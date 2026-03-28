Clonagem em mamíferos: a descoberta científica impactante que confirma por que isso é perigoso

Um experimento com ratos demonstrou que mutações genéticas afetam as gerações subsequentes, podendo até mesmo interromper sua reprodução. Por isso, a clonagem jamais deveria chegar aos humanos.

O experimento de clonagem com um camundongo fêmea começou em 2005.

Durante décadas, a clonagem foi sinônimo de promessa, mistério e fascínio. Da famosa ovelha Dolly (o primeiro mamífero clonado em 1996, há quase 30 anos) aos experimentos mais avançados da biotecnologia moderna, o sonho de replicar a vida parecia imparável. No entanto, após 20 anos de um experimento sem precedentes, a ciência nos lembra mais uma vez de algo essencial: a natureza tem limites que não podem ser ignorados.

Um estudo recente liderado pelo pesquisador japonês Teruhiko Wakayama (da Universidade de Yamanashi), publicado na revista Nature Communications, demonstrou, com impressionante clareza, que a clonagem em mamíferos não pode ser sustentada indefinidamente.

Em determinado momento, os clones simplesmente param de nascer. Não se trata de acaso ou de técnica inadequada, mas de um acúmulo progressivo e fatal de mutações. Em resumo, a vida literalmente entra em colapso.

Quando a clonagem se volta contra si mesma

O experimento começou em 2005, nove anos após a clonagem de Dolly. O sujeito era uma única fêmea de camundongo com pelagem agouti, a partir de cujas células somáticas foi produzida a primeira geração de clones.

O processo foi então repetido com cada nova geração, como se fosse uma espécie de “fotocópia de uma fotocópia”.

O primeiro lote de clones foi gerado a partir de células somáticas de camundongos.

A princípio, e para surpresa dos cientistas, tudo funcionou bem. As primeiras 25 gerações de ratos clonados se desenvolveram normalmente, viveram cerca de dois anos e até apresentaram uma ligeira melhora nas taxas de sucesso.

Não estamos exagerando ao dizer que a ideia de clonagem em série infinita parecia tentadora. Mas a natureza, como sempre, tinha outros planos.

Durante as primeiras 25 gerações, os ratos clonados cresceram normalmente, viveram como qualquer outro rato e até apresentaram uma ligeira melhoria.

A partir da geração 25, algo começou a falhar. Os embriões deixaram de se desenvolver com a mesma frequência e a taxa de sucesso de clones viáveis começou a cair drasticamente.

Na geração 57, o sucesso era quase simbólico, com apenas 0,6% das tentativas resultando em nascimento, enquanto a geração 58 não sobreviveu mais do que um único dia.

O que estava acontecendo foi explicado por um acúmulo silencioso, progressivo e irreversível de mutações genéticas.

Mutações acumuladas, vida que se esvai

A equipe de cientistas sequenciou os genomas de camundongos clonados em diferentes gerações, e a conclusão foi devastadora.

Cada geração introduziu cerca de 70 novas mutações pontuais (SNVs), bem como aproximadamente 1,5 mutações estruturais (SVs), como rearranjos cromossômicos ou a perda de fragmentos inteiros de DNA.

A partir da 25ª geração de ratos clonados, os embriões não se desenvolveram com a mesma frequência, de modo que a taxa de clones viáveis começou a cair de forma descontrolada.

Entre as gerações 23 e 57, o número de mutações prejudiciais dobrou. Perdas cromossômicas, translocações e anomalias que afetavam genes essenciais começaram a aparecer. Isso explicou os embriões que não se desenvolveram, os nascimentos malsucedidos e o colapso gradual da linhagem clonada.

Em última análise, a natureza confirmou que a clonagem tem prazo de validade.

Por que o sexo é fundamental para salvar as espécies

Apesar do acúmulo de mutações, os cientistas observaram algo notável: os ratos permaneceram férteis.

Quando clones de gerações tardias foram cruzados com machos normais, a prole apresentou taxas de natalidade normais, ninhadas maiores, placentas saudáveis e, o mais importante, uma redução drástica nas mutações hereditárias.

Na 57ª geração de ratos clonados, o sucesso era praticamente simbólico: apenas 0,6% das tentativas resultaram em nascimento.

A reprodução sexuada atuou como um sistema natural de purificação genética. O que a clonagem não conseguiu corrigir, a reprodução conseguiu.

“Após um certo número de gerações, a clonagem inevitavelmente leva ao acúmulo de mutações que somente a reprodução sexuada pode eliminar”, explicou Wakayama.

Um experimento que dificilmente será repetido

No total, mais de 1.200 ratos clonados foram utilizados neste experimento. Foi um estudo que especialistas como Lluís Montoliu (CNB CSIC) descreveram como “heroico”, embora provavelmente impossível de ser repetido devido à sua complexidade técnica e às atuais restrições éticas.

De fato, o estudo também desafia teorias clássicas como a hipótese da Rainha Vermelha (Red Queen Hypothesis), que propõe que o sexo é necessário para a adaptação a ambientes em constante mudança.

A 58ª geração de ratos clonados diretamente não sobreviveu mais de um dia.

Aqui, em condições controladas, sem pressões ambientais ou ameaças externas, a clonagem falhou devido às inevitáveis mutações causadas pela passagem do tempo.

Clonagem humana: uma fronteira que não deve ser ultrapassada

A descoberta reabre um antigo debate científico e ético. Para Sagrario Ortega, chefe da Mouse Genome Editing Unit no CNIO, a conclusão é clara:

“A clonagem é uma ferramenta valiosa para a pesquisa e a biotecnologia, mas nunca deve ser aplicada a seres humanos. A natureza está sempre um passo à frente”.

A clonagem falhou devido às inevitáveis mutações causadas pelo passar do tempo.

E as evidências são claras: a clonagem infinita não existe.

Referência da notícia

Limitations of serial cloning in mammals. 24 de março, 2026. Wakayama, et al.