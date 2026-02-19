Sexta-feira com chuvas em todo o Brasil e alertas de tempestades em 11 estados
Esta sexta-feira terá a presença de chuvas espalhadas por todo o Brasil. A previsão indica que 11 estados estão sob alerta para ocorrência de tempestades com potencial para transtornos
- Veja também: Risco de chuvas intensas aumenta nesta quinta-feira, 18, com 25 estados sob alerta; confira
Em relação a esta quinta (19), esta sexta-feira (20) terá uma situação um pouco mais “caótica”. Há previsão de chuvas intensas e riscos de tempestades em todo o Brasil. A circulação atmosférica favorece o aumento da umidade combinado com temperaturas elevadas, ingredientes perfeitos para a formação de nuvens carregadas.
Na tarde desta sexta-feira (20), alguns estados permanecem sob alerta de chuvas intensas, enquanto outros têm previsão de tempestades com potencial para sérios transtornos, confira:
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Paraná
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Bahia
- Pernambuco
- Paraíba
- Piauí
A seguir, veja a previsão do tempo com mais informações para esta sexta-feira (20).
Centro-sul fica em alerta para chuvas intensas e tempestades
Instabilidades deixam o tempo fechado em boa parte da Região Sul desde a madrugada. Nas primeiras horas do dia, há previsão de chuvas moderadas a fortes na área central do Rio Grande do Sul, enquanto nos demais estados o céu permanece encoberto.
Ao final da manhã e início da tarde, há expectativa de chuvas intensas e tempestades sobre o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e o sul e oeste do Paraná. O modelo da Meteored indica ainda risco de queda de granizo, rajadas de vento e descargas elétricas. As capitais permanecem sob alerta para possíveis transtornos.
No Sudeste, o cenário é um pouco mais tranquilo. O estado de São Paulo terá tempo parcialmente nublado, com chuvas concentradas no Litoral Norte. Já Minas Gerais permanece sob alerta de chuvas intensas e tempestades, especialmente entre o leste e o noroeste do estado, próximo à divisa com o Rio de Janeiro e também Goiás.
No Rio de Janeiro, os volumes previstos são ainda mais expressivos. Embora o modelo indique acumulados próximos a 50 mm, a quantidade de água precipitável disponível é maior, o que pode elevar o risco de transtornos caso o volume se confirme.
Acumulado previsto até esta sexta (20):
- Lima Duarte/MG – 45 mm
- Rio Bonito/RJ – 48 mm
- Petrópolis/RJ – 36 mm
- Unaí/MG – 32 mm
Por outro lado, no Centro-Oeste do Brasil, as chuvas devem ocorrer com menores volumes, de acordo com a previsão. No entanto, mesmo com quantidade inferior de precipitação, caso aconteçam em um curto período de tempo, podem provocar transtornos pontuais.
Diante desse cenário, o oeste mato-grossense permanece em estado de alerta, já que as chuvas podem ocorrer em forma de pancadas fortes e intensas, capazes de gerar enxurradas nas lavouras e prejuízos aos produtores rurais. Além disso, há risco de eventos acompanhados por descargas elétricas e fortes rajadas de vento, aumentando o potencial para danos.
Chuvas afetam o Norte e tempestades atingem o Nordeste
A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue influenciando as chuvas volumosas no Norte e Nordeste do Brasil. Nesta sexta-feira (20), o sistema transporta umidade do Atlântico Equatorial, deixando o tempo instável e favorecendo a formação de nuvens carregadas.
Durante a tarde, há risco de chuvas intensas em todos os estados da Região Norte, com maior atenção para o sul e oeste do Amazonas, norte de Rondônia e todo o Amapá.
No Nordeste, a ZCIT provoca chuvas no Maranhão e Piauí, especialmente no litoral. Além disso, o avanço de uma frente fria organiza um canal de umidade sobre a Bahia, partes de Pernambuco e sul do Piauí.
Na tarde desta sexta-feira (20), há chances de tempestades no leste da Bahia, oeste de Pernambuco, sul do Ceará e Piauí, elevando o risco de alagamentos, enxurradas e transtornos urbanos.