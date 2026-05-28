Você ainda vê vaga-lumes? Entenda os motivos por trás do desaparecimento preocupante do inseto

O declínio deste pequeno inseto é impulsionado por um conjunto de fatores que destroem o seu habitat e interrompem o seu ciclo reprodutivo. Entenda aqui quais são estes fatores.

O Brasil abriga a maior diversidade desses insetos, mas metade da espécie no mundo está desaparecendo aos poucos e corre risco de extinção.

Pequenos insetos que brilham no escuro, com uma bela cor verde. Víamos muito os vaga-lumes na nossa infância, tanto no interior quanto em áreas urbanas, não é mesmo?

São mais de 3 mil espécies de vaga-lumes espalhadas pelo planeta e a maioria delas está no Brasil. Pois é.. só que está cada vez mais difícil encontrar esses insetos piscando por aí.

E no atual ritmo de desaparecimento, pesquisadores estimam que, nos próximos 30 anos, metade da população de vaga-lumes deixará de existir.

Segundo pesquisadores, há alguns fatores que têm contribuído para a redução das populações deste inseto no mundo. Saiba quais são abaixo.

Por que os vaga-lumes estão desaparecendo?

Temos a sensação de que os vaga-lumes estão sumindo; e em diferentes lugares do mundo isso está sendo percebido. E de fato, alguns estudos já mostram que espécies vêm sofrendo declínios populacionais.

O desaparecimento dos vaga-lumes é um alerta ambiental grave. Por serem bioindicadores, seu sumiço reflete a degradação severa dos ecossistemas.

Os vaga-lumes pertencem majoritariamente à família Lampyridae, um grupo de besouros famoso pela capacidade de produzir luz, um processo químico chamado de bioluminescência.

Acontece que eles dependem de ambientes muito específicos e sensíveis às transformações humanas para sobreviver. E este ambiente está sendo transformado no mundo atual.

Pesquisadores citam alguns fatores como os responsáveis pelo desaparecimento silencioso dos vaga-lumes, ao prejudicarem a alimentação e a reprodução deles.

Os vaga-lumes são sensíveis à poluição luminosa e química, e às mudanças de temperatura, umidade e vegetação, o que prejudica a alimentação e reprodução dos insetos.

O primeiro deles, e talvez um dos principais, é a poluição luminosa. A iluminação artificial de cidades, estradas, condomínios e áreas rurais reduzem o contraste natural da noite, dificultando expressivamente o ciclo reprodutivo do vaga-lume.

Mas não pára por aí. Eles estão perdendo seu habitat devido ao desmatamento, às queimadas e à urbanização. Estes processos destroem os locais úmidos e com vegetação que as larvas do inseto precisam para sobreviver e se alimentar.

O uso de pesticidas (agrotóxicos) é outro fator que contribui para o declínio da população de vaga-lumes ao redor do planeta. Pesticidas sistêmicos (como os neonicotinoides) contaminam o solo e a água, envenenando larvas e insetos adultos.

E o outro fator citado por pesquisadores são as tão faladas mudanças climáticas. O aumento das temperaturas globais e a alteração nos regimes de chuvas diminuem as áreas adequadas para o desenvolvimento das espécies de vaga-lumes.

Como ajudar na preservação da espécie

Para tentar reverter esse cenário, ou pelo menos amenizar o quadro, pequenas ações individuais podem fazer a diferença; são elas:

Apagar luzes exteriores : mantenha as luzes do jardim ou de varandas apagadas durante a noite para não interferir no acasalamento do inseto;

: mantenha as luzes do jardim ou de varandas apagadas durante a noite para não interferir no acasalamento do inseto; Reduzir o uso de pesticidas : evite o uso de químicos nocivos no solo e nas plantas;

: evite o uso de químicos nocivos no solo e nas plantas; Preservar áreas naturais: manter áreas de vegetação nativa e áreas úmidas nos quintais favorece a manutenção do habitat do inseto;

Referências da notícia

Luzes que se apagam: o desaparecimento silencioso dos vagalumes. 20 de maio, 2026. Lucas Campello Gonçalves, André Silva Roza e José Ricardo Miras Mermudes.

Cientistas alertam para risco de extinção dos vaga-lumes; entenda principais causas. 05 de agosto, 2025. Redação G1/Jornal Nacional.