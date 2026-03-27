RS aposta em agroflorestas para recuperar comunidades rurais após enchentes; entenda

O estado gaúcho teve em maio de 2024 a sua maior tragédia ambiental, quando enchentes atingiram a grande a maioria dos municípios e devastaram algumas localidades. Agora, projeto pioneiro de recuperação do solo e reativação da produção ajudam a reerguer comunidades.

Agroflorestas ajudam na recuperação de áreas afetadas pelas enchentes em 2024 no Rio Grande do Sul. Crédito: Divulgação.

Entre final de abril e início de maio de 2024, o Rio Grande do Sul se viu em meio ao que seria o maior desastre natural da sua história. Chuvas intensas e volumosas causaram enchentes devastadoras que afetaram 478 das 497 cidades gaúchas. Os danos e perdas foram enormes.

Segundo informações da Defesa Civil do Estado, foram ao total 2.398.255 de pessoas afetadas, 806 feridos e 185 óbitos confirmados, devido à este desastre climático.

Agora, a região que muito sofreu com as enchentes se tornou pioneira em um projeto de recuperação do solo e reativação da produção agrícola: a agrofloresta.

A primeira localidade onde o projeto inicialmente está sendo desenvolvido é Arroio do Ouro, uma comunidade rural localizada no interior do município de Estrela, no Vale do Taquari.

Recuperando o solo destruído pelas enchentes no RS

Basicamente, o projeto une pesquisa, extensão e o conhecimento do trabalhador rural, e visa gerar produção agrícola ao mesmo tempo que ajuda a conservar o solo e recuperar o meio ambiente.

Ou seja, é um projeto focado na recuperação agroprodutiva e restauração ambiental no estado gaúcho após as enchentes de 2024.

Levantamentos feitos pela Embrapa/RS apontam que mais de 3,2 milhões de hectares foram afetados e que mais de 400 municípios registraram decretos de emergência ou calamidade. Além disso, cerca de 54 mil propriedades da agricultura familiar sofreram algum tipo de impacto.

O projeto chama-se ‘Plano Recupera Rural RS’, uma iniciativa com apoio da Embrapa, da Emater/RS, Projeto Quintais Orgânicos de Frutas e Yara Brasil.

E uma propriedade rural em Arroio do Ouro foi, em novembro de 2025, a primeira a implantar uma agrofloresta do 'Plano Recupera Rural RS'.

A agrofloresta, ou Sistemas Agroflorestais (SAFs), é um modelo de produção sustentável que combina o cultivo de árvores (frutíferas ou nativas) com culturas agrícolas e, muitas vezes, pecuária, na mesma área.

As fortes enchentes de 2024 devastaram o estado do Rio Grande do Sul. Imagem: Reuters/EBC/Diego Vara.

O trabalho na agrofloresta da propriedade contemplou inicialmente o plantio simultâneo de gramíneas e árvores nativas como sarandi, maricá, salso-crioulo e caliandra. Foram usados compostos orgânicos no preparo do solo, feita a marcação da área e o plantio das árvores e gramíneas para recompor a mata ciliar e proteger o solo.

Além disso, a propriedade também recebeu o plantio de árvores frutíferas, como goiabeiras, pitangueiras e laranjeiras, e de forrageiras, milho, feijão e melancia, entre outras culturas.

Com um ambiente mais rico em biodiversidade, a saúde do solo melhora e os agricultores podem obter renda com a produção sustentável das frutas e grãos.

Família de agricultores de Arroio do Ouro, que teve suas terras destruídas pelas enchentes, agora tem lavoura de feijão (imagem). Foto: Fredy Vieira.

As árvores nativas foram plantadas na barranca do rio que atravessa a região, para atacar futuras enchentes e ajudar a proteger a propriedade rural. E ainda as frutas produzidas podem ser vendidas para complementar a renda dos agricultores donos da propriedade.

E como uma agrofloresta pode ajudar a recuperar áreas afetadas por enchentes? Ela tem a capacidade de aumentar a biodiversidade, recuperar o solo e reter água. Por isso ela foi a escolha para propriedades rurais no Rio Grande do Sul.

“Estamos propondo um modelo de restauração que une produção e conservação. O agricultor ajuda a restaurar as margens do rio e, ao mesmo tempo, tem sua própria produção de alimentos”, disse em uma entrevista Ernestino Guarino, pesquisador da Embrapa Clima Temperado e coordenador da iniciativa.

Referências da notícia

Agroflorestas auxiliam na recuperação de áreas afetadas por enchentes no Rio Grande do Sul. 22 de março, 2026. Marcelo Beledeli.

Plano Recupera Rural RS é destaque no lançamento da Expoagro Afubra 2026. 10 de março, 2026. Embrapa/Nágila Rodrigues.