Os meteorologistas alertam: o corredor de tornados dos EUA está mudando e existe agora uma nova região de risco
O clássico “corredor de tornados” dos EUA já não está onde sempre esteve: meteorologistas e caçadores de tempestades estão a detectar uma deslocação para leste que altera completamente o mapa de risco.
Durante décadas, o coração dos tornados nos Estados Unidos esteve claramente definido: uma vasta faixa das Grandes Planícies conhecida como Tornado Alley, onde a interação das massas de ar favorecia a formação de tempestades severas.
No entanto, esse mapa clássico está a tornar-se obsoleto, segundo os meteorologistas. De acordo com os dados mais recentes, o maior risco está a deslocar-se para leste, numa mudança que tem implicações tanto meteorológicas como sociais.
O Tornado Alley clássico: um equilíbrio atmosférico perfeito
O Tornado Alley caracteriza-se historicamente por uma configuração atmosférica muito específica.
- Ar quente e húmido procedente do Golfo do México.
- Ar frio e seco do Canadá.
- Ar quente e seco vindo do sudoeste.
Este choque de massas gera uma atmosfera altamente instável, ideal para o desenvolvimento de supercélulas capazes de deixar fenómenos extremos como granizo gigante ou tornados catastróficos.
Estados como o Texas, Oklahoma e Kansas têm sido o epicentro destes fenómenos desde há anos.
Uma mudança silenciosa: menos tornados nas planícies
Estudos recentes apontam para uma tendência clara.
- Menos dias com tornados em zonas tradicionais como o Texas ou Oklahoma.
- Diminuição progressiva da atividade no núcleo clássico.
Em cidades como Dallas ou Austin, por exemplo, foram registados menos dias de tornados por década, o que reforça a teoria de uma mudança geográfica.
O novo foco: o sudeste dos Estados Unidos
Entretanto, a atividade está a aumentar em zonas mais a leste, naquilo a que alguns especialistas já chamam uma nova área de risco:
- Tennessee.
- Kentucky.
- Alabama.
- Mississippi.
- Arkansas.
Esta mudança não é subjetiva, uma vez que os registos mostram que o centro da atividade tornádica se deslocou de oeste do rio Mississippi para mais a leste.
Por que é que os tornados estão a deslocar-se?
Do ponto de vista meteorológico, a explicação aponta para mudanças na distribuição das massas de ar.
- Mais umidade no sudeste: o Golfo do México traz ar cada vez mais quente e húmido para leste, aumentando a energia disponível para as tempestades (CAPE).
- Condições mais secas nas planícies: as Grandes Planícies registam episódios mais secos, reduzindo a frequência de condições favoráveis à ocorrência de tornados.
- Mudanças na circulação atmosférica: a deslocação da corrente de jato e dos sistemas de baixa pressão também influencia a localização das tempestades severas.
A mudança não é apenas relevante do ponto de vista meteorológico, mas tem também consequências diretas no impacto dos tornados.
As novas regiões afetadas:
- São mais densamente povoadas.
- Têm um maior número de habitações vulneráveis.
- Não têm a mesma cultura de prevenção.
Isto significa que, embora o número total de tornados não aumente significativamente, o seu impacto potencial é maior.
Um mapa do risco em transformação
A deslocação do corredor de tornados é um exemplo claro de como o clima não é estático. O que durante décadas foi uma zona bem definida está agora a transformar-se, transferindo o risco para regiões onde o grau de preparação é menor.
Na meteorologia, tal como na geografia, as mudanças mais importantes nem sempre são as mais visíveis, mas são as que têm as maiores consequências.
Referência da notícia
https://www.spc.noaa.gov/climo/dataviewer/?hzrd=tor§=conus&intv=year&pd=30&thrs=0
Não perca as últimas novidades da Meteored e aproveite todos os nossos conteúdos no Google Discover, totalmente GRÁTIS+ Siga a Meteored