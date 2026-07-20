Jurassic Park errou: estudo revela que filhotes de T. rex eram do tamanho de gatos

Pesquisa baseada em fósseis inéditos mostra que tiranossauros recém-nascidos pesavam menos de três quilos e sugere que cada ninhada podia reunir entre 20 e 30 ovos.

Fósseis raríssimos revelam que filhotes de T. rex eram do tamanho de um gato e sugerem uma estratégia reprodutiva inesperada. Imagem gerada por inteligência artificial. Crédito: Gemini/Olhar Digital

O Tiranossauro rex, um dos maiores predadores que já caminharam pela Terra, começava a vida de forma muito mais modesta do que se imaginava. Uma nova pesquisa identificou os primeiros fósseis conhecidos de filhotes recém-nascidos da espécie e revelou que esses animais tinham cerca de 75 centímetros de comprimento e pesavam entre 1,7 e 2,5 quilos, tamanho comparável ao de um gato doméstico.

Publicado na revista Biology, o estudo analisou fósseis raríssimos preservados em coleções de museus. A descoberta também permitiu aos pesquisadores estimar o tamanho dos ovos e o número de filhotes por ninhada, oferecendo novas pistas sobre a reprodução dos famosos dinossauros carnívoros.

Até então, cientistas conheciam apenas fósseis de T. rex juvenis ou adultos, o que dificultava compreender como eram os primeiros dias de vida da espécie. Os novos vestígios ajudam a preencher uma importante lacuna sobre o desenvolvimento do maior predador terrestre da América do Norte durante o período Cretáceo.

Um fóssil esquecido trouxe novas respostas

Segundo o paleontólogo e biólogo evolutivo Nick Longrich, da Universidade de Bath, no Reino Unido, a descoberta aconteceu enquanto a equipe examinava coleções de museus em busca de restos de pequenos dinossauros adultos. Em vez disso, os pesquisadores encontraram um osso extremamente poroso, característica típica de animais em crescimento acelerado.

Após comparar o material com outros fósseis da mesma época, os cientistas concluíram que o exemplar pertencia ao menor T. rex já identificado. A análise indica que o animal media aproximadamente 75 centímetros de comprimento e pesava cerca de 2,5 quilos, enquanto estimativas sugerem que, ao nascer, seu peso poderia ser de apenas 1,7 quilo.

A descoberta altera significativamente as projeções anteriores sobre o tamanho dos filhotes de tiranossauro e fornece uma nova referência para entender o desenvolvimento da espécie desde os primeiros estágios de vida.

Reprodução pode ter sido mais numerosa

Com base nas dimensões estimadas dos filhotes, os pesquisadores calcularam também o tamanho provável dos ovos. Os resultados indicam que uma única ninhada poderia reunir entre 20 e 30 ovos, embora nenhum ovo de T. rex tenha sido identificado com total certeza até hoje.

A análise de pequenos vestígios ajudou a reconstruir os primeiros dias de vida de um dos maiores predadores da Terra. Crédito: Divulgação/Nick Longrich-Biology

Os dados sugerem que o predador talvez adotasse uma estratégia reprodutiva mais próxima da chamada estratégia "r", caracterizada pela produção de um grande número de descendentes. Ainda assim, o estudo não conclui que os adultos abandonavam completamente a prole, indicando que o cuidado parental pode ter evoluído de forma gradual ao longo do tempo.

Segundo Longrich, os tiranossauros parecem representar uma etapa intermediária entre répteis atuais, como crocodilos e tartarugas, e as aves modernas. Para o pesquisador, essa transição no investimento dos pais sobre os filhotes ocorreu progressivamente durante o Mesozoico.

Dentes indicam comportamento precoce

Outro achado chamou a atenção da equipe. Alguns dentes atribuídos aos filhotes já apresentavam sinais de desgaste semelhantes aos observados em exemplares adultos, sugerindo que os jovens tiranossauros começavam cedo a desenvolver hábitos alimentares típicos da espécie.

Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, como o local onde esses animais faziam seus ninhos e quanto tempo permaneciam sob os cuidados dos pais, os novos fósseis oferecem um retrato inédito do início da vida de um dos dinossauros mais emblemáticos da história. A descoberta reforça que, antes de se tornar um gigante de várias toneladas, o temido T. rex começou sua trajetória como um pequeno predador que caberia facilmente nos braços de um ser humano.