Trégua na chuva: SP, RJ, MG e ES terão sequência de dias de sol; veja a previsão

As chuvas vão dar uma trégua no Sudeste do Brasil. A previsão indica que nos próximos dias o tempo volta a ficar mais firme na maior parte da região, com o sol voltando a aparecer mais. Mais previsão: Nova frente fria traz alerta de chuvas intensas e tempestades ao centro-sul; veja previsão

As chuvas que têm atingido a Região Sudeste do Brasil estão com os dias contados. Elas começam a reduzir e já neste fim de semana o tempo volta a ficar firme na maior parte da região.

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Eventualmente algumas chuvas bem isoladas ou chuviscos ainda podem ocorrer em localidades mais ao leste da região, contudo, o sol aparece e teremos mais dias de tempo firme nos quatro estados.

Mas atenção, uma nova mudança no tempo é esperada para o início de julho nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Acompanhe a seguir detalhes da previsão do tempo.

Tempo volta a firmar em grande parte do Sudeste

As chuvas se despedem e o tempo volta a ficar mais estável, e com maior presença de sol, na Região Sudeste do país a partir deste fim de semana.

Entre o sábado (27) e o domingo (28) ainda podem ocorrer chuvas fracas e isoladas ou chuviscos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, mas ainda assim o céu fica mais limpo e com sol entre algumas nuvens. Demais áreas do Sudeste com predomínio de sol.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para segunda-feira (29) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A próxima semana também deve começar com tempo firme e céu claro em praticamente todas as áreas dos quatro estados da região. Apenas na segunda-feira (29), entre o fim da tarde e a noite, a previsão indica pancadas de chuva mais pontuais em áreas do sul do estado de São Paulo.

Nas capitais, os próximos dias serão de predomínio de sol e céu variando de claro a com algumas nuvens.

Além disso, um ar mais quente começa a ingressar na região a partir do fim de semana, o que não deixa as temperaturas diminuírem como nos últimos dias. À tarde, as máximas podem chegar até aos 28/29ºC no oeste paulista, Triângulo Mineiro e leste e noroeste mineiros.

A nova mudança no tempo

Uma nova mudança no tempo está prevista para ocorrer a partir do dia 6 de julho, quando uma nova frente fria deve avançar levando chuvas intensas para o Sudeste, mais provavelmente para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Previsão do modelo europeu ECMWF mostra no dia 5 de julho uma frente fria avançando pelo Sul do Brasil. A tendência é de que o sistema avance posteriormente para o Sudeste do país também.

A previsão do modelo europeu ECMWF também mostra anomalias médias semanais positivas de precipitação sobre áreas dos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, do sul e leste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo na semana dos dias 6 a 13 de julho (mapa abaixo).

Previsão de anomalias médias semanais de precipitação (em mm) entre os dias 6 e 13 de julho, segundo o modelo europeu ECMWF.

Conforme o modelo, estão previstas chuvas de até 30 milímetros acima da média nestas áreas (tons verdes) neste período, o que reforça que teremos um aumento das chuvas na região. Posteriormente, traremos mais atualizações sobre o tempo na região.