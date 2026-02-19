Bolha de ar quente persiste e provoca temperaturas de 42°C no Brasil; saiba até quando vai o calor

O sistema atinge toda a porção central da América do Sul e faz as temperaturas máximas atingirem patamares extremos em seis estados brasileiros a partir desta quinta-feira. Mais informações: Bolha de ar quente provoca calor de até 44°C na América do Sul

Uma massa de ar quente está, neste momento, afetando o clima especialmente sobre o Paraguai e o norte da Argentina, fazendo as temperaturas atingirem patamares altíssimos. Já nesta quinta-feira (19), previsões indicam máximas de até 45°C em algumas regiões destes países.

Nesta última quarta-feira (18), temperaturas altíssimas já estavam sendo registradas também pelo Brasil. O estado mais afetado foi o Mato Grosso do Sul - onde estações do Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) em municípios como Porto Murtinho, Maracaju e Corumbá já registraram temperaturas máximas entre 38°C e 39°C.

Essa bolha de ar quente afeta também o Brasil, e já ao longo desta quinta-feira (19), as previsões indicam que as máximas chegarão a valores altos de até 43°C entre o Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso, afetando também outros estados do Sul e do Sudeste.

Previsão de temperaturas máximas nesta sexta-feira mostra diversos municípios brasileiros registrando temperaturas altíssimas, e a bolha de calor intensa sobre norte da Argentina e Paraguai.

Ao total, temperaturas altíssimas (entre 40 e 43°C) serão registradas nos seguintes estados e regiões entre esta quinta-feira (19) e o sábado (21):

Rio Grande do Sul (Noroeste rio-grandense)

(Noroeste rio-grandense) Santa Catarina (Oeste catarinense)

(Oeste catarinense) Paraná (Noroeste, Oeste e Sudoeste paranaenses

(Noroeste, Oeste e Sudoeste paranaenses São Paulo (região de Presidente Prudente)

(região de Presidente Prudente) Mato Grosso do Sul (maior parte do estado, exceto o centro-norte)

(maior parte do estado, exceto o centro-norte) Mato Grosso (extremo sul do estado)

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Em alguns pontos localizados do Mato Grosso do Sul e do extremo sul do Mato Grosso, há risco de temperaturas ainda maiores, entre 44°C e 45°C nesta quinta-feira (19) e especialmente na sexta-feira (20).

Previsão de temperaturas máximas neste sábado mostra diversos municípios brasileiros registrando temperaturas altíssimas, e a bolha de calor intensa sobre a Argentina e o Paraguai.

Como é possível observar na imagem acima, ainda haverá risco de temperaturas altíssimas no sábado (21), especialmente no oeste do Mato Grosso do Sul - mas a área de abrangência dessa bolha de calor já reduz bastante e inicia-se um processo de queda das temperaturas, graças ao avanço de uma frente fria pelo país.

Frente fria faz temperaturas caírem no domingo

Ao longo do final de semana, especialmente no domingo (22), as temperaturas vão reduzir gradativamente - tanto devido à uma formação mais intensa de nebulosidade e chuva quanto pelo avanço de uma massa de ar frio, que começa a afetar o país após a passagem do sistema frontal.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final da segunda-feira mostra o avanço de uma massa de ar frio sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, fazendo as temperaturas caírem.

Como podemos observar na imagem acima, a junção destes fenômenos fará as temperaturas atmosféricas caírem no país. Embora o ar frio não atinja com grande intensidade a região central da bolha de calor e nem cause uma queda brusca das temperaturas, as condições meteorológicas sobre o país serão suficientes para trazer um alívio para o calor extremo.

Com isso, já no domingo (22) as temperaturas não estarão mais atingindo valores acima dos 40°C em nenhuma parte do país. Entre MS, PR e SP, as temperaturas máximas ficarão em torno dos 35°C durante o dia.

Entre a segunda-feira (23) e a terça-feira (24), a tendência de queda das temperaturas continua, com diversos municípios nessa porção central do país passando a registrar temperaturas máximas abaixo dos 30°C, dando um fim a essa breve onda de calor.