Dia Meteorológico Mundial 2026: observar o clima hoje é essencial para proteger o futuro

“O tempo não tem passaporte, o clima não conhece fronteira: a água conecta todos nós”, é uma das frases da campanha 2026.

Previsões do tempo e alertas de desastres começam com dados coletados diariamente em todo o planeta. Créditos: Adaptada de OMM.

O Dia Meteorológico Mundial é celebrado em 23 de março. Esta data remete à criação da Organização Meteorológica Mundial (OMM), em 1950, um marco da cooperação internacional para o monitoramento do tempo, do clima e da água.

A data tem como objetivo destacar a importância da meteorologia no dia a dia da população e no futuro do planeta, por meio da proposição de temas que ampliem o debate não apenas entre cientistas, mas também junto à sociedade.

Em 2026, o tema escolhido é “Observando hoje, protegendo o amanhã”, reforçando o papel essencial das observações meteorológicas na antecipação de riscos e na redução de impactos. A seguir, entenda como esses dados sustentam a previsão do tempo e por que é fundamental ampliar as redes de monitoramento.

Observações meteorológicas: a base de toda previsão

A previsão do tempo começa muito antes de aparecer nas notícias ou nos aplicativos de celular. Por trás de cada informação estão milhões de dados coletados por satélites, radares, bóias oceânicas, balões meteorológicos e estações de superfície ao redor do mundo.

Essas observações alimentam modelos numéricos de previsão e permitem antecipar eventos extremos, como tempestades intensas, ondas de calor, secas e enchentes.

Dia Meteorológico Mundial 2026 destaca importância das observações para prever o tempo, emitir alertas e reduzir impactos de eventos extremos. Créditos: OMM.

De acordo com um estudo da OMM de 2023, a maioria dos desastres no mundo está relacionada com a água, seja na forma de inundações, secas, derretimento de glaciares, ou segurança hídrica. Isso reforça o papel central da meteorologia na proteção da população.

A coleta de dados meteorológicos, além de ser o ponto de partida para previsões do tempo e climáticas acuradas, são essenciais para validar modelos. Créditos: OMM.

Mais do que prever o tempo, esses dados sustentam decisões em diversos setores, como agricultura, transporte e energia. Eles também são fundamentais para os modelos climáticos, que projetam cenários futuros em diferentes escalas de tempo e servem de base para políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Sem observações confiáveis, não há previsão precisa e, consequentemente, não há alertas eficazes.

Do dado ao alerta: como a meteorologia salva vidas

A grande força da meteorologia está na capacidade de transformar dados em ação. Sistemas de alerta precoce permitem evacuações, fechamento de áreas de risco e planejamento antecipado diante de eventos extremos.

Na prática, isso já acontece no Brasil, e depende diretamente da disponibilidade e qualidade das observações. Alguns estados, como Santa Catarina, após passarem por diversos desastres relacionados a eventos extremos, possuem uma Defesa Civil fortalecida e atuante. Com base no monitoramento contínuo das condições meteorológicas, esses órgãos conseguem emitir alertas e retirar pessoas de áreas de risco por meio de protocolos robustos e eficazes.

Em São Paulo, recentemente, o uso combinado de inteligência artificial e pluviômetros (instrumentos que medem volume de chuva) tem ajudado a fechar rodovias antes de deslizamentos de terra, reduzindo riscos para motoristas e comunidades. Esse tipo de iniciativa mostra como a observação, quando bem aplicada, pode evitar tragédias.

Estações meteorológicas de superfícies, radares, radiossondas, bóias, aviões e satélites estão entre os sistemas de observação meteorológica. Créditos: OMM.

Além disso, a troca global de dados, coordenada pela OMM, garante que as informações coletadas em diferentes partes do planeta sigam padrões consistentes, desde a instalação dos instrumentos até os horários de medição.

Essa padronização é fundamental para alimentar previsões meteorológicas e climáticas mais precisas em escala regional e global. Também fornece uma base sólida para a pesquisa científica, permitindo não apenas analisar eventos passados, mas também aprimorar modelos e aumentar a capacidade de previsão no futuro.

O desafio: ampliar a rede de monitoramento

Apesar dos avanços tecnológicos, ainda existem grandes lacunas na cobertura de observações, especialmente em países em desenvolvimento. A própria campanha de 2026 reforça a necessidade de “fechar a lacuna de observações” como passo essencial para melhorar previsões e sistemas de alerta.

No Brasil, essa realidade também é evidente. Muitas regiões ainda contam com baixa densidade de estações meteorológicas e, principalmente, cobertura limitada de radares, o que compromete a detecção de eventos extremos e a precisão das previsões, especialmente no nowcasting (previsão de curtíssimo prazo).

Isso é especialmente crítico no caso de tempestades severas, como as associadas a tornados, que são fenômenos localizados e de rápida evolução. Embora os modelos indiquem o potencial de ocorrência, a definição do momento e do local exatos depende do nowcasting, com base em assinaturas típicas observadas nas imagens de radar.

Além disso, parte das estações disponíveis - que podem parecer numerosas, a uma primeira vista - enfrenta problemas graves de manutenção, lacunas nas medições e falhas na qualidade dos dados.

Rede de estações meteorológicas automáticas, convencionais e pluviométricas no Brasil, provenientes de diferentes órgãos públicos. Créditos: INMET.

No caso dos radares, os desafios começam, em alguns casos, já na escolha de equipamentos pouco adequados ao tipo de evento que se pretende monitorar. Somam-se a isso a falta de manutenção, períodos de inoperância e a não disponibilização pública dos dados por muitos órgãos, o que restringe tanto a pesquisa científica quanto os avanços na previsão.

Rede de aeródromos (pontos verdes e amarelos) e de radares meteorológicos (círculos hachurados em vermelho) no Brasil. Créditos: REDEMET.

Investir em redes de monitoramento não é apenas uma questão científica, é uma política pública de proteção. Quanto maior a cobertura de dados, maior a capacidade de antecipar riscos e reduzir impactos.

Em um cenário de eventos extremos cada vez mais intensos e frequentes, fortalecer a infraestrutura meteorológica deixa de ser opcional e passa a ser essencial para proteger vidas, cidades e economias.

Referências da notícia

World Meteorological Day 2026 - 23 March, publicado por WMO.

IA e pluviômetros ajudam a fechar rodovias antes de deslizamentos em SP, publicado por Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região, em 17 de março de 2026.

Maioria dos desastres tem relação com a água, alerta ONU, publicado por ONU em 12 de outubro de 2023.