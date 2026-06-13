Vídeo: Inundações severas e rios de granizo alagam ruas em cidades de Saitama, Japão

Verdadeiros rios de água e gelo foram algumas das consequências das fortes tempestades que atingiram cidades no leste do Japão. Granizo cobriu as ruas alagadas.

As cidades de Hannō e Iruma, na província de Saitama, na região centro-oeste do Japão, foram atingidas por fortes tempestades no dia 12 de junho.

Uma grande quantidade de granizo cobriu as ruas já alagadas, resultado das fortes chuvas. Ventos fortes também atingiram a região. As cidades afetadas estão localizadas a cerca de 40 km a noroeste de Tóquio.

Hanno city experienced heavy rain and hail today... pic.twitter.com/5sDI3cQbXx — CMNS_Media (@1SanatanSatya) June 12, 2026

Embora as imagens não mostrem granizo de tamanho gigantesco, a quantidade extraordinária registrada causou problemas nessas cidades.

Imagens divulgadas pela mídia local mostram a grande quantidade de granizo que se acumulou após as tempestades, chegando a mais de 6 cm em algumas áreas.

Como se forma o granizo?



O granizo se forma quando correntes ascendentes dentro de nuvens de tempestade mantêm minúsculos cristais de gelo em suspensão. À medida que essas correntes sobem, a água da chuva adere à superfície dos cristais e congela ao ser elevada para grandes altitudes dentro da nuvem. Quanto mais tempo o granizo permanecer dentro da nuvem, mais esse processo se repete e maiores serão as pedras de granizo quando atingirem o solo.

A chuva forte e a incrível quantidade de granizo não foram as únicas consequências dessas tempestades: o vento também desempenhou um papel importante. Rajadas intensas de vento impulsionaram a chuva e o granizo, como mostram as imagens compartilhadas por veículos de imprensa japoneses.

Uma reportagem da TV Asahi destacou a formação de verdadeiros "rios de granizo" em algumas áreas de Saitama, observando que as fortes chuvas ocorreram pouco depois do meio-dia na cidade de Hanno. A reportagem também enfatizou que a precipitação totalizou 31,5 mm em uma hora, o maior acumulado em uma hora registrado até o momento neste ano.

As tempestades rapidamente desencadearam grandes quantidades de granizo, que cobriram as ruas de branco antes de serem lavadas pela chuva. As tempestades se desenvolveram rapidamente e o alerta permaneceu em vigor durante toda a tarde e até o período da noite da sexta-feira, 12 de junho.

Referência da notícia

- Fuji News Network. 今夜もまだ「ゲリラ雷雨」警戒 あすも山沿い中心に不安定 関東各地でひょう、冠水被害も (Se mantiene vigilancia ante tormentas severas en la región montañosa; granizo e inundaciones en diversas partes de Kantō). En japonés.

- TV Asahi. 東京でゲリラ雷雨発生“天気急変” 埼玉では「雹の川」現る (Repentinas tormentas eléctricas azotan Tokio, provocando cambios bruscos en el clima; en Saitama aparece un "río de granizo"). En japonés.

