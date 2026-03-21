Poluição oceânica: novo estudo confirma a presença de pesticidas, produtos farmacêuticos e poluentes industriais

Não podemos vê-los, mas eles estão definitivamente presentes na água do oceano. Poluentes farmacêuticos, industriais e pesticidas foram encontrados em milhares de amostras em um estudo recente, resultado da poluição associada, entre outras coisas, à agricultura.

A poluição dos oceanos não se limita ao lixo plástico. Um novo estudo revela a presença generalizada de pesticidas, poluentes químicos e produtos farmacêuticos.

Caroline Le Nestour Meteored França 21/03/2026 20:26 4 min

Os oceanos não sofrem apenas com as mudanças climáticas, a acidificação e a poluição por plástico. Eles também estão fortemente poluídos por produtos farmacêuticos, resíduos industriais e pesticidas. Essa é a conclusão de um novo estudo científico da Universidade da Califórnia, em Riverside, publicado no dia 16 de março deste ano na revista Nature Geoscience.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) destaca a poluição química como um desafio emergente para os oceanos, junto com a mudança climática e a acidificação.

Os pesquisadores analisaram 2.315 amostras de água do mar coletadas em recifes de coral, áreas costeiras e zonas oceânicas dos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico Norte.

E entre essas amostras, foram detectadas 248 substâncias químicas diferentes: pesticidas, resíduos farmacêuticos, poluentes industriais e muito mais.

As zonas costeiras particularmente poluídas

“Nossa análise revelou que poluentes comuns, como pesticidas e produtos farmacêuticos, eram mais prevalentes em estuários e áreas costeiras, mas sua presença diminui em mar aberto”, explicaram os autores do estudo. A matéria orgânica dissolvida em amostras coletadas perto da costa pode conter até 20% desses compostos, em comparação com aproximadamente 1% em amostras obtidas em mar aberto.

“O fato de poderem ser detectados em locais tão distantes da atividade humana sugere que esses componentes são altamente persistentes no meio ambiente”, acrescentaram os autores. Mas como esses poluentes chegam aos nossos oceanos? Muitos são produtos aplicados em campos agrícolas que escoam para os cursos d'água e, em seguida, para o mar.

Uma poluição inesperada com consequências subestimadas

Não podemos vê-los, não podemos senti-los pelo cheiro, mas esses poluentes estão definitivamente presentes, até mesmo no fundo dos oceanos. Eles foram detectados nas águas mais profundas do Ártico, a 2.500 metros de profundidade, e na carne de baleias. De acordo com outro estudo publicado na revista Nature em 2023, o oceano absorve 710 toneladas de pesticidas agrícolas todos os anos.

Os cientistas acreditam que as consequências dessa contaminação oceânica são amplamente subestimadas, principalmente sua toxicidade para os ecossistemas. Já foi demonstrado que esse coquetel tóxico prejudica a reprodução, o desenvolvimento e a saúde de ostras, anêmonas, peixes e certas espécies de estrelas-do-mar.

Os especialistas defendem uma melhoria no monitoramento internacional, uma gestão mais eficaz dos resíduos e a adoção de modelos de produção mais seguros.

Referências da notícia

L’océan largement contaminé par les pesticides, les médicaments et les polluants industriels. 16 de março, 2026. Reporterre.

Widespread presence of anthropogenic compounds in marine dissolved organic matter. 16 de março, 2026. Kalinski, et al.