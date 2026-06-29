Quase 400 metros abaixo do mar e 27 km de extensão: este é o túnel submarino mais longo do mundo

A Noruega está avançando com um projeto de construção sem precedentes sob um de seus fiordes mais icônicos. O megaprojeto promete revolucionar a mobilidade e ampliar os limites da engenharia moderna.

O túnel submarino mais longo e profundo do mundo está sendo construído na Noruega, no Boknafjord.

Se a tecnologia e seus avanços deixaram algo claro, é que nada é impossível — nem mesmo conectar dois locais que, até pouco tempo atrás, pareciam estar a mundos de distância. Nem mares nem montanhas parecem ser obstáculos mais!

Esse conceito é bem compreendido na Noruega, onde está em andamento um dos projetos de infraestrutura mais impressionantes do século21: o túnel submarino Rogfast, que promete ser o mais longo e profundo do mundo.

Norway is building the Rogfast Tunnel, a 27 km undersea highway linking Stavanger and Bergen, cutting E39 travel from 11 hrs to just 35 min.



Set to become the worlds longest and deepest subsea road tunnel, it will change trade and tourism in the region.pic.twitter.com/DKc3W3kyuW — Massimo (@Rainmaker1973) October 30, 2025

Estendendo-se por quase 400 metros abaixo do nível do mar ao longo da costa oeste da Noruega, esse megaprojeto atravessará o Boknafjord e conectará as cidades de Randaberg e Bokn — dois locais estratégicos do país.

O túnel percorre uma distância total subaquática de 26,7 quilômetros. Isso o tornará o mais longo, ao passo que sua profundidade de 392 metros no ponto mais profundo também estabelecerá um recorde.

A obra que mudará para sempre a geografia da Noruega

Se há algo que caracteriza a Noruega, é a maneira como a natureza impõe condições extremas. Um excelente exemplo disso são os famosos fiordes, formados por geleiras antigas, que oferecem paisagens espetaculares.

Naturalmente, essas paisagens imponentes — caracterizadas por vastos lagos — impõem enormes desafios ao transporte terrestre e, consequentemente, à conectividade dentro do país. De fato, muitas rotas exigem o uso de balsas para atravessar esses braços de mar.

O ponto mais profundo do túnel submarino norueguês fica a 392 metros, enquanto sua extensão total é de 27 quilômetros. Foto: X @Presserom

Os idealizadores deste megatúnel submarino — que, quando concluído, será o mais longo do mundo — buscam reduzir os atrasos nas viagens entre essas duas importantes cidades norueguesas.

O projeto é a peça central de um empreendimento ainda maior: a estratégica rodovia E39. Essa rota, há muito aguardada, estende-se por mais de 1.100 quilômetros ao longo da costa oeste da Noruega, visando estabelecer uma conexão contínua entre as regiões, sem depender de balsas.

Assim que o Rogfast estiver em operação, um trajeto que atualmente exige transbordos e longas esperas poderá ser realizado em apenas 35 minutos.

O desafio cinematográfico: escavar sob o mar

Se a construção de um túnel de tais dimensões já é suficientemente complexa em terra firme, o desafio de realizá-la sob quase 400 metros de água é imenso.

O túnel Rogfast faz parte da rodovia E39, que conecta 1.100 quilômetros da costa norueguesa. Foto: X @Teknisk

Justamente por esse motivo, as equipes de engenharia que trabalham na rodovia E39, na Noruega, já começaram a escavar enormes formações de granito e gnaisse — dois tipos de rocha extremamente duros.

A esse desafio soma-se a presença de falhas geológicas e zonas menos estáveis nessas massas rochosas, o que exige reforços estruturais constantes para garantir a segurança.

Norway is building the world's longest and deepest undersea road tunnel, a massive engineering project called Rogfast. Stretching nearly 27 km beneath a Norwegian fjord, the tunnel will allow drivers to travel underwater without waiting for ferries. Once completed, it could turn pic.twitter.com/cL8axhfnol — The Day Warrior (@thedaywar90) May 28, 2026

Diariamente, centenas de furos são perfurados na rocha e, em seguida, explosivos cuidadosamente distribuídos são posicionados para realizar detonações controladas.

Posteriormente, sistemas de ventilação são utilizados para dispersar gases e permitir a remoção de toneladas de material. Estima-se que cerca de 10 milhões de metros cúbicos de rocha serão removidos.

Uma rodovia subaquática, um mundo sob o oceano

O projeto do túnel submarino Rogfast inclui dois tubos paralelos, com tráfego em sentido único em cada um. Essa característica visa aumentar a segurança e otimizar o fluxo de tráfego.

Além disso, contará com pontos de acesso de emergência a cada 250 metros, sistemas de ventilação de última geração e múltiplos mecanismos prontos para responder a qualquer eventualidade.

Já começaram as obras de escavação do túnel submarino mais longo e profundo do mundo, atravessando enormes formações de granito e gnaisse. Foto: X @BOLDmedya

No entanto, quando se trata das características surpreendentes deste impressionante túnel submarino, destaca-se o enorme entroncamento subterrâneo situado a uma profundidade de 250 metros. Nesse ponto, o túnel principal se conectará à ilha de Kvitsøy.

Será algo totalmente inédito e extraordinário — uma espécie de entroncamento viário submarino projetado para facilitar o acesso a diversas regiões do país.

Tecnologia digital a serviço da antecipação de riscos



O túnel submarino Rogfast utiliza a plataforma Tunneling Intelligence, que permite o monitoramento em tempo real do progresso da escavação por meio de modelos tridimensionais.

O túnel contará com dois tubos paralelos, separados entre si e com tráfego em sentidos opostos. Também incluirá conexões de ligação. Foto: X @Jimlegare

Dessa forma, é possível determinar a posição exata das máquinas, detectar riscos potenciais e ajustar as operações em tempo real.

Quando o túnel submarino será concluído?

O investimento necessário para um projeto tão ambicioso é substancial. De fato, supera 20,6 bilhões de coroas norueguesas, o que equivale a aproximadamente 1,75 bilhão de euros.

Espera-se que o impressionante túnel subaquático da Noruega entre em operação até 2033.

Embora o projeto esteja em andamento há algum tempo e tenha enfrentado contratempos e revisões orçamentárias, o fato é que o túnel submarino mais longo e profundo do mundo avança em ritmo constante.

Quanto à sua conclusão, a previsão é que seja aberto ao tráfego em 2031. No entanto, céticos acreditam que o prazo pode se estender até 2033. De qualquer forma, dentro de sete anos (no máximo), essa obra monumental se tornará realidade.