vulcânica situada na chamada Dorsal Titan, uma área conhecida por intensa atividade tectônica.

O nascimento de uma nova ilha?

Quando ocorre uma erupção submarina em águas relativamente rasas e ela persiste por tempo suficiente, o material vulcânico pode se acumular até emergir acima do nível do mar. Embora seja um fenômeno raro, ele já ocorreu em várias partes do mundo.

Nas primeiras semanas, imagens de satélite mostraram que a erupção estava lançando grandes quantidades de material vulcânico e calor em direção à superfície. Isso deu origem à teoria de que uma nova ilha poderia se formar; no entanto, essa possibilidade permaneceu apenas como uma hipótese.

A ilha de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai surgiu após uma erupção no Pacífico Sul entre 2014 e 2015, mas uma erupção mais poderosa em 2022 transformou quase completamente a paisagem. Imagem: NOAA.

Os relatórios mais recentes do Observatório Vulcanológico de Rabaul indicam que a atividade diminuiu significativamente. Desde meados de junho, praticamente não foram registrados terremotos relacionados ao vulcão, sendo observadas apenas emissões de vapor muito fracas e descoloração da água. O processo não terminou, mas, por enquanto, a probabilidade de formação de uma nova ilha é menor.

O que nossos oceanos escondem

O fato é que sabemos muito pouco sobre o lugar onde tudo isso acontece. Apesar dos avanços tecnológicos, vastas áreas do assoalho oceânico permanecem sem mapeamento com detalhes suficientes. Hoje, conhecemos as superfícies da Lua, de Marte e até mesmo de Vênus com mais detalhes do que grande parte do nosso próprio assoalho oceânico.

A água bloqueia a maioria das técnicas de observação realizadas a partir do espaço. O mapeamento do fundo do mar em alta resolução exige percorrê-lo com navios equipados com sonar, que enviam pulsos sonoros em direção ao leito marinho e medem o tempo que levam para retornar, reconstruindo assim o relevo submarino. No entanto, trata-se de um processo lento, complexo e dispendioso.

Fontes hidrotermais formam-se ao redor de muitos vulcões submarinos; delas jorra água muito quente e rica em minerais, e são habitadas por organismos capazes de obter energia a partir de compostos químicos — em vez da luz solar — por meio de um processo chamado quimiossíntese.

No entanto, graças às observações por satélite, os cientistas conseguem acompanhar a evolução de erupções como esta em tempo quase real, detectar a dispersão de material vulcânico e observar como a superfície do oceano é temporariamente transformada.

E sim, embora esta erupção possa não criar uma nova ilha, ela revela um mundo fascinante que permanece oculto à vista de todos.