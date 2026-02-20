Duas massas de ar frio afetam parte do Brasil nos próximos 5 dias; confira
Duas massas de ar frio vão diminuir as temperaturas em parte das Regiões Sul e Sudeste do Brasil nos próximos dias, trazendo um refresco ao calorão dos últimos dias. Confira.
As Regiões Sul e Sudeste do Brasil registraram temperaturas elevadas nos últimos dias, o que juntamente com a alta umidade do ar, têm deixado uma sensação de abafamento e provocado os típicos temporais de verão nessas regiões.
Mas isso vai mudar neste fim de semana com o ingresso de uma massa de ar mais frio nestas regiões. O sistema não será intenso, mas vai diminuir as temperaturas trazendo um alívio ao calorão, com máximas abaixo dos 27°C em parte das regiões, diferentemente do que foi registrado nos últimos dias, quando tivemos máximas acima dos 30°C.
Além disso, na próxima terça-feira (24), teremos a formação e avanço de uma nova frente fria pelo Sul do país e, à medida que o sistema passar, uma segunda massa de ar frio vai ingressar pela região, novamente deixando as temperaturas mais amenas.
Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.
A primeira massa de ar frio
Neste fim de semana, ainda são esperadas chuvas localmente intensas que podem ocorrer em forma de pancadas rápidas e associadas a temporais isolados nos estados do Sul e do Sudeste do país, entre as tardes e as noites.
Uma massa de ar mais frio ingressa em parte destas regiões entre o sábado (21) e o domingo (22) e, juntamente com as chuvas, vai causar uma queda de temperatura no fim de semana. É importante destacar aqui que o sistema não será intenso, porém, ele conseguirá deixar as temperaturas mais amenas em relação aos dias anteriores.
No sábado (21) de manhã, as temperaturas mais baixas serão registradas nas áreas serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde as mínimas ficam entre 14°C e 17°C, e no sul de Minas Gerais, onde variam entre 16°C e 19°C.
Já a manhã do domingo (22) será levemente mais fria do que a do dia anterior (mapa acima), com mínimas caindo até aos 11°C-12°C na Serra Catarinense, e áreas do interior de Santa Catarina e do centro-leste do Paraná com mínimas entre 15°C e 18°C.
A diminuição do calor intenso será mais sentida no leste da Região Sul (especialmente Paraná e Santa Catarina) e de São Paulo, e no sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com temperaturas máximas não ultrapassando os 27°C nestas áreas.
Nas tardes do sábado (21) e do domingo (22), as temperaturas máximas variam de 21°C a 27°C no leste do Paraná e de Santa Catarina, no extremo nordeste do Rio Grande do Sul, no leste de São Paulo e no norte, centro e sul de Minas Gerais.
Contudo, as máximas oscilam entre 15°C e 18°C na Serra Catarinense e Região Serrana do Rio de Janeiro.
A segunda massa de ar frio
Na semana que vem, mais especificamente na terça-feira (24), a formação e avanço de uma nova frente fria sobre o oceano, próximo à costa da Região Sul do Brasil, vai manter condições instáveis em toda a região nos dias posteriores.
Na quarta-feira (25), à medida que o sistema meteorológico avança, teremos a chegada de uma segunda massa de ar frio no Sul do país, novamente diminuindo as temperaturas a partir do período da tarde. Inicialmente, as temperaturas terão uma queda no estado gaúcho e, depois, nas demais áreas do Sul.
Sendo assim, as temperaturas máximas para a quarta-feira (25) vão variar entre 20°C e 26°C no norte, nordeste e faixa litorânea do Rio Grande do Sul, e no leste de Santa Catarina e do Paraná.
Nas capitais do Sul, as máximas na quarta-feira (25) serão de:
- Porto Alegre (RS): 26°C
- Florianópolis (SC): 26°C
- Curitiba: 24°C
Contudo, nas áreas mais elevadas de Santa Catarina, as temperaturas máximas vão variar entre 16°C e 18°C.