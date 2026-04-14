Temporal no RN derruba prédio em Assú, mas recupera volume da barragem de Oiticica; veja imagens

Com um registro de 90 mm em apenas uma hora, o município de Assú enfrentou graves alagamentos e o colapso de uma estrutura antiga pertencente à Liga Operária local.

Desabamento de prédio e alagamentos em Assú após chuva de 90 mm em cerca de uma hora — Foto: Reprodução/ G1

As chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Norte nos últimos dias estão gerando sérias consequências para a população da região Oeste potiguar. Enquanto o município de Assú enfrentou danos estruturais e alagamentos, as reservas hídricas do estado demonstraram uma evolução considerada bastante positiva.

Na noite desta segunda-feira (13), a força das águas provocou o desabamento de um prédio histórico e transtornos em diversas vias urbanas. Paralelamente, a Barragem de Oiticica alcançou a metade de sua capacidade total de armazenamento, trazendo esperança para o abastecimento local.

Transtornos urbanos e desabamento em Assú

A cidade de Assú enfrentou um volume de chuvas expressivo, totalizando cerca de 90 mm, em um intervalo de pouco mais de uma hora. Essa intensidade resultou na queda de um prédio pertencente à Liga Operária, que já apresentava sinais claros de precariedade.

Prédio da Liga Operária que desabou em Assú estava desocupado. Foto: Reprodução

De acordo com a coordenação da Defesa Civil, o imóvel estava desocupado no momento do incidente e não houve feridos. "Tivemos o desabamento de um prédio da Liga Operária, prédio esse que já vinha em estado de precariedade, sem passar por manutenção".

Além desse incidente, a correnteza provocou alagamentos em ruas do centro e no bairro Parati 2000, onde moradores registraram algumas imagens. Para conter os danos, a gestão municipal mobilizou equipes e caminhões da CAERN para a retirada das águas acumuladas.

O bairro já recebe atenção especial devido à recorrência desses problemas em períodos de precipitação intensa. Atualmente, uma obra emergencial está sendo realizada no local para aprimorar o sistema de drenagem e evitar novos alagamentos.

Recuperação hídrica da barragem de Oiticica

Em contrapartida, há um cenário mais animador para a segurança hídrica, já que a Barragem de Oiticica, localizada em Jucurutu, atingiu 50% de sua capacidade operacional. O reservatório agora acumula 370 milhões de metros cúbicos de água, de um total de 742 milhões possíveis.

Duas boas notícias de chuvas no RN nesta segunda-feira (13).



1. Volume da Barragem Oiticica ultrapassou 50% da capacidade. Reservatório acumula 371,7 milhões m³, superando Santa Cruz do Apodi, que está com 355,2 Mi.



2. Passagem das Traíras começou a receber águas das chuvas. pic.twitter.com/WB7KOB95OY — VicenteGurgeL (@Vicentegurgel) April 13, 2026

Esse aumento representa uma mudança drástica em relação ao início de fevereiro de 2026, quando o manancial contava com apenas 15% de seu volume. Recentemente, a coluna de água subiu aproximadamente 7 metros e 60 centímetros e, somente neste ano, o reservatório já acumulou cerca de 270 milhões de metros cúbicos graças às precipitações na região.

Espetáculo de encher os olhos! Mundão de água.

Barragem Oiticica, Jucurutu/RN.

Obras iniciadas em 2013 e concluídas em março/25 para receber águas da transposição.



Com chuvas deste ano, volume ultrapassou 300 milhões de metros cúbicos.

...https://t.co/lqY7mb89qS pic.twitter.com/SQlYJRp3yR — VicenteGurgeL (@Vicentegurgel) April 12, 2026

Inaugurada em março de 2025 após 12 anos de construção, a barragem beneficia 22 municípios potiguares e quase 300 mil pessoas. O empreendimento é peça fundamental na integração do Rio São Francisco e se consolida como a segunda maior reserva estadual.

Referências da notícia

Chuva intensa causa desabamento de prédio e alaga ruas em Assú, no RN. 14 de abril, 2026.

Segunda maior barragem do RN, Oiticica chega à metade da capacidade após chuvas. 13 de abril, 2026.