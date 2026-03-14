Misterioso desaparecimento de um submarino na Antártica revela segredos do fundo do mar

O robô subaquático Ran desapareceu sob as plataformas de gelo da Antártida. Mas, antes disso, forneceu informações cruciais sobre o comportamento e o derretimento das geleiras.

Um submarino robótico, que desapareceu durante uma expedição, refuta diversos fatos que eram considerados comprovados sobre o mar da Antártica.

As profundezas dos oceanos são um mundo misterioso à espera de ser descoberto. E dentro desse fascinante mistério subaquático, as profundezas remotas e praticamente inexploradas sob o gelo da Antártica são ainda mais intrigantes.

Em um mundo escuro e distante, onde a humanidade jamais pisou e onde um véu de mistério paira sobre tudo o que existe, um submersível científico desapareceu, mas não sem antes fazer uma descoberta surpreendente. Antes de se perder, o robô conseguiu registrar estruturas nunca antes vistas sob uma gigantesca plataforma de gelo.

Essa descoberta pode mudar tudo o que sabemos — e muito mais — sobre o comportamento das geleiras e o futuro do clima global.

SOS, submarino desaparecido sob o gelo

O protagonista desta história misteriosa é Ran, um veículo subaquático autônomo projetado para explorar cavidades sob o gelo polar. Ele tem 6 metros de comprimento e faz — ou fazia — parte de um projeto internacional que investiga o derretimento do gelo antártico e seus potenciais efeitos na elevação do nível do mar.

Seu misterioso desaparecimento e a atual ausência de qualquer vestígio deste submarino robótico é o que nos leva a alternar entre o presente e o passado em nossa narrativa. A missão de Ran era explorar a cavidade sob a plataforma de gelo Dotson, na Antártica Ocidental.

A missão do submarino Ran era entrar na cavidade existente sob a plataforma de gelo Dotson, mas ele nunca retornou.

Esta é uma área praticamente inacessível que, até agora, só podia ser estudada através de dados indiretos, incluindo imagens de satélite e núcleos de gelo.

Por este motivo, o Ran foi enviado por cientistas da Colaboração Internacional da Geleira Thwaites (ITGC, na sigla em inglês), um programa internacional que investiga o comportamento de grandes geleiras antárticas.

Durante sua operação, o robô subaquático percorreu extensas áreas sob o gelo para gerar mapas detalhados do terreno subaquático e suas características. Ele estava equipado com sistemas de sonar de alta resolução e sensores oceanográficos.

Em suas expedições iniciais, aventurou-se até 17 quilômetros em uma cavidade sob a plataforma de gelo e cobriu mais de 1.000 quilômetros em 27 dias. Isso permitiu o mapeamento de uma vasta área do fundo do gelo pela primeira vez na história.

Para os pesquisadores, foi quase como descobrir um novo continente.

O fascinante e misterioso "mundo" sob o gelo

De acordo com mapas gerados pelo submarino Ran, sob a superfície do gelo existem estruturas de formato irregular, incluindo planaltos de gelo, terraços escalonados, depressões e curiosas formações em forma de lágrima.

Sob o gelo da Antártica existe um mar nunca antes explorado diretamente pelo homem.

O que impressiona é que essas figuras parecem ter sido esculpidas pela água que circula sob a geleira, erodindo sua base por baixo (um processo conhecido como "derretimento basal").

A novidade dessa descoberta para a ciência está no fato de que essas estruturas podem revelar novos mecanismos de derretimento do gelo que não haviam sido considerados anteriormente. Compreender esses processos é crucial para antecipar como as geleiras irão evoluir nas próximas décadas.

Uma pista chave sobre a subida do nível do mar

Do ponto de vista científico, a plataforma de gelo Dotson é crucial devido à sua proximidade com a geleira Thwaites. Trata-se de uma enorme massa de gelo, considerada um dos pontos mais vulneráveis do planeta às mudanças climáticas.

Geograficamente, as plataformas de gelo atuam como barreiras naturais que retardam o avanço das geleiras em direção ao oceano. Se essas estruturas enfraquecerem ou colapsarem, o fluxo de gelo para o mar poderá acelerar e causar uma elevação significativa do nível global do mar.

Os dados coletados pelo submarino Ran mostram que o derretimento não está ocorrendo de forma uniforme. Na parte oeste da plataforma de gelo, correntes de água relativamente quentes estão erodindo a base do gelo com mais intensidade, enquanto outras áreas permanecem mais protegidas.

Essas descobertas estão forçando uma reavaliação de alguns dos modelos científicos usados para prever o comportamento das geleiras.

O mistério do desaparecimento do submarino

Após concluir diversas missões bem-sucedidas, os pesquisadores retornaram à região com o robô subaquático Ran no início de 2024 para continuar suas explorações.

Mas a expedição tomou um rumo inesperado. Ran fez seu primeiro e único mergulho sob a plataforma de gelo, de onde nunca mais retornou. Embora um ponto de retorno tivesse sido estabelecido para o veículo, ele simplesmente parou de transmitir sinais e desapareceu sem deixar vestígios. Tudo isso, vale lembrar, em uma das regiões mais inacessíveis do planeta.

Para além da perda material do submarino robótico Ran, as suas expedições permitiram a descoberta de informações cruciais sobre o derretimento do gelo na base.

Embora as causas permaneçam um mistério, os cientistas têm diversas teorias, que vão desde uma falha técnica até um possível encalhe no terreno subaquático, considerando também a potencial interação com o ambiente marinho.

Recuperar o submarino está se tornando um sonho impossível, já que ele está localizado sob centenas de metros de gelo e em áreas onde os sistemas de navegação convencionais são inoperáveis.

Uma perda que deixa uma grande descoberta

Apesar da perda do robô subaquático, os dados que Ran conseguiu transmitir antes de desaparecer representam uma contribuição inestimável de informações sobre o funcionamento das geleiras da Antártica.

Os cientistas não descartam o envio de outro submarino robótico em busca do Ran, para continuar a exploração.

Os mapas obtidos revelam que a base das plataformas de gelo é muito mais complexa do que se pensava anteriormente, e que existem processos de erosão e circulação oceânica que ainda não são totalmente compreendidos.

A equipe internacional que lidera o projeto — com a amarga constatação do que a perda do submarino deixou para trás — já planeja substituir o Ran para dar continuidade à pesquisa. Porque, sem dúvida, muitos segredos ainda precisam ser descobertos sob o gelo da Antártica.