O misterioso fenômeno de esferas luminosas voando sobre vulcões: UFO ou fenômeno natural?

A comunidade científica já reconhece amplamente esse fenômeno, observado em diversos vulcões ao redor do mundo. Mas o que é isso? Aqui estão as respostas da ciência.

Esse fenômeno fascina cientistas e entusiastas da ufologia do mundo todo há anos.

Esferas luminosas, ou bolas de luz, são um fenômeno ainda misterioso avistado perto das crateras de vários vulcões ao redor do mundo, da América à Ásia. Alguns até as atribuem a UFOs (Unidentified Flying Object), ou 'Objeto Voador Não-Identificado, enquanto a ciência moderna as estuda há mais de uma década, relacionando-as a fenômenos atmosféricos ainda desconhecidos.

Muitos cientistas acreditam que não se tratam nem de UFOs nem de fenômenos paranormais, mas sim de um efeito eletromagnético natural ligado ao estresse tectônico e à atividade vulcânica.

As peculiaridades desse fenômeno misterioso

Essas luzes aparecem como esferas ou globos luminosos, de cor branca ou amarelada, que flutuam, movem-se lentamente ou sobem ao céu, às vezes emitindo um brilho difuso.

Essas cargas se acumulam principalmente perto de vulcões, acima de falhas verticais (comuns em muitos vulcões ativos), o que explica por que as esferas aparecem nesses locais.

Elas não duram muito (de alguns segundos a minutos) e nem parecem estar diretamente ligadas à lava incandescente, mas sim à atividade geofísica subterrânea.

O que diz a ciência moderna?

A comunidade científica já reconhece amplamente esse fenômeno, observado em diversos vulcões ao redor do mundo. Atualmente, dentre as muitas hipóteses em discussão, a mais plausível se concentra nas características das rochas encontradas próximas aos vulcões.

A primeira hipótese sugere que as rochas vulcânicas contêm quartzo. Quando o magma ascendente ou a tensão tectônica as comprimem ou fraturam, o quartzo gera intensos campos elétricos (como uma bateria natural).

Essas cargas podem ionizar o ar próximo à superfície, criando breves flashes de luz ou plasmas que aparecem como esferas flutuantes.

Sob estresse extremo, certos minerais (como riolito, dolomita ou rochas ígneas típicas de vulcões) liberam cargas positivas. Essas cargas se movem em direção à superfície através de fraturas ou falhas. Uma vez no ar, elas ionizam o oxigênio e criam pequenos volumes de plasma que emitem luz visível.

Como um relâmpago de baixa altitude sem trovão, geralmente tem formato esférico, pois o plasma tende a formar glóbulos estáveis por alguns instantes.

Por que são frequentemente confundidos com UFOs?

Muitos vídeos de esferas emergindo de vulcões (Etna, Popocatépetl) estão circulando na internet. A ciência explica que algumas são realmente luzes telúricas, enquanto outras podem ser ilusões de ótica.

Estudos sobre os campos eletromagnéticos gerados por essas luzes mostram que elas podem afetar o cérebro humano, criando alucinações ou sensações estranhas, mas continuam sendo fenômenos 100% naturais.

Muitos vídeos de esferas emergindo de vulcões (Etna, Popocatépetl) estão circulando online. A ciência explica que algumas são, na verdade, esferas de luz, enquanto outras podem ser ilusões de ótica.

Essas cargas se acumulam principalmente perto de vulcões, acima de falhas verticais (comuns em muitos vulcões ativos), o que explica o aparecimento das esferas nesses locais. Elas não exigem um terremoto ou uma erupção em curso, mas sim movimentos lentos do magma ou tensões acumuladas.

Será este um fenômeno natural?

Hoje, podemos afirmar que a ciência considera essas esferas luminosas um fenômeno natural, muito raro e difícil de reproduzir em laboratório. Nesse caso, não seriam extraterrestres ou visitantes de outros mundos.

Mas é um fenômeno causado pela própria Terra, que libera energia elétrica na atmosfera, criando essas belas esferas luminosas. Observatórios vulcanológicos e sismólogos as monitoram justamente porque podem ser um sinal indireto de atividade tectônica em curso.