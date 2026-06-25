O que se sabe sobre as novas espécies de escorpião descobertas por cientistas brasileiros na Amazônia

Pesquisadores encontraram duas novas espécies de escorpiões no extremo norte da Amazônia brasileira. O fato se deu há alguns anos, mas a descoberta foi divulgada recentemente em um artigo científico.

Imagem das duas espécies descobertas na Amazônia brasileira: Brotheas cernii à esquerda e Cayooca puchus à direita. Crédito: Lira et al. (2026).

Pesquisadores brasileiros, em um trabalho de campo (expedição) em 2022, descobriram duas novas espécies de escorpiões da família Chactidae no município de Mucajaí, no estado de Roraima, região norte da Amazônia brasileira, a cerca de 60 quilômetros da capital Boa Vista.

As duas espécies foram batizadas como Cayooca puchus sp. n. e Brotheas cernii sp. n., e essas descobertas só reforçam a importância da Amazônia como um grande centro de biodiversidade, com potencial de várias espécies animais a serem descobertas ainda.

Estes achados foram divulgados recentemente em um artigo publicado na revista científica Diversity. Entenda abaixo o que já se sabe sobre estes novos aracnídeos.

Onde e como os animais foram encontrados

Os escorpiões foram encontrados durante uma expedição em uma área de floresta próxima a uma cachoeira em Mucajaí. O local é bem peculiar, com formações rochosas isoladas que ficaram relativamente isoladas há milhares de anos. E isso favorece o surgimento de espécies exclusivas de animais, adaptadas a condições ambientais muito específicas, como foi o caso destes escorpiões.

Os dois escorpiões apresentavam particularidades, como diferenças na coloração, no tamanho do corpo, na granulação das pinças, entre outros, e foi isso que chamou a atenção dos pesquisadores.

Liderados pela professora Manuela Berto Pucca, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), eles então coletaram o animais e iniciaram uma pesquisa para verificar se pertenciam a espécies ainda desconhecidas pela ciência, o que, de fato, foi comprovado.

A descoberta da espécie Cayooca puchus é importante pois o gênero Cayooca é considerado raro e tem pouquíssimos representantes conhecidos pela ciência.

“Os achados demonstram o quanto a floresta Amazônica, especialmente em estados como Roraima, ainda é pouco explorada cientificamente. Se encontramos duas espécies inéditas em uma única região que investigamos, quantas outras ainda existem na região e não conhecemos?”, comentou em uma entrevista a professora Manuela.

Ao longo dos anos, desde 2022, os pesquisadores retornaram ao local várias vezes para coletar exemplares machos e fêmeas, além de indivíduos jovens e adultos para a pesquisa.

O que se sabe sobre as novas espécies?

As duas novas espécies de escorpiões são extremamente sensíveis às condições ambientais, altamente especializadas e adaptadas a um ambiente muito específico.

Ou seja, são espécies muito adaptadas às condições da floresta amazônica e bastante sensíveis às mudanças de habitat, por isso, fora de lá, elas não sobrevivem.

Uma das espécies de escorpiões descobertas na região amazônica. Crédito: Equipe do Projeto AT-Biota-FAPESP.

Além da classificação biológica, os pesquisadores estão investigando as moléculas dos venenos desses escorpiões para potencial desenvolvimento de novos medicamentos. Como eles vivem em ambientes extremamente desafiadores, desenvolveram ao longo de sua evolução moléculas ativas muito eficientes.

Por isso, seus venenos podem conter compostos com potencial para a criação de inseticidas biológicos e para aplicações nas áreas farmacêutica e biomédica.