Jurassic Park errou: estudo revela que filhotes de T. rex eram do tamanho de gatos
Pesquisa baseada em fósseis inéditos mostra que tiranossauros recém-nascidos pesavam menos de três quilos e sugere que cada ninhada podia reunir entre 20 e 30 ovos.
O Tiranossauro rex, um dos maiores predadores que já caminharam pela Terra, começava a vida de forma muito mais modesta do que se imaginava. Uma nova pesquisa identificou os primeiros fósseis conhecidos de filhotes recém-nascidos da espécie e revelou que esses animais tinham cerca de 75 centímetros de comprimento e pesavam entre 1,7 e 2,5 quilos, tamanho comparável ao de um gato doméstico.
Publicado na revista Biology, o estudo analisou fósseis raríssimos preservados em coleções de museus. A descoberta também permitiu aos pesquisadores estimar o tamanho dos ovos e o número de filhotes por ninhada, oferecendo novas pistas sobre a reprodução dos famosos dinossauros carnívoros.
Até então, cientistas conheciam apenas fósseis de T. rex juvenis ou adultos, o que dificultava compreender como eram os primeiros dias de vida da espécie. Os novos vestígios ajudam a preencher uma importante lacuna sobre o desenvolvimento do maior predador terrestre da América do Norte durante o período Cretáceo.
Um fóssil esquecido trouxe novas respostas
Segundo o paleontólogo e biólogo evolutivo Nick Longrich, da Universidade de Bath, no Reino Unido, a descoberta aconteceu enquanto a equipe examinava coleções de museus em busca de restos de pequenos dinossauros adultos. Em vez disso, os pesquisadores encontraram um osso extremamente poroso, característica típica de animais em crescimento acelerado.
A descoberta altera significativamente as projeções anteriores sobre o tamanho dos filhotes de tiranossauro e fornece uma nova referência para entender o desenvolvimento da espécie desde os primeiros estágios de vida.
Reprodução pode ter sido mais numerosa
Com base nas dimensões estimadas dos filhotes, os pesquisadores calcularam também o tamanho provável dos ovos. Os resultados indicam que uma única ninhada poderia reunir entre 20 e 30 ovos, embora nenhum ovo de T. rex tenha sido identificado com total certeza até hoje.
Os dados sugerem que o predador talvez adotasse uma estratégia reprodutiva mais próxima da chamada estratégia "r", caracterizada pela produção de um grande número de descendentes. Ainda assim, o estudo não conclui que os adultos abandonavam completamente a prole, indicando que o cuidado parental pode ter evoluído de forma gradual ao longo do tempo.
Segundo Longrich, os tiranossauros parecem representar uma etapa intermediária entre répteis atuais, como crocodilos e tartarugas, e as aves modernas. Para o pesquisador, essa transição no investimento dos pais sobre os filhotes ocorreu progressivamente durante o Mesozoico.
Dentes indicam comportamento precoce
Outro achado chamou a atenção da equipe. Alguns dentes atribuídos aos filhotes já apresentavam sinais de desgaste semelhantes aos observados em exemplares adultos, sugerindo que os jovens tiranossauros começavam cedo a desenvolver hábitos alimentares típicos da espécie.
Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, como o local onde esses animais faziam seus ninhos e quanto tempo permaneciam sob os cuidados dos pais, os novos fósseis oferecem um retrato inédito do início da vida de um dos dinossauros mais emblemáticos da história. A descoberta reforça que, antes de se tornar um gigante de várias toneladas, o temido T. rex começou sua trajetória como um pequeno predador que caberia facilmente nos braços de um ser humano.
Referência da notícia
Olhar Digital. (2026). Jurassic Park errou: filhotes de T. rex eram como gatos.