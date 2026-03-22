Quais são os principais alvos da Astronomia na busca por vida fora da Terra?

Novo estudo identificou cerca de 40 exoplanetas rochosos na zona habitável com potencial para abrigar vida. Crédito: ESO

A busca por vida fora da Terra é um tema comum na ficção científica com viagens interestelares e tecnologia avançadas. Em obras como Devoradores de Estrelas, a obra mostra o encontro com formas de vida inteligentes como em sistemas estelares distantes. Esses cenários consideram organismos capazes de sobreviver em condições físicas muito distintas das terrestres, incluindo variações extremas de temperatura, radiação e composição química.

Na prática, a busca por vida fora da Terra segue uma linha baseada nos parâmetros que conhecemos na Terra. A identificação de exoplanetas potencialmente habitáveis envolve a detecção de exoplanetas localizados na chamada zona habitável, onde as condições permitem a existência de água líquida na superfície. Técnicas como espectroscopia e análise de trânsito planetário são utilizadas para saber quais são as propriedades atmosféricas e composição química.

Recentemente, um novo estudo científico compilou uma lista de planetas rochosos considerados promissores para a habitabilidade. Eles levaram como base nesse estudo parâmetros como massa, raio, temperatura de equilíbrio e tipo estelar hospedeiro. Esses candidatos apresentam características que sugerem estabilidade orbital e potencial presença de atmosferas compatíveis com processos biológicos conhecidos. A análise também considera fatores como atividade estelar e radiação incidente, que influenciam diretamente na habitabilidade do exoplaneta.

Condições para a vida

Para que um planeta seja considerado potencialmente habitável e semelhante à Terra, um dos critérios fundamentais é sua localização na chamada zona habitável ao redor de sua estrela hospedeira. Essa região é definida como a faixa orbital onde a temperatura superficial permite a existência de água no estado líquido, sem vaporização completa e sem congelamento permanente. A posição da zona habitável depende da luminosidade e do tipo espectral da estrela.

A presença de água líquida é considerada um dos principais requisitos para processos bioquímicos semelhantes aos observados na Terra.

Outro ponto importante nessa busca envolve as propriedades físicas e atmosféricas do planeta. Planetas rochosos com massa e raio semelhantes aos da Terra tendem a reter uma atmosfera adequada, essencial para regular o clima e proteger a superfície contra radiação estelar. A composição atmosférica influencia o efeito estufa, permitindo a manutenção de temperaturas compatíveis com a habitabilidade. A presença de um campo magnético pode proteger contra ventos estelares, preservando a atmosfera ao longo de escalas geológicas.

Como encontrar exoplanetas?

A detecção de exoplanetas é realizada por métodos indiretos que indicam a presença do planeta a partir dos efeitos sobre a estrela hospedeira. O método de trânsito observa a diminuição periódica do brilho estelar quando o planeta passa à frente da estrela, como se fosse um eclipse. Isso permite que astrônomos consigam estimar seu raio e período orbital. Já o método da velocidade radial mede oscilações no movimento da estrela causadas pela atração gravitacional do planeta.

Já para identificar exoplanetas em regiões potencialmente habitáveis é necessária a análise de seus parâmetros orbitais em relação à zona habitável da estrela. Após a detecção, calcula-se a distância orbital e a temperatura de equilíbrio do planeta, considerando a luminosidade estelar e efeitos atmosféricos. Além disso, observações espectroscópicas permitem investigar a composição da atmosfera, buscando indícios de vapor d’água, dióxido de carbono e outros compostos.

A lista de possíveis lugares

Um estudo publicado recentemente identificou 45 planetas rochosos localizados em zonas habitáveis com potencial para sustentar vida. Entre esses objetos estão exoplanetas bem conhecidos pelos astrônomos como Proxima Centauri b. O estudo destaca alguns exoplanetas do sistema TRAPPIST-1 que estão a aproximadamente 40 anos-luz da Terra como alvos promissores. A possibilidade de existência de água líquida nesses mundos depende da estabilidade climática do planeta e do efeito estufa.

O sistema TRAPPIST-1, um dos mais estudados, aparece entre os principais candidatos analisados no estudo. Crédito: ESO

Além disso, o estudo identificou planetas que recebem níveis de radiação estelar semelhantes aos da Terra, como TRAPPIST-1 e. Os autores também incluíram planetas localizados nos limites interno e externo de zonas habitáveis porque podem ajudar a refinar os modelos teóricos de habitabilidade. A análise de planetas com órbitas excêntricas permite investigar como variações na incidência de radiação influenciam a manutenção de condições habitáveis ao longo do tempo.

A visita em um futuro distante

A possibilidade de visitar exoplanetas, como frequentemente retratado em obras de ficção científica, ainda está muito longe das capacidades tecnológicas atuais. Mesmo os candidatos mais próximos, como Proxima Centauri b, encontram-se a anos-luz de distância. Além da distância, fatores como proteção contra radiação, suporte à vida em longo prazo e desaceleração ao chegar ao destino são obstáculos teóricos e tecnológicos. Dessa forma, a exploração desses mundos permanece, por enquanto, restrita à observação aqui na Terra.

No cenário atual, o foco científico está na melhoria da precisão das observações e na caracterização detalhada desses planetas. Novos telescópios, como o James Webb, permitem analisar atmosferas exoplanetárias por meio de espectroscopia, identificando possíveis bioassinaturas. Melhorar modelos climáticos e de habitabilidade também é importante para interpretar corretamente os dados observacionais.

Referência da notícia

Bohl et al. 2026 Probing the limits of habitability: a catalogue of rocky exoplanets in the habitable zone Monthly Notices of the Royal Astronomical Society