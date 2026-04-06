Chuva forte em SC provoca resgate de 16 pessoas no Monte Crista e alagamentos em Blumenau; veja imagens

Trilheiros ficaram presos no Monte Crista em Garuva e moradores de Blumenau enfrentaram inundações após uma forte instabilidade climática atingir o estado catarinense durante o fim de semana.

Moradores de Blumenau enfrentaram ruas cobertas pela água no último final de semana. Foto: @santacatarinaemfotosbr/ Reprodução

Uma frente fria acompanhada de áreas de instabilidade atmosférica provocou chuvas intensas em diversas regiões de Santa Catarina durante o último domingo (5). Em Garuva, a mudança repentina nas condições do tempo resultou no isolamento de 16 pessoas e um cachorro na região do Monte Crista.

Simultaneamente, a cidade de Blumenau enfrentou alagamentos severos após registrar elevados acumulados de precipitação em um curto intervalo. O cenário mobilizou equipes de socorro e a Defesa Civil, que permanece monitorando áreas com risco elevado de deslizamentos de terra no município.

Resgate complexo mobiliza bombeiros e GRM no monte Crista

A operação de socorro em Garuva teve início por volta das 15h45min, quando o Corpo de Bombeiros Militar e o Grupo de Resgate em Montanha (GRM) foram acionados. O grupo, composto por 14 trilheiros que iniciaram o percurso pelo Pico Araçatuba e dois corredores, ficou retido devido à elevação do nível do rio.

De acordo com o coordenador da atividade, houve uma verificação prévia da previsão meteorológica, que indicava tempo estável para o dia. No entanto, o clima sofreu uma alteração drástica, impedindo a travessia segura de retorno dos esportistas pelo caminho original.

Bombeiros e o Grupo de Resgate em Montanha atuaram no isolamento ocorrido em Garuva. Foto: CBMSC/ Divulgação

Para realizar a retirada, as equipes utilizaram um cabo de aço já existente na estrutura do local para montar um sistema de transposição conhecido como "vai e vem". Cada pessoa utilizou equipamentos de proteção individual, incluindo capacetes e coletes salva-vidas, sendo transportada individualmente sobre as águas agitadas do rio.

O cachorro que acompanhava o grupo também foi resgatado com segurança, utilizando uma coleira apropriada fixada à cadeirinha de salvamento junto ao seu tutor. Após o procedimento, todos os envolvidos foram avaliados por equipes de saúde, que não detectaram casos de hipotermia, registrando apenas uma entorse de punho.

Alagamentos e alerta máximo para deslizamentos em Blumenau

No Vale do Itajaí, o município de Blumenau registrou sérios transtornos causados pelo grande volume de água acumulado em apenas 12 horas. O bairro Itoupavazinha foi o mais atingido, com a marca de 145,2 mm de chuva, resultando em ruas alagadas e invasão de água em residências.

Chuva atinge Blumenau e causa alagamentos



Vídeo: Wilson Pires/Reprodução pic.twitter.com/xAR4KII37C — SCC10 (@scc10oficial) April 6, 2026

Imagens compartilhadas por moradores mostram veículos submersos e o trânsito comprometido em diversas vias arteriais da cidade. Além da Itoupavazinha, outras estações de monitoramento registraram volumes significativos, como os bairros Araranguá, com 79 mm, e a região da Ponte Adolfo Konder, que atingiu 69 mm.

Diante da saturação do solo, a Defesa Civil emitiu um estado de alerta máximo para o risco de deslizamentos de terra. Essa medida abrange principalmente as regiões Central, Norte e Sul do território blumenauense, enquanto os setores Leste e Oeste permanecem sob vigilância constante das autoridades competentes.

Embora o Rio Itajaí-Açu apresentasse um nível de 1,16 metro, considerado dentro da normalidade, a previsão ainda indica a possibilidade de chuvas isoladas. A recomendação aos moradores é manter a atenção aos avisos oficiais, especialmente em áreas de encosta onde a instabilidade do terreno é maior.

Referências da notícia

Após chuva forte, 16 pessoas e um cachorro ficam presos em trilha no Monte Crista. 06 de abril, 2026.

Chuva intensa em curto período alaga ruas e bairro de Blumenau registra 145 mm em 12 horas. 05 de abril, 2026.