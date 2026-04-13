Fortes chuvas em Fortaleza causam rompimento de cano em hospital e alagamentos residenciais; veja imagens
Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos apontam que Fortaleza teve a segunda maior chuva do estado, acumulando 86 mm em um período marcado pela forte atuação de instabilidades climáticas.
Fortaleza enfrentou um início de semana marcado por fortes precipitações que resultaram em diversos transtornos para os moradores e prejuízos materiais. Entre sábado (11) e a manhã desta segunda-feira (13), a capital cearense registrou o segundo maior volume de chuvas no estado.
Os incidentes variaram desde o rompimento de tubulações em unidades de saúde até o desabamento de estruturas em áreas residenciais urbanas. De acordo com os órgãos de monitoramento, a situação mobilizou equipes da Defesa Civil e serviços de manutenção emergencial em pontos estratégicos da cidade cearense.
Impactos na infraestrutura hospitalar e volumes registrados
No Instituto Dr. José Frota (IJF), principal hospital de trauma de Fortaleza, a força das águas causou o rompimento de uma tubulação no corredor da UTI no último sábado (11). Imagens registradas mostraram o surgimento de uma "cascata" no teto do hospital, gerada pela sobrecarga no sistema de drenagem da estrutura devido ao temporal.
A direção do hospital informou que equipes de manutenção resolveram o vazamento prontamente e que não houve interrupção nos atendimentos ou riscos aos profissionais. Após os reparos e a limpeza técnica das áreas afetadas, a unidade de saúde continuou operando normalmente para garantir a segurança dos pacientes internados.
Em termos estatísticos, Fortaleza registrou 86 mm de chuva entre as 19h de domingo e as 7h de segunda-feira, segundo dados fornecidos pela Funceme. Esse índice colocou a capital atrás apenas de Aracati, que teve 100,6 mm, enquanto o município de Ipaumirim ocupou a terceira posição estadual com 66 mm.
A sobrecarga nos sistemas urbanos reflete o alto volume de precipitação concentrado em um curto intervalo de tempo, desafiando a infraestrutura da capital cearense. O monitoramento pluviométrico segue rigoroso, pois os índices registrados em diversas cidades do interior também indicam um período de intensa atividade climática.
Danos no bairro Aerolândia e relatos dos moradores
No bairro Aerolândia, especificamente na Vila Gomes, a queda de um muro sobre um veículo estacionado assustou a vizinhança por volta das 23h de domingo. Apesar do susto e dos danos materiais causados pela queda da estrutura sobre o carro, não houve registro de pessoas feridas durante o ocorrido.
Moradores da região relataram que a água atingiu o nível da cintura em algumas ruas, invadindo diversas residências e deixando muita lama para trás. Alguns expressaram a insatisfação da comunidade com a falta de providências anteriores para evitar o desabamento da estrutura.
Após a diminuição do nível da água, as residências da vila e arredores ficaram cobertas de lama, exigindo um esforço imediato de limpeza por parte dos moradores. A Defesa Civil de Fortaleza enviou uma equipe ao local para avaliar os danos estruturais e prestar suporte às famílias atingidas pelos alagamentos.
Referências da notícia
Muro cai sobre carro e casas são alagadas durante chuva em Fortaleza. 13 de abril, 2026.
Chuvas em Fortaleza causam rompimento de tubulação no IJF. 12 de abril, 2026.
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