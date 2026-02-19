Sexta-feira com chuvas em todo o Brasil e alertas de tempestades em 11 estados

Esta sexta-feira terá a presença de chuvas espalhadas por todo o Brasil. A previsão indica que 11 estados estão sob alerta para ocorrência de tempestades com potencial para transtornos Veja também: Risco de chuvas intensas aumenta nesta quinta-feira, 18, com 25 estados sob alerta; confira

Em relação a esta quinta (19), esta sexta-feira (20) terá uma situação um pouco mais “caótica”. Há previsão de chuvas intensas e riscos de tempestades em todo o Brasil. A circulação atmosférica favorece o aumento da umidade combinado com temperaturas elevadas, ingredientes perfeitos para a formação de nuvens carregadas.

Na tarde desta sexta-feira (20), alguns estados permanecem sob alerta de chuvas intensas, enquanto outros têm previsão de tempestades com potencial para sérios transtornos, confira:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Bahia

Pernambuco

Paraíba

Piauí

A seguir, veja a previsão do tempo com mais informações para esta sexta-feira (20).

Centro-sul fica em alerta para chuvas intensas e tempestades

Instabilidades deixam o tempo fechado em boa parte da Região Sul desde a madrugada. Nas primeiras horas do dia, há previsão de chuvas moderadas a fortes na área central do Rio Grande do Sul, enquanto nos demais estados o céu permanece encoberto.

Chuva e nebulosidade prevista para a tarde desta sexta-feira (20) sobre a Região Sul.

Ao final da manhã e início da tarde, há expectativa de chuvas intensas e tempestades sobre o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e o sul e oeste do Paraná. O modelo da Meteored indica ainda risco de queda de granizo, rajadas de vento e descargas elétricas. As capitais permanecem sob alerta para possíveis transtornos.

No Sudeste, o cenário é um pouco mais tranquilo. O estado de São Paulo terá tempo parcialmente nublado, com chuvas concentradas no Litoral Norte. Já Minas Gerais permanece sob alerta de chuvas intensas e tempestades, especialmente entre o leste e o noroeste do estado, próximo à divisa com o Rio de Janeiro e também Goiás.

Precipitação acumulada entre quinta (19) e sexta-feira (20) no Sudeste do Brasil.

No Rio de Janeiro, os volumes previstos são ainda mais expressivos. Embora o modelo indique acumulados próximos a 50 mm, a quantidade de água precipitável disponível é maior, o que pode elevar o risco de transtornos caso o volume se confirme.

Acumulado previsto até esta sexta (20):

Lima Duarte/MG – 45 mm

Rio Bonito/RJ – 48 mm

Petrópolis/RJ – 36 mm

Unaí/MG – 32 mm

Por outro lado, no Centro-Oeste do Brasil, as chuvas devem ocorrer com menores volumes, de acordo com a previsão. No entanto, mesmo com quantidade inferior de precipitação, caso aconteçam em um curto período de tempo, podem provocar transtornos pontuais.

Chuva e nebulosidade prevista para a tarde desta sexta-feira (20) sobre a Região Centro-Oeste e Sudeste.

Diante desse cenário, o oeste mato-grossense permanece em estado de alerta, já que as chuvas podem ocorrer em forma de pancadas fortes e intensas, capazes de gerar enxurradas nas lavouras e prejuízos aos produtores rurais. Além disso, há risco de eventos acompanhados por descargas elétricas e fortes rajadas de vento, aumentando o potencial para danos.

Chuvas afetam o Norte e tempestades atingem o Nordeste

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue influenciando as chuvas volumosas no Norte e Nordeste do Brasil. Nesta sexta-feira (20), o sistema transporta umidade do Atlântico Equatorial, deixando o tempo instável e favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Água precipitável sobre a Região Norte na tarde desta sexta (20).

Durante a tarde, há risco de chuvas intensas em todos os estados da Região Norte, com maior atenção para o sul e oeste do Amazonas, norte de Rondônia e todo o Amapá.

No Nordeste, a ZCIT provoca chuvas no Maranhão e Piauí, especialmente no litoral. Além disso, o avanço de uma frente fria organiza um canal de umidade sobre a Bahia, partes de Pernambuco e sul do Piauí.

Mapa de densidade de raios indicando os locais com maiores chances de tempestades sobre o Nordeste nesta sexta (20).

Na tarde desta sexta-feira (20), há chances de tempestades no leste da Bahia, oeste de Pernambuco, sul do Ceará e Piauí, elevando o risco de alagamentos, enxurradas e transtornos urbanos.