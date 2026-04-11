Tripulação da Artemis II conclui missão e retorna em segurança após contornar a Lua

No dia 10 de abril, a tripulação da Artemis II retornou à Terra, com pouso no Oceano Pacífico próximo a San Diego, na Califórnia.

A Artemis II realizou pouso no Oceano Pacífico no dia 10 de abril, concluindo a missão com sucesso. Crédito: NASA

A Artemis II concluiu sua missão com um retorno seguro à Terra no dia 10 de abril, após a reentrada na atmosfera terrestre. A cápsula suportou as condições extremas de aquecimento enquanto entrava na atmosfera e, com isso, validou seu escudo térmico em velocidades de reentrada. O pouso ocorreu no Oceano Pacífico, nas proximidades de San Diego, na Califórnia, onde equipes realizaram a operação de resgate da tripulação. O sucesso dessa etapa encerra a missão dentro do período esperado pela NASA.

A missão teve duração total de aproximadamente 10 dias, iniciando-se com o lançamento em 1º de abril e finalizando com o retorno em 10 de abril. Durante esse período, a Artemis II executou uma trajetória de retorno livre ao redor da Lua, sem realizar pouso na superfície. Esse perfil de missão permitiu testar sistemas de navegação, comunicação e suporte em condições reais. A trajetória foi planejada para garantir estabilidade orbital e retorno. Esses testes foram essenciais para reduzir riscos em missões futuras.

Além dos testes técnicos, a NASA divulgou uma nota destacando o valor científico e de divulgação da missão. A NASA também liberou imagens inéditas da Lua e da Terra capturadas pela tripulação. Esses registros contribuem tanto para estudos observacionais quanto para divulgação na exploração espacial. A missão foi considerada um sucesso, consolidando a arquitetura do programa Artemis. Com isso, a agência avança na preparação para a próxima etapa, a Artemis III, prevista para 2027.

Programa Artemis

O programa Artemis é a iniciativa da NASA voltada para o retorno de humanos à Lua, com foco em estabelecer presença de longo prazo e preparar futuras missões. A arquitetura do programa integra sistemas como o foguete Space Launch System e a cápsula Orion, além de infraestrutura orbital e módulos de pouso. Seu objetivo central é viabilizar operações constantes na superfície lunar, incluindo experimentos científicos e desenvolvimento tecnológico.

A missão Artemis I realizou um voo não tripulado para validar sistemas, enquanto a Artemis II levou astronautas em uma trajetória ao redor da Lua.

Com base nesses resultados, a NASA já planeja as próximas etapas do programa, incluindo missões com objetivos mais complexos. A Artemis III deverá expandir os testes em órbita e preparar o ambiente para operações de superfície. Já a tão esperada Artemis IV tem como meta realizar o retorno de humanos ao solo lunar. Além disso, o programa inclui planos para construção de infraestrutura como estações orbitais e bases lunares.

Como foi a missão Artemis II?

A Artemis II representou o primeiro voo tripulado do programa Artemis, levando quatro astronautas a bordo da cápsula Orion em uma trajetória cislunar. O lançamento ocorreu em 1º de abril a partir do Kennedy Space Center, usando o foguete Space Launch System. Ao longo da missão, a tripulação percorreu mais de 1 milhão de quilômetros e ultrapassou o recorde de distância para voos tripulados estabelecido durante o Apollo 13 em 1970. Durante o sobrevoo lunar, a Orion atingiu cerca de 6500 quilômetros acima da superfície, permitindo observações e testes operacionais.

Ao longo da missão, engenheiros e astronautas conduziram uma avaliação completa dos sistemas da espaçonave. A tripulação também realizou testes, como simulações de acoplamento, procedimentos de emergência e validação dos trajes espaciais. Além disso, experimentos científicos investigaram os efeitos da microgravidade e da radiação do espaço profundo no corpo humano. Durante o sobrevoo em 6 de abril, foram capturadas mais de 7.000 imagens da Lua, incluindo registros de um eclipse solar.

Retorno à Terra

A Artemis II concluiu sua trajetória cislunar com um retorno seguro à Terra após quase 10 dias de missão, marcando o primeiro voo tripulado ao entorno da Lua em mais de meio século. A cápsula Orion realizou a reentrada atmosférica em alta velocidade e pousou no Oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego, o splashdown ocorreu às 21h07 no horário de Brasília. A operação confirmou a capacidade da arquitetura Artemis de transportar humanos com segurança além da órbita terrestre.

Durante o sobrevoo da Lua, a Artemis II registrou mais de 7 mil imagens detalhadas da superfície lunar. Crédito: NASA

Após o pouso, a tripulação foi resgatada por equipes combinadas da NASA e forças militares dos EUA, que realizaram a retirada dos astronautas ainda em mar aberto. Em seguida, eles foram transportados por helicóptero até o navio USS John P. Murtha para avaliações médicas iniciais e procedimentos de recuperação. A missão foi considerada um sucesso histórico e a NASA já direciona seus esforços para as próximas etapas do programa, com foco no retorno humano à superfície lunar.

Próximos passos

Os próximos passos do programa Artemis incluem a missão Artemis III, que tem como objetivo expandir os testes. Diferentemente da Artemis II, essa missão deverá incorporar sistemas adicionais, como módulos de pouso e capacidades de acoplamento em órbita lunar. Também serão validados procedimentos de transferência de tripulação e operações coordenadas entre múltiplos veículos espaciais. A Artemis III representa, portanto, uma etapa intermediária na transição entre voos de teste e operações na superfície lunar.

Na sequência, a Artemis IV é planejada como a missão responsável por realizar o retorno de humanos ao solo da Lua. Nessa fase, os astronautas deverão pousar na superfície lunar e permanecer por um período mais longo, conduzindo experimentos científicos e testes tecnológicos. A missão também deverá contribuir para a construção de infraestrutura permanente. Além disso, está prevista a integração com elementos de uma futura estação orbital lunar.

Referência da notícia

NASA Welcomes Record-Setting Artemis II Moonfarers Back to Earth