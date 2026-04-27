De Chernobyl a Fukushima: terras abandonadas pelos humanos onde a natureza renasce em meio à radioatividade

Zonas nucleares abandonadas como Chernobyl e Fukushima tornaram-se refúgios inesperados para a vida selvagem. Como a vida pode prosperar onde os humanos não podem mais viver?

Chernobyl está se tornando um refúgio para a vida selvagem.

Em 26 de abril de 1986, a explosão na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, liberou uma nuvem radioativa que cobriu grande parte da Europa. Em poucos dias, aproximadamente 115.000 pessoas foram evacuadas. Quarenta anos depois, a zona de exclusão, um território de 2.600 km² maior que Luxemburgo, permanece inabitável para humanos.

Sem agricultura ou população humana, a área se transformou em um vasto laboratório a céu aberto. Os cientistas chamam isso de reintrodução de espécies selvagens, um processo no qual a natureza retoma seu espaço sem intervenção humana.

O retorno da vida selvagem

As imagens são impressionantes. Onde antes reinavam o concreto e a indústria, agora há uma explosão de biodiversidade. As populações de lobos, raposas, linces, alces e javalis aumentaram significativamente. Espécies que desapareceram há décadas, até mesmo séculos, retornaram: ursos-pardos e bisontes-europeus estão recolonizando a região.

Família de ursos em Chernobyl: uma ursa e seu filhote, em paz, no coração das ruínas de Pripyat, onde a natureza está recuperando o que lhe pertence por direito.

Ainda mais surpreendente é que algumas espécies raras estão prosperando. A águia-pomarina, ameaçada de extinção em escala global, encontra aqui um refúgio único. Na Bielorrússia, foram registrados pelo menos 13 casais reprodutores — um recorde mundial para essa espécie, que é extremamente sensível à presença humana.

Até mesmo os famosos cavalos de przewalski, introduzidos em 1998, se adaptaram. Hoje, mais de 150 vivem na natureza. Tendo estado à beira da extinção, representam um renascimento quase inesperado.

Radioatividade: um perigo... mas não o único fator

Para que fique claro: a radioatividade ainda é muito real. Inicialmente, causou danos enormes, especialmente na "floresta vermelha", onde as árvores queimaram de dentro para fora devido à radiação.

Mas os estudos concordam: a ausência de atividade humana tem um impacto mais positivo do que o efeito negativo que a radioatividade tem sobre as populações animais.

Em outras palavras, para muitas espécies, viver em um ambiente poluído é menos destrutivo do que viver perto de humanos.

E esse fenômeno não se limita a Chernobyl. Após o desastre nuclear de Fukushima, no Japão, em 2011, também foi estabelecida uma zona de exclusão. Lá, a vida selvagem retornou em grande número: ursos, javalis e guaxinins estão recolonizando as paisagens abandonadas. Pesquisadores observam a mesma dinâmica: menos humanos, mais animais.

When the Chernobyl Nuclear Power Plant suffered a catastrophic explosion on April 26, 1986, the surrounding area was evacuated with little warning, forcing residents to abandon their pets.



Soviet authorities ordered the culling of most domestic animals left behind to prevent the pic.twitter.com/5ahJ1Q1CN0 — ArchaeoHistories (@histories_arch) March 17, 2026

A incrível resistência dos seres vivos

A natureza não apenas se recupera, como também se adapta. As rãs-arborícolas escureceram: sua pele, rica em melanina (um pigmento protetor), parece ajudá-las a resistir melhor à radiação. Os lobos mostram sinais de adaptação genética, potencialmente ligados ao aumento da resistência ao câncer.

Até mesmo as plantas evoluem. Algumas desenvolvem mecanismos de reparo do DNA ou maior tolerância a metais pesados. Nas ruínas do reator, um fascinante fungo negro utiliza a radiação como fonte de energia, um fenômeno ainda em estudo.

No entanto, é preciso cautela: essa recuperação não é perfeita nem isenta de consequências. Efeitos mais sutis persistem. Algumas espécies ainda apresentam sinais de estresse: diminuição da fertilidade, mutações genéticas e catarata em aves. A radioatividade continua exercendo uma pressão silenciosa sobre os organismos.

Uma verdade incômoda?

Essas paisagens demonstram que a natureza pode se regenerar, às vezes de forma espetacular… quando não estamos mais aqui. Mas esse renascimento permanece imperfeito, com ecossistemas ainda frágeis e marcados para sempre.

Será mesmo necessário que ocorra uma catástrofe nuclear para que haja espaço para a vida?



Chernobyl e Fukushima certamente não são exemplos a serem seguidos, mas são alertas contundentes; revelam o que a natureza pode se tornar quando a pressão humana diminui.

Em Fukushima, apesar dos esforços de descontaminação, os resultados permanecem muito limitados em áreas predominantemente florestais. A vida está retornando, mas em ambientes ainda perturbados, onde persistem vestígios de radioatividade.

Près d'une décennie après l'accident nucléaire de Fukushima, au #Japon des chercheurs ont découvert que les populations d'animaux sauvages sont revenues en abondances dans les zones contaminées et désertes v @universityofgahttps://t.co/8Manytt3rr pic.twitter.com/LsnuJIlIgX — AsieNews (@AsiaNews_FR) January 6, 2020

Não precisamos desaparecer para que a natureza respire. Mas precisamos aprender a lhe dar espaço, a reduzir a nossa pegada ecológica, sem esperar que o pior aconteça. Sim, somos capazes de viver sem degradá-la.

Referência da notícia

40 years on from the disaster, why there are foxes, bears and bison again around Chernobyl. 25 de abril, 2026. Nick Dunn.