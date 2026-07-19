Há cada vez mais poeira do Saara sobre a Europa: especialistas do IDAEA-CSIC estimam um aumento de até 25%

Um estudo realizado pelo IDAEA-CSIC revela que a concentração de poeira do deserto na Europa aumentou entre 10 e 25% nos últimos 10 anos, o que tem um impacto direto na saúde.

A poeira do Saara piora a qualidade do ar e tem um impacto significativo na saúde.

Um estudo liderado pelo Instituto Paul Scherrer (PSI) na Suíça, com participação do Instituto de Avaliação Ambiental e Pesquisa da Água (IDAEA-CSIC) e publicado na revista Nature, analisa em profundidade a evolução da poeira do deserto na Europa, determinando que, em dias de intensa neblina, as emissões urbanas devem ser reduzidas para compensar a presença de partículas na atmosfera.

Nos últimos anos, as regulamentações europeias conseguiram reduzir a poluição por partículas provenientes dos transportes, da indústria e das residências. No entanto, a entrada de poeira do deserto na atmosfera europeia aumentou.

Causas e efeitos do aumento da poeira do Saara

Segundo pesquisadores, a principal causa é a perturbação da circulação atmosférica, que está impulsionando as massas de ar africanas em direção à Europa com maior frequência. Além disso, o aumento da aridez detectado em algumas áreas do Norte da África levou a um aumento nas emissões de poeira. Ambos os fatores estão ligados ao aquecimento global.

O conhecimento atual sugere que o aumento da poeira no deserto está sendo facilitado pelas emissões humanas de gases de efeito estufa e pelo aquecimento global associado, o que, por sua vez, causa condições mais secas em certas regiões e a expansão dos desertos.

Partículas de poeira em suspensão no ar podem transportar poluentes de áreas industriais no Norte da África, e a exposição a essas áreas está associada ao aumento da mortalidade e a problemas respiratórios e cardiovasculares.

A quantidade de poeira do Saara aumentou em até 25%

Para realizar este estudo, foram coletados dados de mais de 100 estações de monitoramento em toda a Europa ao longo de uma década. A análise desses dados e pesquisas subsequentes confirmam uma tendência clara: a poluição urbana está diminuindo, mas a poeira do Saara aumentou de 10 a 25%, com uma concentração média de 5,3 µg/m³ no sul da Europa e, em dias específicos, mais que o dobro da concentração na Europa central e do norte. Na Espanha, sentimos esse impacto de forma muito direta.

"Mineral desert dust is a major contributor to total atmospheric particulate matter. Desert dust outbreaks degrade air quality and can pose adverse health effects, including asthma exacerbation and increased mortality."



Read about "a rise in the intensity and frequency of pic.twitter.com/UFuVyX9EHY — Manuela Casasoli (@manuelacasasoli) July 17, 2026

A pesquisa propõe a coordenação de alertas precoces e a redução das emissões urbanas nos dias com as maiores concentrações de neblina. Na Espanha, vivenciam episódios semelhantes aos da África por aproximadamente um terço do ano e, em uma parcela significativa dos casos, os níveis de material particulado podem ultrapassar o limite diário para a proteção da saúde humana.

A Espanha é um dos países mais expostos da Europa

Embora o estudo analise a tendência em todo o continente europeu, tanto a península sudeste quanto os dois arquipélagos sofrem com esse fenômeno com particular intensidade.

A frequência desses episódios é maior nas Ilhas Canárias, afetando 40% dos dias do ano; no sul da península, afeta 35% dos dias; e no nordeste, cerca de 25 a 30%, dando origem a episódios que podem ser extremamente agudos.

Embora a Diretiva Europeia recomende não exceder 50 ug/m³ por dia de partículas PM10 (com menos de 10 micrômetros), em episódios severos de neblina seca, concentrações superiores a 1000 ug/m3 foram registradas na península central e até 3000 ug/m3 em Almería.

Mortalidade associada e medidas estratégicas

Outro estudo publicado em 2008 pelo IDAEA-CSIC e pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal) alertou para o aumento da mortalidade em dias com episódios de poeira do Saara em comparação com outros dias. Embora sejam emissões naturais, elas têm impactos na saúde e não podem ser tratadas apenas como mais uma fonte de poluição.

A melhor estratégia é estabelecer sistemas de alerta para altas concentrações em toda a Europa, semelhantes aos utilizados para episódios de poluição urbana, para que pessoas particularmente sensíveis ou com problemas respiratórios e cardiovasculares possam tomar precauções durante episódios de neblina seca.

Na Espanha, desde 2001, o IDAEA-CSIC, com o apoio do CIEMAT (Centro de Pesquisa Energética, Ambiental e Tecnológica), opera um sistema de alerta precoce graças a um acordo com o Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico, que envia previsões com 24 horas de antecedência para mais de 250 endereços, incluindo redes de qualidade do ar, hospitais e sociedades de alergia, permitindo que os grupos mais vulneráveis tomem medidas preventivas contra a chegada de intrusões de poeira.