Por que é que os especialistas recomendam aplicar fita adesiva nas rodas da mala antes de viajar?

A mala é um dos itens mais importantes para as nossas viagens. Graças a esta dica de especialista, pode evitar imprevistos e situações desagradáveis ao partir para a sua próxima viagem.

A aplicação da fita também ajuda a evitar que as rodas percam tração.

Com a chegada do fim de semana ou de um feriado, estamos a ultimar os preparativos para a nossa escapadinha — a arrumar os itens que queremos levar para romper com a rotina do dia a dia. Um dos elementos fundamentais para organizar a viagem é, sem dúvida, a mala, que nos acompanha até aquele destino inesquecível.

Para proteger e cuidar deste precioso item, existem várias recomendações e métodos que também ajudam a preservá-lo por mais tempo. Um deles, que se tornou recentemente viral, consiste na aplicação de fita adesiva nas rodas. Este truque ajuda a reduzir o ruído produzido pelas rodas.

Ao proteger a superfície de rolamento, evitamos transtornos e prolongamos a vida útil da bagagem, evitando assim despesas desnecessárias.

Além de proteger o material de que são feitas, isto melhora o deslocamento em superfícies desafiantes. Isto porque o plástico rígido das rodas gera ruído significativo ao entrar em contacto com diversas superfícies, como asfalto irregular, paralelos ou pisos de aeroportos.

Com o tempo, as rodas desgastam-se e ficam obstruídas por pó e sujidade.

A aplicação de fita adesiva nas rodas da bagagem faz com que estas se comportem como pneus pneumáticos, ajudando a absorver as vibrações e eliminando quase por completo o ruído incómodo produzido durante a deslocação. A fita também ajuda a proteger as rodas contra o desgaste.

Elimina praticamente todo o ruído e protege as rodas

Este truque de muito baixo custo prolonga a vida útil das rodas, uma vez que o desgaste pode ser acelerado pelo atrito constante contra superfícies irregulares, pela presença de pequenas pedras ou pela abrasão provocada ao rodar sobre materiais como o asfalto.

Embora se possa pensar que qualquer tipo de fita adesiva serviria, na realidade, apenas certos tipos servem este propósito e aderem de forma eficaz. A opção mais recomendada é a fita de alta resistência conhecida por "duct tape" (fita americana).

A aplicação de fita adesiva nas rodas também melhora a tração e a aderência: isso proporciona maior estabilidade em determinadas superfícies — como as lisas ou molhadas —, evitando que a mala deslize ou se desloque lateralmente, algo comum nos aeroportos, sobretudo quando se está com pressa.

Evite problemas inesperados ou surpresas desagradáveis

Isto também prolonga a vida útil da mala e, ao mesmo tempo, reduz o risco de uma ou mais rodas se partirem ou se soltarem durante a viagem. Além disso, no caso de a fita se soltar ou deteriorar, basta aplicar uma nova camada de fita adesiva.

Os pisos dos aeroportos são normalmente escorregadios, e as malas tendem a tombar.

Embora se possa pensar que qualquer tipo de fita adesiva serviria, na realidade, apenas certos tipos servem este propósito e aderem de forma eficaz. A opção mais recomendada é a "fita silver tape" (ou fita americana), devido à sua elevada resistência, impermeabilidade (como à água) e espessura.

Os tipos de fita mais recomendados

Outra boa alternativa é a fita de silicone autofusível: adere facilmente a si própria, criando uma camada de borracha elástica e altamente durável. Tem ainda a vantagem de não deixar resíduos pegajosos nas rodas.

É importante evitar fitas como a fita-cola comum, pois rompem devido à fricção e à água. A fita isoladora preta comum também não é recomendada; é muito fina e tende a descolar das rodas quando exposta ao calor ou ao aumento da temperatura ambiente.

Outras sugestões gerais

É aconselhável limpar bem a superfície das rodas antes de utilizar esta técnica, especialmente para remover qualquer pó acumulado. O uso de um pano seco é uma boa opção para este efeito; garantir a aderência perfeita da fita é fundamental.

Assim que as rodas estiverem limpas, aplique a fita na superfície de rolamento, pressionando firmemente para evitar a formação de bolhas ou bolsas de ar. É fundamental não deixar as camadas de fita demasiado espessas; o excesso de volume pode fazer com que a roda bloqueie.

No final da viagem, verifique o estado das rodas: após vários dias de utilização, a fita pode acumular pó ou simplesmente soltar-se; a melhor opção é removê-la utilizando uma pequena quantidade de álcool. Com o tempo, esta técnica simples pode gerar poupanças, uma vez que a substituição de uma ou mais rodas pode representar uma despesa inesperada.