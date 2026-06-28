Nem ar-condicionado nem eletricidade: o mecanismo de 2 mil anos que resfria casas no meio do deserto

Muito antes de existir ar-condicionado ou ventilador, uma solução arquitetônica engenhosa já permitia suportar temperaturas extremas no meio do deserto. Dois mil anos depois, esse sistema volta a despertar interesse devido à sua eficiência e sustentabilidade.

Vista panorâmica das torres eólicas na cidade de Yazd, Irã.

Durante séculos, civilizações que habitaram alguns dos ambientes mais extremos do planeta aprenderam a conviver com o calor usando apenas seu conhecimento do clima, os materiais disponíveis e uma extraordinária engenhosidade arquitetônica.

Hoje, com o consumo de eletricidade associado ao ar-condicionado aumentando diante de ondas de calor cada vez mais intensas, longas e frequentes, arquitetos e engenheiros estão voltando sua atenção para uma tecnologia ancestral que comprovou sua eficácia ao longo dos séculos.

Estamos falando do badgir (em persa), também conhecido como torre de vento ou captador de vento. Trata-se de um sistema de resfriamento natural desenvolvido há mais de dois milênios, séculos antes do surgimento da eletricidade, que ainda funciona em algumas das regiões mais quentes do mundo, como o sul do Irã, onde as temperaturas de verão podem facilmente ultrapassar os 50°C.

A invenção genial que resfria casas sem usar energia

O badgir era amplamente utilizado na antiga Pérsia, atual República Islâmica do Irã. Hoje, alguns de seus melhores exemplos podem ser vistos em cidades como Yazd, situada entre dois desertos. Lá, essas altas torres se elevam acima dos telhados e funcionam como captadores de vento eficazes.

Seu funcionamento depende exclusivamente das leis da física e do uso inteligente do vento, das diferenças de temperatura e da arquitetura do edifício. Funciona assim: quando uma brisa entra pelas aberturas superiores, o ar é canalizado para dentro da casa por meio de dutos verticais.

Dans le sud de l'Iran, où les températures peuvent atteindre 50°C à l'ombre, les habitants utilisent depuis plus de 2 000 ans un système d'architecture bioclimatique: les badgirs, ou tours à vent. Très répandues dans les régions désertiques du pays, notamment autour de la ville pic.twitter.com/DHj72Q5pWP — Restitutor Orientis (@restitutorII) June 25, 2026

Ao mesmo tempo, o ar quente acumulado no interior sobe e escapa para o exterior graças ao chamado "efeito chaminé". O resultado é uma circulação constante que reduz a temperatura percebida sem a necessidade de motores, compressores ou eletricidade.

Em muitas construções tradicionais, esse sistema também era combinado com lagos, reservatórios de água ou galerias subterrâneas. À medida que o ar passava sobre superfícies mais frias ou ligeiramente úmidas, perdia parte do seu calor por meio do resfriamento evaporativo antes de ser distribuído pelos cômodos. Em climas secos, essa estratégia pode reduzir significativamente a temperatura interna.

Uma tecnologia adaptada ao clima desértico

O sucesso do badgir não depende apenas da torre. A arquitetura tradicional dessas moradias foi cuidadosamente projetada para combater o calor, a começar pelos materiais de construção.

Um badgir em uma casa de arquitetura árabe tradicional.

As casas eram tipicamente construídas com paredes grossas de adobe ou tijolo, materiais com alta inércia térmica que absorviam calor durante o dia e o liberavam lentamente à noite. Além disso, pátios internos, janelas pequenas e a orientação da construção ajudavam a minimizar a incidência direta da luz solar.

Toda a estrutura funcionava como um sistema passivo de climatização, aproveitando os recursos naturais disponíveis muito antes das revoluções tecnológicas posteriores.

Pode substituir o ar condicionado moderno?

A resposta aqui depende do clima. Os modelos Badgir oferecem excelente desempenho em regiões quentes e secas, onde há grande diferença entre as temperaturas diurnas e noturnas e a umidade ambiente é baixa. Nessas condições, a ventilação natural e o resfriamento evaporativo são particularmente eficazes.

Este resort de luxo em Dubai incorporou torres de captação de energia eólica como solução climática.

No entanto, seu desempenho diminui em climas tropicais ou muito úmidos, onde o ar já contém uma grande quantidade de vapor de água e a evaporação mal o resfria.

Portanto, os especialistas não consideram essas torres um substituto universal para o ar-condicionado, mas sim uma solução complementar que pode reduzir significativamente a demanda energética de edifícios existentes em determinadas circunstâncias.

Uma ideia milenar revisitada

O badgir não é apenas uma curiosidade histórica. Atualmente, ele inspira inúmeros projetos de arquitetura bioclimática, e universidades e especialistas pesquisam como adaptar esse mecanismo ancestral a edifícios contemporâneos com o objetivo de reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono.

Em um contexto em que o resfriamento representa uma parcela significativa do consumo global de eletricidade durante o verão, qualquer tecnologia capaz de reduzir essa dependência é valiosa.

De fato, os princípios do badgir já foram incorporados em edifícios públicos, centros educacionais e escritórios por meio de torres de ventilação modernas que aproveitam o vento e a ventilação cruzada para melhorar o conforto térmico sem recorrer constantemente a sistemas mecânicos.