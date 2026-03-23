Uirapuru: conheça a ave que só canta 15 dias por ano na Amazônia

Registro raro feito em Porto Velho revela o canto do uirapuru, ave amazônica que vocaliza por poucos dias ao ano e intriga cientistas pela biologia ainda pouco conhecida.

O uirapuru é um dos animais mais simbólicos da Amazônia. Crédito: Luis Morais

Um registro raro feito em Porto Velho, Rondônia, trouxe à tona um dos sons mais misteriosos da floresta amazônica. Um vídeo gravado pelo pesquisador Luis Morais capturou o canto do uirapuru, ave conhecida por vocalizar apenas durante um curto período anual.

Considerado um dos maiores tesouros sonoros da Amazônia, o canto do uirapuru é pouco ouvido até mesmo por especialistas. A ave habita áreas de mata fechada e madura, locais escuros e de difícil acesso, o que dificulta ainda mais sua observação.

Discreto por natureza, o uirapuru é mais frequentemente ouvido do que visto. Sua plumagem se confunde com o chão da floresta, tornando praticamente impossível identificá-lo visualmente em meio à vegetação densa.

Canto raro e comportamento singular intrigam pesquisadores

De acordo com o biólogo e professor Guilherme Marietto, especialista em aves, o canto do uirapuru chama atenção pela complexidade e beleza. Ele descreve o som como melodioso, comparável ao de uma flauta.

O fenômeno sonoro ocorre exclusivamente durante o período reprodutivo da espécie, entre os meses de setembro e outubro. Durante aproximadamente 15 dias, o macho canta para atrair uma parceira.

Após encontrar a fêmea, o uirapuru interrompe completamente o canto, retomando a vocalização apenas no ciclo reprodutivo seguinte. Curiosamente, não há diferenças visíveis entre machos e fêmeas, o que torna ainda mais desafiador o estudo da espécie.

Habitat sensível e mistérios ainda não desvendados

O uirapuru é extremamente sensível a alterações ambientais. Pequenas mudanças, como a queda de uma árvore que abre clareiras na mata, podem fazer com que a ave abandone o local.

Além da beleza e do canto único, o uirapuru é um bioindicador do estado de conservação do ambiente. Crédito: Portal Amazônia

A espécie registrada no vídeo é o uirapuru ferrugíneo, encontrado em estados como Rondônia, Amazonas e Acre, além de regiões do Peru e da Bolívia. Apesar de sua raridade, especialistas acreditam que a vasta extensão da floresta amazônica contribui para sua preservação.

Ainda assim, muito pouco se sabe sobre sua biologia. Informações básicas, como o formato do ninho, o número de ovos e o comportamento do macho após o acasalamento, permanecem desconhecidas, reforçando o caráter enigmático da ave.

Conheça a lenda do uirapuru

No imaginário popular amazônico, o uirapuru vai além de uma simples ave. Segundo a lenda, ele teria sido um jovem guerreiro apaixonado que percorria a floresta tocando uma flauta de bambu.

Encantados pela melodia, os deuses o transformaram em pássaro, permitindo que continuasse a espalhar seu canto mágico pela mata. Diz-se que, quando o uirapuru canta, todos os outros pássaros se calam para ouvi-lo.

Acredita-se também que ouvir seu canto traz sorte, amor e realização de desejos. Esse simbolismo contribui para o fascínio em torno da ave, unindo ciência e tradição em uma das histórias mais emblemáticas da Amazônia.

Referências da notícia

G1. VÍDEO: fotógrafo registra em Rondônia canto de ave que só pode ser ouvido 15 dias por ano. 2026