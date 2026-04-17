Os meteorologistas alertam: o corredor de tornados dos EUA está mudando e existe agora uma nova região de risco

O clássico “corredor de tornados” dos EUA já não está onde sempre esteve: meteorologistas e caçadores de tempestades estão a detectar uma deslocação para leste que altera completamente o mapa de risco.

A alteração do padrão da trajetória habitual dos tornados nos EUA é motivo de preocupação nas regiões afetadas.

Durante décadas, o coração dos tornados nos Estados Unidos esteve claramente definido: uma vasta faixa das Grandes Planícies conhecida como Tornado Alley, onde a interação das massas de ar favorecia a formação de tempestades severas.

No entanto, esse mapa clássico está a tornar-se obsoleto, segundo os meteorologistas. De acordo com os dados mais recentes, o maior risco está a deslocar-se para leste, numa mudança que tem implicações tanto meteorológicas como sociais.

O Tornado Alley clássico: um equilíbrio atmosférico perfeito

O Tornado Alley caracteriza-se historicamente por uma configuração atmosférica muito específica.

Ar quente e húmido procedente do Golfo do México.

Ar frio e seco do Canadá.

Ar quente e seco vindo do sudoeste.

Este choque de massas gera uma atmosfera altamente instável, ideal para o desenvolvimento de supercélulas capazes de deixar fenómenos extremos como granizo gigante ou tornados catastróficos.

Esta faixa é tradicionalmente considerada como a cintura de tornados dos EUA: NOAA.

Estados como o Texas, Oklahoma e Kansas têm sido o epicentro destes fenómenos desde há anos.

Uma mudança silenciosa: menos tornados nas planícies

Estudos recentes apontam para uma tendência clara.

Menos dias com tornados em zonas tradicionais como o Texas ou Oklahoma.

Diminuição progressiva da atividade no núcleo clássico.

Em cidades como Dallas ou Austin, por exemplo, foram registados menos dias de tornados por década, o que reforça a teoria de uma mudança geográfica.

O novo foco: o sudeste dos Estados Unidos

Entretanto, a atividade está a aumentar em zonas mais a leste, naquilo a que alguns especialistas já chamam uma nova área de risco:

Tennessee.

Kentucky.

Alabama.

Mississippi.

Arkansas.

Esta mudança não é subjetiva, uma vez que os registos mostram que o centro da atividade tornádica se deslocou de oeste do rio Mississippi para mais a leste.

I dont think enough people appreciate the fact thst Tornado alley is slowly moving east. If, say, the Wizard of Oz were to happen today, Dorothy probably wouldn't be from Kanasas anymore. It's more likely she'd be from Ole Miss. pic.twitter.com/ng0k5AjTSJ — Michael (@_JeanLannes) March 12, 2026

Por que é que os tornados estão a deslocar-se?

Do ponto de vista meteorológico, a explicação aponta para mudanças na distribuição das massas de ar.

Mais umidade no sudeste : o Golfo do México traz ar cada vez mais quente e húmido para leste, aumentando a energia disponível para as tempestades (CAPE).

: o Golfo do México traz ar cada vez mais quente e húmido para leste, aumentando a energia disponível para as tempestades (CAPE). Condições mais secas nas planícies : as Grandes Planícies registam episódios mais secos, reduzindo a frequência de condições favoráveis à ocorrência de tornados.

: as Grandes Planícies registam episódios mais secos, reduzindo a frequência de condições favoráveis à ocorrência de tornados. Mudanças na circulação atmosférica: a deslocação da corrente de jato e dos sistemas de baixa pressão também influencia a localização das tempestades severas.

A mudança não é apenas relevante do ponto de vista meteorológico, mas tem também consequências diretas no impacto dos tornados.

A população precisa de estar preparada para os tornados.

As novas regiões afetadas:

São mais densamente povoadas.

Têm um maior número de habitações vulneráveis.

Não têm a mesma cultura de prevenção.

Isto significa que, embora o número total de tornados não aumente significativamente, o seu impacto potencial é maior.

Um mapa do risco em transformação

A deslocação do corredor de tornados é um exemplo claro de como o clima não é estático. O que durante décadas foi uma zona bem definida está agora a transformar-se, transferindo o risco para regiões onde o grau de preparação é menor.

Na meteorologia, tal como na geografia, as mudanças mais importantes nem sempre são as mais visíveis, mas são as que têm as maiores consequências.

Referência da notícia

https://www.spc.noaa.gov/climo/dataviewer/?hzrd=tor§=conus&intv=year&pd=30&thrs=0