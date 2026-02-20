Frente fria traz mudança e muita chuva ao Brasil na próxima semana; confira

A formação de uma frente fria sobre o país marcará o início de uma semana que vai se mostrar extremamente chuvosa em grande parte do Brasil. Há risco de grandes transtornos, como transbordamentos de rios e alagamentos, em diversos estados do país.

A formação de uma frente fria marca o início de uma semana extremamente chuvosa no Brasil, com risco de transbordamentos, alagamentos e deslizamentos sobre grande parte do Brasil.

Ao longo dos próximos dias, uma grande parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina permanecerão com tempo predominantemente firme e seco. No entanto, essas condições devem mudar já no início da semana que vem.

Por volta da terça-feira (24), uma nova frente fria avançará pelo país, trazendo chuvas novamente para a região Sul. O sistema ocasionará pancadas de chuva fortes sobre o Rio Grande do Sul durante a manhã e, já durante a tarde, as chuvas se espalharão para o restante da região Sul, como é possível observar na figura abaixo.

Previsão de nebulosidade e chuva na terça-feira durante a tarde mostra a frente fria avançando mais pelo Brasil, causando chuvas intensas sobre todos os estados da Região Sul.

Na quarta-feira (25), o sistema terá avançado em direção norte e, embora as chuvas reduzam bastante de intensidade sobre o estado Gaúcho, elas continuarão atingindo com força os estados de Santa Catarina e Paraná.

Ao mesmo tempo, o sistema organizará a circulação de ventos e umidade sobre o país, fazendo com que pancadas de chuva se formem em todos os estados e municípios das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, assim como parte do Norte. Este comportamento pode ser observado na imagem abaixo:

Até o final da quarta-feira (25), as chuvas trarão acumulados particularmente intensos para o leste do Paraná, desde o litoral até parte da região metropolitana de Curitiba, assim como o litoral norte de Santa Catarina. Há risco de acumulados de até 200 mm de chuva, que podem causar grandes transtornos para a população.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Devido aos altos acumulados previstos para essa região, há risco alto de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra em áreas de risco. Além disso, não se descarta a possibilidade de ocorrências pontuais de granizo sobre a região Sul.

Previsão de acumulados totais até o final da quarta-feira mostra que volumes de até 200 mm de chuva serão registrados no leste do Paraná e no litoral norte de Santa Catarina, causando transtornos.

Com a passagem desta frente fria pela região Sul, a tendência é que o sistema organize os ventos e umidade também sobre o restante do país, causando chuvas fortes em outras regiões. Isso fará com que a última semana de Fevereiro seja marcada por um clima extremamente chuvoso no Brasil.

Fevereiro termina chuvoso no centro-norte do país.

Como mencionado anteriormente, o sistema avançará e influenciará o regime de chuvas sobre o Brasil, ocasionando a formação de tempestades também sobre toda a região Sudeste, o Centro-Oeste, o Nordeste e parte do Norte do país. O resultado desta situação será uma semana extremamente chuvosa sobre grande parte do país.

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 23 de Fevereiro e 2 de Março (modelo ECMWF)

Como é possível observar no mapa acima, a semana que vem será mais chuvosa do que o normal em todo o Sudeste e Nordeste, com destaque para Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia - onde acumulados totais extremos de chuva podem ser registrados, trazendo grandes transtornos para a população. Além disso, Chuvas fortes também serão registradas em boa parte do Centro-Oeste e parte do Norte.

A exceção são estados como Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará, que ao invés disso, registrarão uma redução das chuvas. Isso ocorre graças, em grande parte, à Oscilação de Madden-Julian - um fenômeno climático que estará ajudando a inibir a formação de chuvas sobre a região durante a semana que vem.