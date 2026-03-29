Desastre no Ártico: extensão do gelo marinho atinge seu ponto mais baixo em março

O gelo mais antigo e espesso, que antes representava mais de 95% da cobertura de gelo, praticamente desapareceu, dando lugar a um gelo mais fino e frágil, mais suscetível ao calor do verão.

Embora o gelo marinho flutuante não aumente o volume do oceano quando derrete, sua perda acelera o derretimento das calotas polares terrestres.

O Ártico enfrenta uma crise sem precedentes. O gelo marinho, a vasta extensão de gelo que cobre o Oceano Ártico, está diminuindo a um ritmo alarmante. De acordo com os dados mais recentes do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo (NSIDC), no início de março de 2026, a extensão do gelo marinho do Ártico era de aproximadamente 14,15 milhões de quilômetros quadrados.

Esse número é 1,5 milhão de quilômetros quadrados inferior à média histórica para o período de 1981 a 2010. E estamos apenas em março, o mês em que o gelo normalmente atinge seu máximo anual antes do inevitável derretimento do verão.

Esse déficit não é uma anomalia isolada, mas parte de uma tendência de uma década em que o gelo marinho do Ártico está diminuindo 2,5% por década, estabelecendo recordes negativos ano após ano. E em 2026, há o risco de quebrar muitos outros recordes.

O fenômeno de amplificação do Ártico

Essa situação desastrosa é uma consequência direta do aquecimento global antropogênico. As emissões de gases de efeito estufa retiveram o calor na atmosfera, amplificando seus efeitos no Ártico por meio de um fenômeno conhecido como "amplificação ártica".

Nesse contexto, o aquecimento no Ártico está ocorrendo a uma taxa duas a três vezes maior que a média global. As temperaturas médias aumentaram mais de 3°C nas últimas décadas, acelerando o derretimento do gelo.

O gelo mais antigo e espesso, que constituía mais de 95% da camada de gelo, praticamente desapareceu, dando lugar a um gelo mais fino e frágil, mais suscetível ao calor do verão.

Mas as consequências dessa perda não se limitam ao Ártico. Elas estão se espalhando globalmente, afetando ecossistemas, economias e até mesmo os padrões climáticos diários, com uma corrente de jato polar cada vez mais ondulante.

A redução na camada de gelo influenciará a elevação do nível do mar?

Embora o gelo marinho flutuante não aumente o volume do oceano ao derreter, sua perda acelera o derretimento das calotas polares continentais, como a da Groenlândia, que perdeu 129 bilhões de toneladas de gelo em 2025.

Esse número é menor que a média anual, mas ainda contribui significativamente para o risco de inundações costeiras. Cidades como Miami, Veneza e Xangai podem sofrer inundações mais frequentes e intensas com as primeiras tempestades ou ciclones, ameaçando milhões de pessoas.

No entanto, uma das consequências mais insidiosas está relacionada à circulação atmosférica. A perda de gelo no Ártico altera o equilíbrio térmico do planeta, desestabilizando a corrente de jato polar.

Ecologicamente, a vida selvagem do Ártico está em grave perigo. Ursos polares, focas e morsas dependem do gelo para caçar, descansar e se reproduzir. Com menos plataformas de gelo, esses animais são forçados a nadar distâncias maiores, aumentando o risco de afogamento e desnutrição.

Impacto na circulação atmosférica

Contudo, uma das consequências mais insidiosas está relacionada à circulação atmosférica. A perda de gelo no Ártico altera o equilíbrio térmico do planeta, desestabilizando a corrente de jato polar.

Normalmente, um forte gradiente de temperatura entre o Ártico e os trópicos mantém a corrente de jato estável e mais zonal. No entanto, com a expansão do Ártico, esse gradiente enfraquece, tornando a corrente de jato mais ondulatória e lenta.

As repercussões são evidentes nos padrões climáticos extremos. Ondas de frio prolongadas varrem a América do Norte, como as nevascas históricas no Texas, enquanto ondas de calor e secas afetam outras regiões.

Estudos de modelagem indicam que a perda de gelo favorece uma fase negativa da Oscilação do Atlântico Norte (NAO), com pressões mais altas no norte da Sibéria e pressões mais baixas na América do Norte, resultando em invernos mais úmidos no Mediterrâneo ocidental e invernos mais secos no sudoeste dos Estados Unidos.

Além disso, em uma escala decenal, essa alteração pode enfraquecer a Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico (AMOC), causando um resfriamento do Atlântico Norte e um aquecimento acelerado no hemisfério sul.