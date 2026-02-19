Bolha de ar quente persiste e provoca temperaturas de 42°C no Brasil; saiba até quando vai o calor
O sistema atinge toda a porção central da América do Sul e faz as temperaturas máximas atingirem patamares extremos em seis estados brasileiros a partir desta quinta-feira.
- Mais informações: Bolha de ar quente provoca calor de até 44°C na América do Sul
Uma massa de ar quente está, neste momento, afetando o clima especialmente sobre o Paraguai e o norte da Argentina, fazendo as temperaturas atingirem patamares altíssimos. Já nesta quinta-feira (19), previsões indicam máximas de até 45°C em algumas regiões destes países.
Essa bolha de ar quente afeta também o Brasil, e já ao longo desta quinta-feira (19), as previsões indicam que as máximas chegarão a valores altos de até 43°C entre o Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grosso, afetando também outros estados do Sul e do Sudeste.
Ao total, temperaturas altíssimas (entre 40 e 43°C) serão registradas nos seguintes estados e regiões entre esta quinta-feira (19) e o sábado (21):
- Rio Grande do Sul (Noroeste rio-grandense)
- Santa Catarina (Oeste catarinense)
- Paraná (Noroeste, Oeste e Sudoeste paranaenses
- São Paulo (região de Presidente Prudente)
- Mato Grosso do Sul (maior parte do estado, exceto o centro-norte)
- Mato Grosso (extremo sul do estado)
Em alguns pontos localizados do Mato Grosso do Sul e do extremo sul do Mato Grosso, há risco de temperaturas ainda maiores, entre 44°C e 45°C nesta quinta-feira (19) e especialmente na sexta-feira (20).
Como é possível observar na imagem acima, ainda haverá risco de temperaturas altíssimas no sábado (21), especialmente no oeste do Mato Grosso do Sul - mas a área de abrangência dessa bolha de calor já reduz bastante e inicia-se um processo de queda das temperaturas, graças ao avanço de uma frente fria pelo país.
Frente fria faz temperaturas caírem no domingo
Ao longo do final de semana, especialmente no domingo (22), as temperaturas vão reduzir gradativamente - tanto devido à uma formação mais intensa de nebulosidade e chuva quanto pelo avanço de uma massa de ar frio, que começa a afetar o país após a passagem do sistema frontal.
Como podemos observar na imagem acima, a junção destes fenômenos fará as temperaturas atmosféricas caírem no país. Embora o ar frio não atinja com grande intensidade a região central da bolha de calor e nem cause uma queda brusca das temperaturas, as condições meteorológicas sobre o país serão suficientes para trazer um alívio para o calor extremo.
Entre a segunda-feira (23) e a terça-feira (24), a tendência de queda das temperaturas continua, com diversos municípios nessa porção central do país passando a registrar temperaturas máximas abaixo dos 30°C, dando um fim a essa breve onda de calor.