Duas frentes frias não dão trégua às chuvas em SP, RJ e MG nos próximos dias

Uma frente fria já atuará sobre o Sudeste do Brasil a partir de hoje (30), aumentando as condições para chuva forte e temporais, e o segundo sistema frontal vai se formar no fim de semana, mantendo as instabilidades na região.

Uma frente fria atuará na Região Sudeste do Brasil já a partir desta quarta-feira (30), levando condições para pancadas de chuva, temporais com raios, vendavais e até chance de queda de granizo aos estados de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Minas Gerais (MG) nos próximos dias.

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E um segundo sistema frontal vai se formar e avançar para a região a partir deste fim de semana, mantendo as instabilidades nestes três estados até o início da próxima semana. Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas e temporais ocorrem em SP, RJ e MG durante os próximos dias

Nesta quarta-feira (30) a primeira frente fria já provoca pancadas de chuva isoladas e temporais em São Paulo, principalmente no sul e no leste, no sul do Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, especialmente no período da tarde. Ainda são esperadas rajadas de vento acima dos 60 km/h nestas áreas e que podem pontualmente chegar em torno dos 100 km/h. E não se descarta a chance de queda de granizo.

E as instabilidades devem permanecer atuando neste início de outubro na região. Na quinta-feira (1º outubro) a frente fria continuará deixando alertas para estes três estados ao longo do dia.

Previsão de chuvas (mm) e nebulosidade para quinta-feira (1º outubro) às 19h à esquerda e para sábado (3) às 15h à direita, segundo o modelo euroepu ECMWF.

Chuvas moderadas a pontualmente intensas, temporais com muitos raios e chance de queda de granizo são esperadas ao longo de todo o dia em São Paulo, e entre a tarde e a noite no centro-sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Novamente, rajadas de vento acima dos 60 km/h estão previstas, podendo localmente alcançar os 100 km/h na metade norte paulista e no sul mineiro e fluminense.

Na sexta-feira (2), o sistema continua levando chuvas moderadas desde a manhã para o leste e norte de São Paulo, o sul e o leste (Zona da mata, Vale do Rio Doce) de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. À tarde, as chuvas ganham força e são esperadas pancadas fortes e temporais nestas áreas mineiras e fluminenses. Não se descartam ainda vendavais entre 40 e 60 km/h e queda de granizo pontual.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (1º outubro) às 15h à esquerda e para sábado (3) às 14h à direita, segundo o modelo euroepu ECMWF.

No sábado (3) a frente fria já estará afastada, contudo áreas de instabilidade ainda vão se formar sobre São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais, deixando chuvas moderadas com riscos de temporais isolados e pancadas fortes mais pontuais. Ainda não podemos descartar vendavais de até 60 km/h e granizo pontual.

Ao longo da manhã do domingo (4) um novo ciclone e sua frente fria vão se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul e rapidamente o sistema vai se deslocar para o oceano. Mas esta segunda frente fria irá avançar para o Sudeste a partir da tarde.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para o domingo (4) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas pela manhã, devido ao processo de formação do sistema, já são esperadas chuvas intensas e temporais em grande parte de São Paulo, especialmente em áreas do oeste, centro e sul.

Ao longo da tarde, a frente fria levará essas chuvas e os temporais também para o sul e a faixa oeste de Minas Gerais. São esperadas ainda rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

Na segunda-feira (5), a tendência é de mais um dia com o sistema frontal levando chuvas pontualmente intensas, temporais com muitos raios, vendavais e chance de granizo para todo o território paulista e para o centro-sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

E atenção, há risco potencial para transtornos ao longo de todos esses dias de atuação dos sistemas, como: alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, destelhamentos, queda de galhos de árvores e danos na rede elétrica.