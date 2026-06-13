O futuro da exploração espacial da NASA: cronograma e desafios das próximas missões Artemis

O programa Artemis da NASA define o rumo. Com as missões Artemis III e IV agora planeadas para o período entre 2027 e 2028, a exploração lunar enfrenta novos prazos e desafios tecnológicos complexos, incluindo o desenvolvimento de módulos de aterragem comerciais pela SpaceX e pela Blue Origin, e a introdução de novos fatos espaciais.

A Axiom Space já iniciou a produção do fato espacial AxEMU, cujas camadas exteriores de proteção foram desenvolvidas em colaboração com a etiqueta italiana Prada. Trata-se de um fato de última geração concebido para astronautas que trabalham na superfície lunar. Fonte da imagem: Cortesia da Axiom Space e da Prada.

Massimiliano Santini Meteored Itália 13/06/2026 11:34 8 min

Após o sucesso da missão Artemis II em abril deste ano, que marcou o regresso da humanidade à órbita lunar pela primeira vez em mais de 50 anos, a NASA parecia ter estabelecido um roteiro claro para futuras missões rumo à próxima alunagem.

Mas apenas alguns meses depois, os planos mudaram rapidamente – e nem sempre para melhor. A NASA está mais uma vez a rever a sua estratégia para ultrapassar as dificuldades técnicas e os obstáculos de engenharia que ainda a separam da superfície lunar. As agências governamentais e os parceiros comerciais envolvidos no projeto continuam a enfrentar uma longa lista de desafios logísticos e técnicos.

Além disso, a NASA deverá anunciar em breve os nomes dos quatro astronautas selecionados para a missão Artemis III. O anúncio proporcionará também uma oportunidade para partilhar mais informações sobre o progresso do programa e a composição futura da tripulação.

Uma nova direção para o programa Artemis III e o adiamento da alunissagem

O desenvolvimento mais significativo, confirmado pelos representantes da agência, diz respeito à Artemis III, cujo lançamento está agora oficialmente agendado para o final de 2027. Devido a atrasos no desenvolvimento dos sistemas de aterragem lunar, que seriam fornecidos por parceiros do setor privado, a missão sofreu alterações substanciais.

O sistema de aterragem humana (HLS) Starship da SpaceX continua a ser submetido a uma série de testes de voo na sua versão mais recente, a Starship V3. Fonte da imagem: SpaceX.

Está agora confirmado que não haverá mais tentativas de aterrar a Artemis III na Lua. Em vez disso, a tripulação permanecerá em órbita baixa da Terra, a uma altitude de aproximadamente 463 quilómetros, a bordo da nave Orion, que será lançada pelo poderoso foguetão SLS (Space Launch System) da NASA, semelhante ao da Estação Espacial Internacional.

A missão concentra-se exclusivamente em testes funcionais e acoplamento em órbita com protótipos comerciais de módulos de aterrissagem lunar desenvolvidos pela SpaceX e pela Blue Origin. Os astronautas irão avaliar os sistemas de propulsão, os sistemas de suporte de vida e as tecnologias de comunicação, otimizando tudo para a próxima missão lunar.

Caso esta fase de testes seja bem-sucedida, a NASA prosseguirá com o lançamento da Artemis IV no final de 2028. Esta será a primeira missão em mais de cinco décadas a enviar astronautas de volta à superfície lunar.

Desafios para a SpaceX e a Blue Origin

O adiamento da alunagem está intimamente ligado aos sistemas de aterrissagem tripulados contratados pelas empresas privadas. O Starship HLS (Human Landing System) da SpaceX continua a ser submetido a uma série de testes de voo na sua versão mais recente, a Starship V3.

Antes que o módulo de aterrissagem possa ser aprovado para uso tripulado e participar nos testes orbitais previstos para 2027, a empresa de Elon Musk precisa provar que o veículo é absolutamente confiável e capaz de reabastecer com combustível criogênico em órbita – um requisito crucial para futuros voos à Lua.

Ilustração artística do módulo lunar da Blue Origin, concebido para transportar equipamento como veículos exploradores necessários para missões na superfície lunar. Fonte da imagem: Blue Origin.

A situação na Blue Origin deteriorou-se significativamente nas últimas semanas. Após a grave falha no teste estático do foguete New Glenn, em 28 de maio, que resultou numa explosão e danos severos no Complexo de Lançamento 36 no Cabo Canaveral, a NASA enfrenta agora desafios logísticos adicionais. A empresa de Jeff Bezos não possui atualmente instalações de lançamento alternativas e, por isso, está impossibilitada de continuar os testes do foguete New Glenn.

Nos últimos dias, a liderança da NASA indicou que é necessário encontrar veículos de lançamento alternativos para que o módulo de aterrissagem Blue Moon da Blue Origin, na sua configuração Mark 2, possa cumprir os prazos do programa e participar nos testes de acoplamento orbital previstos para 2027. Ironicamente, o foguete que poderá ajudar a Blue Origin a cumprir o seu contrato com a NASA pode acabar por ser fornecido pela sua concorrente, a SpaceX.

Fatos espaciais do século 21: o programa AxEMU

Embora os sistemas de lançamento e aterrissagem continuem enfrentando desafios técnicos complexos, o desenvolvimento de fatos espaciais está progredindo rapidamente.

A Axiom Space já iniciou a produção do AxEMU, um fato espacial de última geração feito para astronautas que trabalham na superfície lunar. Desenvolvido em colaboração com a marca italiana Prada para as camadas exteriores de proteção e com a Oakley para o sistema de viseira de alta resolução, o fato passou com sucesso os testes técnicos da NASA.

Foram apresentados os fatos espaciais desenvolvidos pela Axiom Space em colaboração com a Prada. Fonte da imagem: Cortesia da Axiom Space e da Prada.

O sistema já concluiu mais de 850 horas de testes de pressão tripulados em instalações de simulação no solo. Os detalhes operacionais ainda estão sendo refinados, e a empresa confirmou os planos para testar o hardware em 2027, como parte das atividades dentro dos módulos de aterrissagem lunar em órbita, antes da aterrissagem lunar planejada para o ano seguinte.

A caminho de Artemis IV: ciência e cooperação internacional

Enquanto a Artemis III se concentrará em testar a infraestrutura de voo e os sistemas de acoplamento em órbita terrestre, a Artemis IV dará cada vez mais prioridade à pesquisa científica na Lua e à colaboração internacional. Para a missão de 2028, a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Airbus Defence and Space estão trabalhando na conclusão dos módulos de serviço que irão fornecer suporte de vida aos astronautas.

Além disso, a NASA já selecionou os primeiros instrumentos científicos a serem implantados na superfície lunar. Entre eles está o DUSTER, um sensor feito para analisar as condições ambientais na Lua — incluindo poeira e plasma — junto ao polo sul. Esta região apresenta flutuações extremas de temperatura, que variam entre os 120°C sob luz solar direta e os -200°C em áreas permanentemente sombreadas.