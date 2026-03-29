Por que a Páscoa depende da Astronomia para ser determinada corretamente?

A data da Páscoa é definida por uma combinação dos ciclos astronômicos do Sol e da Lua e a cada ano ela muda de data. Entenda como funciona.

A Páscoa muda de data a cada ano porque sua definição depende da combinação entre ciclos astronômicos e regras do calendário. Crédito: NASA

A Páscoa é uma das principais celebrações do calendário cristão porque está associada à ressurreição de Jesus Cristo. Do ponto de vista histórico e cultural, a Páscoa é uma data móvel que não segue um calendário fixo, diferentemente de outras comemorações religiosas como o Natal. A definição de quando a celebração vai ocorrer depende de calendários astronômicos que faz com que a data da Páscoa varie de um ano para outro.

Tradicionalmente, a Páscoa é celebrada em um domingo com uma associação com o Carnaval, frequentemente entendido como ocorrendo cerca de 40 dias antes. Na prática, não é o Carnaval que define a data da Páscoa, mas a Páscoa que determina quando o Carnaval acontece. Ou seja, primeiro estabelece-se a data da Páscoa e, a partir dela, são organizadas alguns feriados, incluindo o Carnaval. A variação anual da Páscoa impacta a distribuição de outras celebrações ao longo do ano.

Para compreender porquê a Páscoa muda de data a cada ano, é necessário entender os ciclos astronômicos que regem o calendário. Esses ciclos envolvem tanto o movimento da Terra ao redor do Sol quanto as fases da Lua, que seguem períodos distintos. A combinação desses dois sistemas, solar e lunar, exige ajustes específicos para alinhar datas comemorativas a fenômenos naturais recorrentes. Portanto, entender como a Páscoa muda de data é necessário entender como esses ciclos astronômicos funcionam.

Ciclo solar

O ciclo solar está relacionado ao movimento orbital da Terra ao redor do Sol, com duração média de aproximadamente 365,25 dias. Esse movimento define o ano solar e é responsável pelas estações que passamos durante o ano. Isso porque a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano orbital faz com que a incidência de radiação solar varie ao longo do ano dependendo do local da órbita que a Terra está. Esse mecanismo resulta na alternância entre estações e na variação da duração dos dias e noites.

Do ponto de vista astronômico, o ciclo solar é a base para a construção de calendários baseados no ano tropical.

Apesar de considerarmos 365 dias na maioria dos anos, o ciclo orbital da Terra ao redor do Sol dura um pouco mais que 365 dias, sendo 365,25 dias. Essa fração adicional de cerca de 0,25 dia por ano se acumula ao longo do tempo, totalizando aproximadamente um dia extra a cada quatro anos. Para corrigir esse desvio e manter o calendário alinhado com o ano solar, é introduzido o chamado ano bissexto, que possui 366 dias. Nesse caso, um dia adicional é inserido no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias.

Ciclo lunar

Já o ciclo lunar refere-se à variação periódica das fases da Lua conforme observado da Terra, resultante da geometria entre Sol, Terra e Lua. Esse ciclo tem duração média de aproximadamente 29,5 dias e inclui as fases nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. As mudanças de fase ocorrem devido à fração iluminada da Lua visível a partir da Terra, que depende da posição relativa do satélite em sua órbita. Esse movimento orbital é causado pela interação gravitacional com a Terra.

Além das fases visíveis, o ciclo lunar envolve algumas variações mais sutis associadas à dinâmica orbital, como excentricidade, inclinação e precessão da órbita lunar. Esses fatores influenciam fenômenos como eclipses. O ciclo também está relacionado a efeitos gravitacionais que geram marés nos oceanos terrestres. Além disso, a interação entre ciclos lunares e solares é fundamental para a construção de calendários que dependem dos dois ciclos, como é o caso da Páscoa.

Como a Páscoa é determinada?

A data da Páscoa é determinada a partir de uma regra que combina calendário solar e lunar. O ponto inicial é o equinócio de março, que acontece entre os dias 20 e 21 de março, a partir dele, identifica-se a primeira Lua cheia que ocorre após essa data. Como a Lua possui um ciclo periódico em torno da Terra, é possível encontrar o dia exato que acontecerá a próxima Lua cheia depois do equinócio de março.

A Páscoa ocorre após a primeira Lua cheia depois do Equinócio de março, unindo os ciclos lunar e solar para terminar a data da comemoração. Crédito: NASA

Uma vez determinada a Lua cheia, a Páscoa é celebrada no primeiro domingo imediatamente após essa data. Como o ciclo da Lua não é múltiplo inteiro do ano solar, a data da Páscoa varia dentro de um intervalo que geralmente vai de março a abril. Esse sistema faz com que a data mude a cada ano, mas dentro de limites bem definidos. Com isso, a Páscoa é uma mistura do ciclo solar, que define o equinócio, com o ciclo lunar, que define a Lua cheia.

Quem definiu dessa forma?

A padronização da data da Páscoa foi estabelecida historicamente no Concílio de Niceia, convocado pelo imperador Constantino I no ano 325 d.C. O objetivo principal do concílio foi unificar a data da Páscoa em todo o mundo cristão, evitando que diferentes regiões comemorem uma data importante para os cristãos em dias diferentes. Ficou definido que a Páscoa deveria ser celebrada em um domingo e vinculada a um referencial astronômico comum, associado ao equinócio e às fases da Lua.

O método de cálculo foi refinado ao longo dos séculos, especialmente com o desenvolvimento de um conjunto de regras matemáticas para determinar a data da Páscoa. Durante a reforma do calendário promovida pelo Papa Gregório XIII em 1582, que instituiu o calendário gregoriano, mais ajustes foram feitos para melhorar a precisão em relação ao ano solar. O cálculo da data permanece baseado em previsões feitas para o ciclo lunar e não esperando observações diretas anuais.