Telescópio James Webb detecta altas concentrações de metano no cometa interestelar 3I/ATLAS

O Telescópio Espacial James Webb, da NASA, ESA e CSA, detectou pela primeira vez a assinatura química do metano (CH4) em um objeto interestelar durante a recente passagem do cometa 3I/ATLAS.

Imagem dos componentes do cometa 3I/ATLAS. Créditos: NASA, ESA, CSA, STScI, M. Belyakov (Caltech), I. Wong (STScI). Processamento de imagem: A. Pagan (STScI). Licença CC BY 4.0 INT ou Licença Padrão da ESA (o conteúdo pode ser usado sob qualquer uma das licenças).

Esta imagem do instrumento de infravermelho médio (MIRI) mostra o cometa interestelar 3I/ATLAS em três comprimentos de onda diferentes e destaca a distribuição dos diferentes gases no momento da observação.

Observações sem precedentes com James Webb

O vapor d'água se estende muito além do núcleo, pois grande parte dele é liberado pelos grãos de gelo na coma do cometa. Por outo lado, o dióxido de carbono e o metano estão mais concentrados perto do núcleo.

O Telescópio Espacial Webb fez essas observações em duas datas diferentes, quando o cometa deixou nosso sistema solar após sua passagem ao redor do Sol. A primeira observação ocorreu entre 15 e 16 de dezembro de 2025, quando o cometa estava a cerca de 330 milhões de quilômetros do Sol. Uma segunda observação foi feita em 27 de dezembro, quando ele estava a quase 380 milhões de quilômetros da nossa estrela.

Pela primeira vez em um visitante interestelar, o Telescópio Espacial Webb detectou diretamente gás metano (CH4).

Essa descoberta sugere que o metano estava enterrado sob a superfície do cometa 3I/ATLAS, onde permaneceu protegido da evaporação até que o calor gerado por sua aproximação ao Sol atingisse as camadas mais profundas de seu envelope gelado.

A quantidade de metano detectada em relação à água é particularmente alta e atinge um nível raramente observado em nosso sistema solar.

O Telescópio Espacial Hubble da NASA observou novamente o cometa interestelar 3I/ATLAS em 30 de novembro, utilizando sua Câmera de Campo Amplo 3. Créditos: NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Observatório Astronômico de Xangai). Processamento de imagem: J. DePasquale (STScI).

As observações de Webb também confirmaram que o cometa 3I/ATLAS permanece excepcionalmente rico em dióxido de carbono, liberando uma quantidade muito maior em relação à água do que os cometas típicos do nosso Sistema Solar.

Essas duas descobertas sugerem um ambiente de formação e uma composição química muito diferentes da grande maioria dos cometas formados em nosso Sistema Solar.

O Telescópio Espacial Webb observou o cometa 3I/ATLAS usando o Espectrômetro de Média Resolução (MIRI) do MIRI, um instrumento poderoso projetado para decompor a luz infravermelha em seus diferentes comprimentos de onda. Este espectrômetro fornece um espectro para cada ponto em uma pequena porção do céu, permitindo que os pesquisadores meçam os gases presentes e visualizem sua distribuição ao redor do núcleo do cometa.

Os resultados foram publicados recentemente na revista científica The Astrophysical Journal Letters.

Referência da notícia

Matthew Belyakov et al 2026. The Volatile Inventory of 3I/ATLAS as Seen with JWST/MIRI. The Astrophysical Journal Letters, Volume 1001, Number 1

DOI 10.3847/2041-8213/ae5700