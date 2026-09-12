Por que é que os especialistas recomendam aplicar fita adesiva nas rodas da mala antes de viajar?
A mala é um dos itens mais importantes para as nossas viagens. Graças a esta dica de especialista, pode evitar imprevistos e situações desagradáveis ao partir para a sua próxima viagem.
Com a chegada do fim de semana ou de um feriado, estamos a ultimar os preparativos para a nossa escapadinha — a arrumar os itens que queremos levar para romper com a rotina do dia a dia. Um dos elementos fundamentais para organizar a viagem é, sem dúvida, a mala, que nos acompanha até aquele destino inesquecível.
Para proteger e cuidar deste precioso item, existem várias recomendações e métodos que também ajudam a preservá-lo por mais tempo. Um deles, que se tornou recentemente viral, consiste na aplicação de fita adesiva nas rodas. Este truque ajuda a reduzir o ruído produzido pelas rodas.
Além de proteger o material de que são feitas, isto melhora o deslocamento em superfícies desafiantes. Isto porque o plástico rígido das rodas gera ruído significativo ao entrar em contacto com diversas superfícies, como asfalto irregular, paralelos ou pisos de aeroportos.
A aplicação de fita adesiva nas rodas da bagagem faz com que estas se comportem como pneus pneumáticos, ajudando a absorver as vibrações e eliminando quase por completo o ruído incómodo produzido durante a deslocação. A fita também ajuda a proteger as rodas contra o desgaste.
Elimina praticamente todo o ruído e protege as rodas
Este truque de muito baixo custo prolonga a vida útil das rodas, uma vez que o desgaste pode ser acelerado pelo atrito constante contra superfícies irregulares, pela presença de pequenas pedras ou pela abrasão provocada ao rodar sobre materiais como o asfalto.
A aplicação de fita adesiva nas rodas também melhora a tração e a aderência: isso proporciona maior estabilidade em determinadas superfícies — como as lisas ou molhadas —, evitando que a mala deslize ou se desloque lateralmente, algo comum nos aeroportos, sobretudo quando se está com pressa.
Evite problemas inesperados ou surpresas desagradáveis
Isto também prolonga a vida útil da mala e, ao mesmo tempo, reduz o risco de uma ou mais rodas se partirem ou se soltarem durante a viagem. Além disso, no caso de a fita se soltar ou deteriorar, basta aplicar uma nova camada de fita adesiva.
Embora se possa pensar que qualquer tipo de fita adesiva serviria, na realidade, apenas certos tipos servem este propósito e aderem de forma eficaz. A opção mais recomendada é a "fita silver tape" (ou fita americana), devido à sua elevada resistência, impermeabilidade (como à água) e espessura.
Os tipos de fita mais recomendados
Outra boa alternativa é a fita de silicone autofusível: adere facilmente a si própria, criando uma camada de borracha elástica e altamente durável. Tem ainda a vantagem de não deixar resíduos pegajosos nas rodas.
É importante evitar fitas como a fita-cola comum, pois rompem devido à fricção e à água. A fita isoladora preta comum também não é recomendada; é muito fina e tende a descolar das rodas quando exposta ao calor ou ao aumento da temperatura ambiente.
Outras sugestões gerais
É aconselhável limpar bem a superfície das rodas antes de utilizar esta técnica, especialmente para remover qualquer pó acumulado. O uso de um pano seco é uma boa opção para este efeito; garantir a aderência perfeita da fita é fundamental.
No final da viagem, verifique o estado das rodas: após vários dias de utilização, a fita pode acumular pó ou simplesmente soltar-se; a melhor opção é removê-la utilizando uma pequena quantidade de álcool. Com o tempo, esta técnica simples pode gerar poupanças, uma vez que a substituição de uma ou mais rodas pode representar uma despesa inesperada.