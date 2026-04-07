Temporal em Recife provoca desabamento de casarão, alagamentos e suspensão de aulas; veja imagens

A Agência Pernambucana de Águas e Clima elevou o nível de alerta para vermelho nesta terça-feira (7) após inundações severas atingirem diversos bairros da capital e região.

Zona Oeste do Recife alagada após chuvas intensas na região. Foto: Reprodução/ G1

A forte precipitação que atinge a Região Metropolitana de Recife desde a noite de segunda-feira (6) causou uma tragédia na comunidade do Pilar. O desabamento de um casarão resultou na morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas no centro da capital pernambucana.

Além das perdas humanas, o temporal provocou alagamentos severos em diversas avenidas e a suspensão de atividades acadêmicas em escolas e universidades. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) elevou o nível de alerta para vermelho diante do volume acumulado de chuva.

Impacto das chuvas e resgates na região metropolitana

O volume de água superou os 100 mm em cidades como Olinda e Paulista, onde árvores caíram sobre residências e obstruíram vias públicas. No bairro de Cajueiro Seco, o Corpo de Bombeiros utilizou botes salva-vidas para resgatar sete moradores isolados em suas casas.

Em resposta ao cenário crítico, prefeituras e instituições de ensino cancelaram as aulas nos turnos da manhã, tarde e noite desta terça-feira (7). Universidades como a UFPE e a UFRPE suspenderam as atividades presenciais para garantir a segurança de alunos e funcionários da rede.

URGENTE | Batida entre ônibus e moto acontece em meio aos alagamentos desta terça-feira (7), no bairro de Ouro Preto, em Olinda.



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Tribunais e o Ministério Público também adotaram o regime de trabalho remoto para evitar deslocamentos em áreas com riscos de inundação. A medida visa reduzir o fluxo de pessoas nas ruas enquanto o sistema de drenagem da cidade opera sob pressão extrema.

Tragédia no casarão da comunidade do Pilar

A ocorrência mais grave aconteceu por volta das 20h de segunda-feira, próximo ao cruzamento das ruas Bernardo Vieira de Melo e do Ocidente. O imóvel funcionava como uma ocupação irregular há mais de duas décadas e não resistiu às condições climáticas adversas.

As vítimas fatais foram identificadas como Simone Maria de Oliveira, de 56 anos, e Fabiano Lourenço de Araújo, de 45 anos. Os corpos foram retirados dos escombros pelas equipes de busca, que trabalharam intensamente para verificar se existiam outros soterrados no local.

Duas pessoas morreram após o desabamento de um paredão de um conjunto habitacional desativado, na Comunidade do Pilar, no Recife.



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Os sobreviventes, Ana Carolina da Costa Silva, de 31 anos, e Sidclei de Oliveira, de 29 anos, foram encaminhados ao Hospital da Restauração. Segundo a unidade de saúde, ambos sofreram politraumatismo, mas o quadro clínico atual permanece estável sob monitoramento dos médicos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar prestaram o atendimento inicial aos moradores da localidade logo após o desabamento. Durante a operação de resgate nos destroços, um cachorro também foi localizado com vida pelos profissionais que atuavam na área.

A maré alta registrada na manhã desta terça-feira (7) contribuiu para retardar o escoamento das águas acumuladas nas zonas baixas da capital. A combinação de maré cheia e chuva contínua mantém os órgãos de segurança em prontidão total para novas intervenções.

Referências da notícia

Chuva forte no Grande Recife suspende aulas e deixa ruas alagadas. 07 de abril, 2026.