SpaceX perde o contato com um satélite e são detectados dezenas de objetos no espaço

O recente incidente com o satélite Starlink revela novos desafios espaciais e as suas contínuas fragmentações exigem respostas urgentes para proteger futuras missões e garantir a segurança tecnológica global.

Quando um satélite em órbita sofre um acidente, os seus fragmentos tornam-se um perigo para outros objetos em órbita.

A 29 de março, a SpaceX perdeu todo o contato com o satélite Starlink 34343 após uma súbita anomalia na órbita baixa. O dispositivo, lançado apenas em maio de 2025, estava em órbita a uma altitude de cerca de 560 quilómetros, ligeiramente superior à da Estação Espacial Internacional.

Pouco depois do incidente, os radares terrestres do LeoLabs detectaram dezenas de objetos misteriosos em torno do satélite avariado, confirmando que o lixo espacial de Elon Musk se tinha fragmentado durante a missão.

Uma extensa análise preliminar determinou que este evento não foi o resultado de uma colisão externa. De facto, a própria empresa sugeriu que a verdadeira causa dos danos estruturais teria sido uma sobrecarga eléctrica, com origem no interior do aparelho.

Perante este preocupante cenário tecnológico, as equipas de engenharia da SpaceX e da Starlink continuam a investigar incansavelmente para identificar a causa exata da falha detectada. O principal objetivo é implementar ações corretivas que possam evitar desastres semelhantes no futuro.

A rede de satélites Starlink é o maior perigo para a astronomia observacional devido aos seus rastos de luz.

Embora avaliações recentes tenham mostrado que esta perigosa nuvem de detritos não representa um risco iminente para a tripulação da Estação Espacial Internacional, as autoridades estão a monitorizar ativamente a trajetória dos novos detritos de Musk.

Impacto nas missões atuais

Para além de proteger as instalações da Estação Espacial Internacional, os próprios relatórios oficiais da Starlink garantiram a total segurança do tão esperado programa lunar. Por outras palavras, este incidente não constituiu qualquer perigo para o lançamento da tão esperada missão Artemis I I da NASA.

Também não se registaram quaisquer contratempos noutras operações programadas para a mesma manhã, incluindo o voo do Transporter-16 e a sua descolagem, que foi planeada para evitar que o equipamento da rede Starlink colocasse a sua carga útil muito acima ou muito abaixo da zona de aglomeração.

On Sunday, March 29, Starlink satellite 34343 experienced an anomaly on-orbit, resulting in loss of communications with the satellite at ~560 km above Earth.



Latest analysis shows the event poses no new risk to the @Space_Station, its crew, or to the upcoming launch of NASAs — Starlink (@Starlink) March 30, 2026

Embora as comunicações oficiais sejam atualmente silenciosas, a SpaceX prometeu manter um olho ininterrupto em cada fragmento dos seus detritos metálicos para evitar que qualquer pequeno pedaço embata violentamente na superfície da Terra.

Todas estas tarefas de vigilância orbital constante não estão a ser realizadas isoladamente pelos operadores de redes privadas, mas em estreita e permanente coordenação estratégica com a NASA e a Força Espacial dos EUA.

A lixeira espacial

A verdade é que este incidente não representa um caso isolado dentro da infame rede global desta tentativa de supervilão do século XXI. Há apenas quatro meses, a Starlink 35956 sofreu uma falha muito grave, diretamente relacionada com o seu sistema interno de propulsão orbital.

Este problema técnico fez com que a nave espacial perdesse subitamente a estabilidade e libertasse fragmentos perigosos antes de reentrar na atmosfera terrestre. O pior de tudo é que a preocupação com o rei descontrolado e perigoso dos detritos espaciais está a aumentar de dia para dia.

Para agravar este quadro sombrio, a empresa, com mais de 10.000 satélites a transitar na nossa órbita baixa, enfrenta um justificado e rigoroso escrutínio internacional por parte de brilhantes cientistas dedicados ao estudo permanente do frágil ecossistema tecnológico que rodeia a Terra.

Esta geração descontrolada de detritos artificiais obriga constantemente as outras empresas de satélites e os fornecedores de lançamentos a vigiarem as suas trajetórias, pois podem ser obrigados a efetuar manobras tácticas para evitar colisões com o lixo de Elon.

Prevenção técnica e manobras extremas

As consequências desta pilha de detritos em constante crescimento são já palpáveis atualmente. Por exemplo, há uma semana, a Estação Espacial Internacional foi forçada a efetuar uma manobra urgente de desvio para proteger os seus astronautas.

Durante esse evento orbital, um gigantesco fragmento letal de um antigo satélite meteorológico destruído estava prestes a passar perigosamente perto, a apenas 4 quilómetros de distância. A proximidade acionou automaticamente os protocolos internacionais de segurança espacial para modificar a órbita do laboratório científico.

Através de uma sincronização técnica sem precedentes, agências como a NASA e a Roscosmos ativaram os propulsores da nave espacial Progress acoplada, com um ajuste preventivo que durou 5 minutos e 31 segundos, permitindo-lhes evitar uma colisão que poderia ter-se tornado trágica e iminente.

Perante todas estas ameaças, o sector da tecnologia espacial está a conceber ativamente contramedidas inovadoras, por exemplo, os projetos europeus estão a construir garras espaciais mecânicas, enquanto outras empresas estão a testar amortecedores magnéticos para recolher os detritos estelares em crescimento.