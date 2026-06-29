Quase 400 metros abaixo do mar e 27 km de extensão: este é o túnel submarino mais longo do mundo
A Noruega está avançando com um projeto de construção sem precedentes sob um de seus fiordes mais icônicos. O megaprojeto promete revolucionar a mobilidade e ampliar os limites da engenharia moderna.
Se a tecnologia e seus avanços deixaram algo claro, é que nada é impossível — nem mesmo conectar dois locais que, até pouco tempo atrás, pareciam estar a mundos de distância. Nem mares nem montanhas parecem ser obstáculos mais!
Esse conceito é bem compreendido na Noruega, onde está em andamento um dos projetos de infraestrutura mais impressionantes do século21: o túnel submarino Rogfast, que promete ser o mais longo e profundo do mundo.
Estendendo-se por quase 400 metros abaixo do nível do mar ao longo da costa oeste da Noruega, esse megaprojeto atravessará o Boknafjord e conectará as cidades de Randaberg e Bokn — dois locais estratégicos do país.
O túnel percorre uma distância total subaquática de 26,7 quilômetros. Isso o tornará o mais longo, ao passo que sua profundidade de 392 metros no ponto mais profundo também estabelecerá um recorde.
A obra que mudará para sempre a geografia da Noruega
Se há algo que caracteriza a Noruega, é a maneira como a natureza impõe condições extremas. Um excelente exemplo disso são os famosos fiordes, formados por geleiras antigas, que oferecem paisagens espetaculares.
Naturalmente, essas paisagens imponentes — caracterizadas por vastos lagos — impõem enormes desafios ao transporte terrestre e, consequentemente, à conectividade dentro do país. De fato, muitas rotas exigem o uso de balsas para atravessar esses braços de mar.
Os idealizadores deste megatúnel submarino — que, quando concluído, será o mais longo do mundo — buscam reduzir os atrasos nas viagens entre essas duas importantes cidades norueguesas.
O projeto é a peça central de um empreendimento ainda maior: a estratégica rodovia E39. Essa rota, há muito aguardada, estende-se por mais de 1.100 quilômetros ao longo da costa oeste da Noruega, visando estabelecer uma conexão contínua entre as regiões, sem depender de balsas.
Assim que o Rogfast estiver em operação, um trajeto que atualmente exige transbordos e longas esperas poderá ser realizado em apenas 35 minutos.
O desafio cinematográfico: escavar sob o mar
Se a construção de um túnel de tais dimensões já é suficientemente complexa em terra firme, o desafio de realizá-la sob quase 400 metros de água é imenso.
Justamente por esse motivo, as equipes de engenharia que trabalham na rodovia E39, na Noruega, já começaram a escavar enormes formações de granito e gnaisse — dois tipos de rocha extremamente duros.
A esse desafio soma-se a presença de falhas geológicas e zonas menos estáveis nessas massas rochosas, o que exige reforços estruturais constantes para garantir a segurança.
Diariamente, centenas de furos são perfurados na rocha e, em seguida, explosivos cuidadosamente distribuídos são posicionados para realizar detonações controladas.
Posteriormente, sistemas de ventilação são utilizados para dispersar gases e permitir a remoção de toneladas de material. Estima-se que cerca de 10 milhões de metros cúbicos de rocha serão removidos.
Uma rodovia subaquática, um mundo sob o oceano
O projeto do túnel submarino Rogfast inclui dois tubos paralelos, com tráfego em sentido único em cada um. Essa característica visa aumentar a segurança e otimizar o fluxo de tráfego.
Além disso, contará com pontos de acesso de emergência a cada 250 metros, sistemas de ventilação de última geração e múltiplos mecanismos prontos para responder a qualquer eventualidade.
No entanto, quando se trata das características surpreendentes deste impressionante túnel submarino, destaca-se o enorme entroncamento subterrâneo situado a uma profundidade de 250 metros. Nesse ponto, o túnel principal se conectará à ilha de Kvitsøy.
Será algo totalmente inédito e extraordinário — uma espécie de entroncamento viário submarino projetado para facilitar o acesso a diversas regiões do país.
Tecnologia digital a serviço da antecipação de riscos
O túnel submarino Rogfast utiliza a plataforma Tunneling Intelligence, que permite o monitoramento em tempo real do progresso da escavação por meio de modelos tridimensionais.
Dessa forma, é possível determinar a posição exata das máquinas, detectar riscos potenciais e ajustar as operações em tempo real.
Quando o túnel submarino será concluído?
O investimento necessário para um projeto tão ambicioso é substancial. De fato, supera 20,6 bilhões de coroas norueguesas, o que equivale a aproximadamente 1,75 bilhão de euros.
Embora o projeto esteja em andamento há algum tempo e tenha enfrentado contratempos e revisões orçamentárias, o fato é que o túnel submarino mais longo e profundo do mundo avança em ritmo constante.
Quanto à sua conclusão, a previsão é que seja aberto ao tráfego em 2031. No entanto, céticos acreditam que o prazo pode se estender até 2033. De qualquer forma, dentro de sete anos (no máximo), essa obra monumental se tornará realidade.