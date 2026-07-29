"Zumbido atmosférico": o som que te alerta para uma possível descarga de mais de 100 milhões de volts ao seu redor
Antes de cair um raio, a atmosfera pode dar sinais. O 'zumbido atmosférico' é um sinal do perigo iminente que se está se formando à nossa volta. Veja o que fazer se você ouvir o som.
Os relâmpagos são descargas elétricas atmosféricas que ocorrem quando se acumula uma grande quantidade de carga elétrica entre as nuvens, o solo e outros objetos próximos.
O sinal mais evidente da possibilidade de ocorrência de relâmpagos é a presença de grandes nuvens com desenvolvimento vertical, acompanhadas de ventos e precipitação. Mas, por vezes, o sinal de alarme chega através dos nossos ouvidos, pele e cabelos.
Tal como se ouve no vídeo gravado pelo alpinista em uma montanha na Rússia, é possível ouvir um zumbido antes da queda de um raio.
Este zumbido, que aumenta de intensidade, está associado à intensificação do campo elétrico e à ionização do ar — quando este adquire carga elétrica devido à perda ou ganho de um elétron —, um sinal da iminência da descarga elétrica.
O poder dos raios: entre 100 milhões e 1 bilhão de volts e milhares de amperes
Quando falamos de raios, tanto a diferença de potencial (volts; o que provoca a descarga) como a corrente (amperes; a quantidade de carga elétrica que produzem) são de grande importância, pois é esta combinação de grandes magnitudes que torna as descargas atmosféricas um perigo com potencial para causar a morte de uma pessoa.
A grande quantidade de energia liberada por uma descarga elétrica atmosférica pode fazer com que o ar mude de estado, transformando as moléculas de gás em plasma.
Os relâmpagos podem atingir qualquer superfície, e a direção que tomam depende do percurso onde haja maior ionização, mas, em geral, preferem seguir em direção a superfícies pontiagudas (pára-raios, copas das árvores, cantos dos telhados dos edifícios ou até mesmo uma pessoa).
E por isso mesmo que é muito importante procurar abrigo diante de uma tempestade elétrica iminente. O mais seguro é permanecer dentro de casa ou dentro de um veículo, que funciona como uma gaiola de Faraday.
Mas se você estiver ao ar livre e sem um abrigo seguro, deve seguir estas medidas para diminuir a chance de ser atingido por um raio:
- Se afastar de corpos de água;
- Procurar locais mais baixos;
- Se manter afastado de árvores, postes e estruturas metálicas;
- Retirar objetos metálicos de seu corpo (relógios, colares, brincos, celulares, etc.);
- Se agachar no chão (e não deitar!), protegendo a cabeça e evitando deixar os cotovelos expostos. Apenas os pés devem estar em contato com o solo. Desta forma, minimizará a superfície de contato.