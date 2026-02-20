Duas massas de ar frio afetam parte do Brasil nos próximos 5 dias; confira

Duas massas de ar frio vão diminuir as temperaturas em parte das Regiões Sul e Sudeste do Brasil nos próximos dias, trazendo um refresco ao calorão dos últimos dias. Confira. Mais previsão: Bolha de ar quente persiste e provoca temperaturas de 42°C em parte do Brasil; saiba até quando vai o calor

As Regiões Sul e Sudeste do Brasil registraram temperaturas elevadas nos últimos dias, o que juntamente com a alta umidade do ar, têm deixado uma sensação de abafamento e provocado os típicos temporais de verão nessas regiões.

Mas isso vai mudar neste fim de semana com o ingresso de uma massa de ar mais frio nestas regiões. O sistema não será intenso, mas vai diminuir as temperaturas trazendo um alívio ao calorão, com máximas abaixo dos 27°C em parte das regiões, diferentemente do que foi registrado nos últimos dias, quando tivemos máximas acima dos 30°C.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

Além disso, na próxima terça-feira (24), teremos a formação e avanço de uma nova frente fria pelo Sul do país e, à medida que o sistema passar, uma segunda massa de ar frio vai ingressar pela região, novamente deixando as temperaturas mais amenas.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

A primeira massa de ar frio

Neste fim de semana, ainda são esperadas chuvas localmente intensas que podem ocorrer em forma de pancadas rápidas e associadas a temporais isolados nos estados do Sul e do Sudeste do país, entre as tardes e as noites.

Uma massa de ar mais frio ingressa em parte destas regiões entre o sábado (21) e o domingo (22) e, juntamente com as chuvas, vai causar uma queda de temperatura no fim de semana. É importante destacar aqui que o sistema não será intenso, porém, ele conseguirá deixar as temperaturas mais amenas em relação aos dias anteriores.

Previsão de temperatura mínima (em °C) para a manhã (6h) do domingo (22), segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (21) de manhã, as temperaturas mais baixas serão registradas nas áreas serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde as mínimas ficam entre 14°C e 17°C, e no sul de Minas Gerais, onde variam entre 16°C e 19°C.

Já a manhã do domingo (22) será levemente mais fria do que a do dia anterior (mapa acima), com mínimas caindo até aos 11°C-12°C na Serra Catarinense, e áreas do interior de Santa Catarina e do centro-leste do Paraná com mínimas entre 15°C e 18°C.

A diminuição do calor intenso será mais sentida no leste da Região Sul (especialmente Paraná e Santa Catarina) e de São Paulo, e no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com temperaturas máximas não ultrapassando os 27°C nestas áreas.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para o domingo (22) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Nas tardes do sábado (21) e do domingo (22), as temperaturas máximas variam de 21°C a 27°C no leste do Paraná e de Santa Catarina, no extremo nordeste do Rio Grande do Sul, no leste de São Paulo e no norte, centro e sul de Minas Gerais.

Contudo, as máximas oscilam entre 15°C e 18°C na Serra Catarinense e Região Serrana do Rio de Janeiro.

A segunda massa de ar frio



Na semana que vem, mais especificamente na terça-feira (24), a formação e avanço de uma nova frente fria sobre o oceano, próximo à costa da Região Sul do Brasil, vai manter condições instáveis em toda a região nos dias posteriores.

Na quarta-feira (25), à medida que o sistema meteorológico avança, teremos a chegada de uma segunda massa de ar frio no Sul do país, novamente diminuindo as temperaturas a partir do período da tarde. Inicialmente, as temperaturas terão uma queda no estado gaúcho e, depois, nas demais áreas do Sul.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para quarta-feira (25) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Sendo assim, as temperaturas máximas para a quarta-feira (25) vão variar entre 20°C e 26°C no norte, nordeste e faixa litorânea do Rio Grande do Sul, e no leste de Santa Catarina e do Paraná.

Nas capitais do Sul, as máximas na quarta-feira (25) serão de:

Porto Alegre (RS): 26°C

Florianópolis (SC): 26°C

Curitiba: 24°C

Contudo, nas áreas mais elevadas de Santa Catarina, as temperaturas máximas vão variar entre 16°C e 18°C.