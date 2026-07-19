O mistério do Triângulo das Bermudas poderá ter origem numa enorme incongruência histórica

Será que os verdadeiros mistérios deste famoso local vão além das teorias da conspiração sobre os desaparecimentos que ocorreram no século passado? A geologia abre uma nova perspetiva a este respeito.

O Triângulo das Bermudas é uma região que tem sido alvo de inúmeros estudos e investigações na sequência de acontecimentos registados. Muitos acreditam que esconde mistérios sobrenaturais.

Ao longo dos séculos, o historicamente conhecido "Triângulo das Bermudas" tem sido protagonista de inúmeros relatos, teorias e, acima de tudo, de mistérios que, até ao momento, não conseguiram ser totalmente explicados.

Isto, naturalmente, não só alimentou a curiosidade dos entusiastas do "paranormal", como também a dos cientistas de diferentes áreas de estudo. Qual é a maior motivação para continuar a investigar após tanto tempo? Explicar finalmente o porquê.

O Triângulo das Bermudas é uma região na parte ocidental do Oceano Atlântico que tem sido protagonista de lendas e mitos que surgiram a partir de relatos de historiadores marítimos da Antiguidade e das histórias de sobreviventes de naufrágios e acidentes aéreos ocorridos nos últimos séculos.

E não me refiro apenas à longa lista de mistérios inexplicáveis que ali ocorreram; antes, trata-se agora de compreender a ciência que poderá ser a razão exata que torna este espaço uma singularidade do nosso planeta, para além de ser o local onde "algo" acontece.

Desde o século passado que foram realizados diversos estudos na região com base na procura de possíveis anomalias gravitacionais (que tiveram início, por sua vez, devido a uma ampla cobertura mediática dos acidentes registados e dos desaparecimentos de aviões). No entanto, foi nos últimos anos que várias investigações comprovaram que este local esconde, de facto, algo de especial, mas por razões diferentes.

O Triângulo das Bermudas: um mistério que surge de uma incongruência histórica?

Se alguma vez já deu uma vista de olhos aos mapas da Antiguidade, uma das coisas que mais chama a atenção são os desenhos que estes continham e que, em muitas ocasiões, funcionavam como sinais de aviso perante fenómenos desconhecidos, interpretados como grandes monstros marinhos ou zonas pelas quais os marinheiros deviam simplesmente evitar navegar.

Os mitos e lendas contemporâneos relacionados com o Triângulo das Bermudas surgiram a partir de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões, dos quais não foram encontrados vestígios.

Algo semelhante surgiu numa época mais recente, depois de, em 1918, um navio da Marinha dos Estados Unidos com mais de 300 tripulantes ter desaparecido nesta zona, sem deixar vestígios suficientes que explicassem o acontecimento. O mistério deste acontecimento começou com as teorias de que esta era uma zona que escondia algo.

Mas foi mais tarde, em 1945, que o "Triângulo das Bermudas" ficou para sempre marcado nos mapas como uma região que ninguém deveria atravessar, ou então era muito provável que quem se atrevesse a fazê-lo nunca mais voltasse. A razão? O Voo 19. O momento em que cinco bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos sofreram um acidente, desaparecendo no meio do famoso triângulo.

O acontecimento ficou marcado pelos mistérios em torno do acidente. Muitas das teorias com base científica apontavam para anomalias magnéticas intensas, fenómenos meteorológicos ou a formação de ondulação extrema a nível local.

Enquanto outras teorias mais extremas sugeriam a presença de seres extraterrestres, portais interdimensionais ou o lar de uma civilização perdida com tecnologia avançada.

É de referir que, oficialmente, nenhum governo nem entidade de investigação reconhece este local como uma área perigosa, apesar de a cultura popular ter este local bem delimitado como um triângulo com vértices entre as Bermudas, Miami e San Juan.

Para aqueles que se empenhavam em procurar respostas através da ciência, a maior incongruência residia em… Como é que um local com possíveis anomalias gravitacionais e magnéticas poderia existir no meio de ambientes habitáveis sem qualquer efeito detetável?

Embora esta fosse a síntese mais sugerida, os estudos científicos realizados nas últimas duas décadas negaram que tal existisse da forma como muitos pensavam, o que marcou o início de novas investigações que vão além da natureza dos acidentes ocorridos.

O verdadeiro mistério para além da ficção: a geologia das Bermudas

Um estudo recentemente publicado pela revista científica Geophysical Research Letters da União Americana de Geofísica centrou-se em compreender um mistério ainda maior do que as teorias que tornaram a região famosa: a geologia profunda da ilha das Bermudas.

Por que razão considerá-lo um mistério ainda maior? Bem, porque até agora, não havia uma razão concreta que explicasse por que razão esta ilha ainda existe, apesar de não dispor de uma fonte de calor proveniente do manto terrestre, que é normalmente a razão geológica para o surgimento e a permanência deste tipo de estruturas geológicas.

A investigação realizada pelos sismólogos William D. Frazer e Jeffrey Park, publicada no final de 2025, tem sido uma das mais notáveis pelas descobertas geológicas na região. Outros estudos foram realizados nas últimas décadas pela NOAA e por outras entidades relativamente aos famosos mitos, comprovando que não existe qualquer tipo de anomalia magnética ou gravitacional extraordinária.

O mais interessante desta investigação foi a descoberta de uma camada rochosa gigante responsável por manter esta ilha à tona, localizada entre a crosta oceânica profunda e o manto (algo muito invulgar, tendo em conta que não regista atividade vulcânica há mais de 30 milhões de anos).

Além disso, os resultados desta investigação deram origem a novas hipóteses sobre os processos convectivos que ocorrem no manto terrestre, que, embora não estejam relacionados com as famosas catástrofes e mistérios em torno do "Triângulo das Bermudas", mantêm aberto o debate e abrem caminho a novas investigações para a compreensão deste e de outros locais enigmáticos do nosso planeta.

Referência da notícia

William D. Frazer, Jeffrey Park (November, 2025), Thick Underplating and Buoyancy of the Bermuda Swell, Geophysical Research Letters.