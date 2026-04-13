Fortes chuvas em Fortaleza causam rompimento de cano em hospital e alagamentos residenciais; veja imagens

Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos apontam que Fortaleza teve a segunda maior chuva do estado, acumulando 86 mm em um período marcado pela forte atuação de instabilidades climáticas.

Desabamento de muro sobre um carro na Aerolândia nesta segunda-feira (13). Foto: Bruno Cavalcante/ SVM

Fortaleza enfrentou um início de semana marcado por fortes precipitações que resultaram em diversos transtornos para os moradores e prejuízos materiais. Entre sábado (11) e a manhã desta segunda-feira (13), a capital cearense registrou o segundo maior volume de chuvas no estado.

Os incidentes variaram desde o rompimento de tubulações em unidades de saúde até o desabamento de estruturas em áreas residenciais urbanas. De acordo com os órgãos de monitoramento, a situação mobilizou equipes da Defesa Civil e serviços de manutenção emergencial em pontos estratégicos da cidade cearense.

Impactos na infraestrutura hospitalar e volumes registrados

No Instituto Dr. José Frota (IJF), principal hospital de trauma de Fortaleza, a força das águas causou o rompimento de uma tubulação no corredor da UTI no último sábado (11). Imagens registradas mostraram o surgimento de uma "cascata" no teto do hospital, gerada pela sobrecarga no sistema de drenagem da estrutura devido ao temporal.

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A direção do hospital informou que equipes de manutenção resolveram o vazamento prontamente e que não houve interrupção nos atendimentos ou riscos aos profissionais. Após os reparos e a limpeza técnica das áreas afetadas, a unidade de saúde continuou operando normalmente para garantir a segurança dos pacientes internados.

Em termos estatísticos, Fortaleza registrou 86 mm de chuva entre as 19h de domingo e as 7h de segunda-feira, segundo dados fornecidos pela Funceme. Esse índice colocou a capital atrás apenas de Aracati, que teve 100,6 mm, enquanto o município de Ipaumirim ocupou a terceira posição estadual com 66 mm.

Moradores ficaram com casas alagadas em Fortaleza no último final de semana. — Foto: Bruno Cavalcante/ SVM

A sobrecarga nos sistemas urbanos reflete o alto volume de precipitação concentrado em um curto intervalo de tempo, desafiando a infraestrutura da capital cearense. O monitoramento pluviométrico segue rigoroso, pois os índices registrados em diversas cidades do interior também indicam um período de intensa atividade climática.

Danos no bairro Aerolândia e relatos dos moradores

No bairro Aerolândia, especificamente na Vila Gomes, a queda de um muro sobre um veículo estacionado assustou a vizinhança por volta das 23h de domingo. Apesar do susto e dos danos materiais causados pela queda da estrutura sobre o carro, não houve registro de pessoas feridas durante o ocorrido.

Moradores da região relataram que a água atingiu o nível da cintura em algumas ruas, invadindo diversas residências e deixando muita lama para trás. Alguns expressaram a insatisfação da comunidade com a falta de providências anteriores para evitar o desabamento da estrutura.

Após a diminuição do nível da água, as residências da vila e arredores ficaram cobertas de lama, exigindo um esforço imediato de limpeza por parte dos moradores. A Defesa Civil de Fortaleza enviou uma equipe ao local para avaliar os danos estruturais e prestar suporte às famílias atingidas pelos alagamentos.

Referências da notícia

Muro cai sobre carro e casas são alagadas durante chuva em Fortaleza. 13 de abril, 2026.

Chuvas em Fortaleza causam rompimento de tubulação no IJF. 12 de abril, 2026.