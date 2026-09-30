Frentes frias e ciclone levam chuvas de período úmido pelo Brasil; confira a previsão

Com a atuação de dois ciclones e suas frentes frias associadas, o tempo no Brasil continuará chuvoso, com ocorrência de tempestades severas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Os acumulados superam os 100 mm em diversos Estados.

Um ciclone extratropical e sua frente fria associada já provocaram tempestades severas sobre o centro-sul do Brasil nos últimos dias. O sistema continua atuando sobre o Brasil ao longo desta quarta-feira (30), causando chuvas significativas sobre o centro-sul do país.

Estações do Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) registraram acumulados de 150 mm no Rio Grande do Sul só nos últimos três dias. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná ( Simepar ), as rajadas de vento no estado ultrapassaram os 100 km/h, causando danos a edifícios e veículos.

Previsões indicam que esse cenário chuvoso continuará ao longo dos próximos dias - especialmente com a formação de um segundo ciclone extratropical e sua frente fria associada, que ocorre entre sábado (3) e domingo (4) e traz mais tempestades ao centro-sul do país.

Chuvas continuam ao longo da semana

Nesta quarta-feira (30), o risco de tempestades severas permanece elevado entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. No restante do Sudeste e do Centro-Oeste, o tempo permanece predominantemente firme, embora haja risco de pancadas de chuva localizadas em alguns municípios, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de probabilidade de chuvas na quarta-feira de tarde mostra tempestades se formando de maneira intensa sobre o Sul, podendo atingir também parte do Sudeste e Centro-Oeste.

Na quinta-feira (1), primeiro dia de Outubro, a frente fria se move em direção norte e organiza uma extensa faixa de nebulosidade e precipitação sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. As áreas mais afetadas incluem São Paulo, sul do Rio de Janeiro e sul/oeste de Minas Gerais, além de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e sul de Goiás, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de probabilidade de chuvas na quinta-feira de tarde mostra tempestades se formando de maneira intensa sobre uma faixa que compreende o Sudeste e Centro-Oeste do país.

A faixa de instabilidade causada pela frente fria continuará avançando em direção norte na sexta-feira (2), quando as chuvas ganham maior abrangência sobre o Sudeste. Há risco alto de tempestades sobre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Pancadas localizadas também podem ocorrem de maneira mais esparsa sobre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal durante a tarde. Essa situação pode ser observada logo abaixo.

Previsão de probabilidade de chuvas na sexta-feira de tarde mostra tempestades se form ando de maneira mais abrangente sobre o Sudeste, atingindo parte dos estados de MG, RJ e ES.

Ao longo do final de semana, entre o sábado (3) e o domingo (4), o destaque fica para um segundo sistema de ciclone e frente fria, que estará se formando ao longo destes dias e causará uma nova onda de tempestades severas sobre todo o centro-sul do país.

Novo ciclone e frente fria se formam no final de semana

Durante o sábado (3), as tempestades severas atingem com força o Rio Grande do Sul, trazendo novos transtornos para a população. No domingo (4), a frente fria avança pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste, atingindo Estados como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Previsão de nebulosidade, ventos e chuva mostra que uma segunda frente fria se forma entre o sábado e o domingo, causando pancadas de chuva sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Efetivamente, isso fará com que o tempo permaneça chuvoso sobre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país ao longo dos próximos dias. Os maiores volumes de chuva devem se concentrar inicialmente entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No entanto, ao longo da semana que vem, tempestades volumosas também atingem o restante do Sudeste e do Centro-Oeste do país.

Nas áreas mais afetadas pela chuva, os acumulados podem superar 100 mm e chegar perto de 200 mm. O cenário aumenta o risco de alagamentos, enchentes, transbordamentos de rios, quedas de árvores e outros transtornos associados a temporais, mantendo o centro-sul do Brasil sob alerta para tempo severo e chuva volumosa.