E se a vida desaparecesse? Simulação revela como seria uma Terra sem seres vivos

Um modelo climático explorou o que aconteceria se toda a vida desaparecesse da Terra. O resultado: um planeta com uma atmosfera radicalmente diferente, oceanos alterados e um clima mais extremo.

Os seres vivos não apenas habitam a Terra: eles contribuem para manter seu equilíbrio. Imagem criada com IA.

É quase intuitivo pensar na Terra como o exemplo perfeito de um planeta habitável. Ela está à distância ideal do Sol — nem muito quente, nem muito fria —, tem uma órbita estável, água líquida em abundância e uma atmosfera capaz de sustentar a vida.

Por décadas, esses fatores serviram como parâmetro para a busca de mundos potencialmente habitáveis fora do nosso sistema solar. No entanto, por trás dessa ideia aparentemente simples, esconde-se uma questão mais profunda: o que significa, de fato, um planeta ser habitável?

Água líquida e uma atmosfera adequada são suficientes? Ou a própria vida faz parte do mecanismo que mantém essas condições? Em outras palavras, é possível que a vida não apenas exista na Terra, mas também contribua para mantê-la habitável?

Um grupo de pesquisadores decidiu explorar essa questão por meio de um experimento tão simples em sua premissa quanto radical em suas implicações: simular o que aconteceria se toda a vida desaparecesse do planeta. O estudo, liderado por Samantha Gilbert-Janizek, utilizou modelos climáticos globais semelhantes aos utilizados pela NASA e outras agências para analisar a evolução do clima da Terra.

A vida como engenheira do planeta

Antes de imaginar uma Terra sem vida, os cientistas partiram de uma premissa fundamental: a vida não é apenas uma presença passageira no sistema planetário. Ela é, na verdade, uma de suas forças transformadoras.

Organismos fotossintéticos — plantas, algas e cianobactérias — desempenham um papel central, produzindo oxigênio e removendo dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera. Essa troca não só nutre os seres vivos, como também modifica diretamente a composição química do ar.

Mas sua influência vai muito além disso. Nos solos e oceanos, inúmeros microrganismos participam ativamente dos ciclos de nutrientes essenciais como nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses processos afetam tudo, desde a fertilidade dos ecossistemas até a química dos oceanos e até mesmo a formação de nuvens.

A principal diferença no estudo foi a remoção de todos os processos biológicos do sistema: fotossíntese, respiração microbiana, atividade do fitoplâncton e quaisquer mecanismos ligados a organismos vivos. Imagem criada com IA.

A vida também altera as propriedades físicas do planeta. A vegetação e os microrganismos marinhos influenciam o albedo — a fração da radiação solar que a Terra reflete de volta para o espaço — e a distribuição da umidade atmosférica.

Em resumo, os seres vivos não apenas habitam a Terra: eles contribuem para a manutenção do seu equilíbrio.

Simulando uma Terra sem biologia

Para explorar o que aconteceria na ausência total de vida, os pesquisadores utilizaram modelos climáticos comparáveis aos usados para estudar o aquecimento global.

A principal diferença foi a remoção de todos os processos biológicos do sistema: fotossíntese, respiração microbiana, atividade do fitoplâncton e quaisquer mecanismos ligados a organismos vivos. O modelo ficou apenas com processos físicos e químicos abióticos: radiação solar, circulação atmosférica e oceânica, ciclos geológicos e reações químicas naturais.

O resultado foi um planeta surpreendentemente diferente.

Uma atmosfera que muda completamente

Uma das mudanças mais drásticas ocorreria na atmosfera. Sem organismos fotossintéticos para produzir oxigênio, esse gás desapareceria gradualmente ao longo do tempo geológico. O oxigênio restante reagiria com outros elementos e, eventualmente, se perderia da atmosfera.

Ao mesmo tempo, o ciclo do carbono também seria profundamente alterado. Hoje, plantas e organismos marinhos absorvem grandes quantidades de CO₂, ajudando a regular a concentração de gases de efeito estufa.

Sem essa intervenção biológica, os níveis desses gases evoluiriam de forma muito diferente, interrompendo os mecanismos que estabilizam a temperatura média do planeta.

O modelo sugere que o clima se tornaria mais extremo: as regiões polares ainda mais frias e as zonas equatoriais mais quentes do que são hoje.

Oceanos diferentes e um ciclo da água alterado



Repensando o significado de “habitável”

Repensando o significado de "habitável"

A pergunta final feita pelos pesquisadores era inevitável: sem vida, a Terra ainda seria habitável?

Segundo o estudo, muitos dos equilíbrios que consideramos naturais hoje dependem direta ou indiretamente da atividade biológica. A habitabilidade, portanto, não é apenas um fenômeno físico — relacionado à presença de água ou à distância de uma estrela — mas um processo eco-biofísico no qual a vida desempenha um papel central.

Sem organismos que regulam os gases atmosféricos, reciclam nutrientes, influenciam o ciclo da água e modificam a química dos oceanos, a Terra seria um mundo muito mais extremo e menos autorregulado.

Uma pista fundamental na busca por vida em outros mundos

Além da natureza hipotética do exercício, o trabalho tem implicações concretas para a exploração espacial.

A NASA planeja desenvolver o Observatório de Mundos Habitáveis (HWO, na sigla em inglês), um telescópio capaz de obter imagens diretas de planetas rochosos orbitando estrelas semelhantes ao Sol. O seu objetivo será analisar as suas atmosferas em busca de sinais de vida.

Mas, para interpretar corretamente esses sinais, os cientistas precisam entender como seria um planeta potencialmente habitável sem vida. Só então eles poderão distingui-lo de um planeta que seja de fato habitado.

Paradoxalmente, para encontrarmos vida fora da Terra, primeiro precisamos entender como seria o nosso planeta... se a vida nunca tivesse existido.

