    Os meteorologistas alertam: o corredor de tornados dos EUA está mudando e existe agora uma nova região de risco

    O clássico “corredor de tornados” dos EUA já não está onde sempre esteve: meteorologistas e caçadores de tempestades estão a detectar uma deslocação para leste que altera completamente o mapa de risco.

    A alteração do padrão da trajetória habitual dos tornados nos EUA é motivo de preocupação nas regiões afetadas.
    A alteração do padrão da trajetória habitual dos tornados nos EUA é motivo de preocupação nas regiões afetadas.

    Durante décadas, o coração dos tornados nos Estados Unidos esteve claramente definido: uma vasta faixa das Grandes Planícies conhecida como Tornado Alley, onde a interação das massas de ar favorecia a formação de tempestades severas.

    No entanto, esse mapa clássico está a tornar-se obsoleto, segundo os meteorologistas. De acordo com os dados mais recentes, o maior risco está a deslocar-se para leste, numa mudança que tem implicações tanto meteorológicas como sociais.

    O Tornado Alley clássico: um equilíbrio atmosférico perfeito

    O Tornado Alley caracteriza-se historicamente por uma configuração atmosférica muito específica.

    • Ar quente e húmido procedente do Golfo do México.
    • Ar frio e seco do Canadá.
    • Ar quente e seco vindo do sudoeste.

    Este choque de massas gera uma atmosfera altamente instável, ideal para o desenvolvimento de supercélulas capazes de deixar fenómenos extremos como granizo gigante ou tornados catastróficos.

    Esta faixa é tradicionalmente considerada como a cintura de tornados dos EUA: NOAA.
    Esta faixa é tradicionalmente considerada como a cintura de tornados dos EUA: NOAA.

    Estados como o Texas, Oklahoma e Kansas têm sido o epicentro destes fenómenos desde há anos.

    Uma mudança silenciosa: menos tornados nas planícies

    Estudos recentes apontam para uma tendência clara.

    • Menos dias com tornados em zonas tradicionais como o Texas ou Oklahoma.
    • Diminuição progressiva da atividade no núcleo clássico.

    Em cidades como Dallas ou Austin, por exemplo, foram registados menos dias de tornados por década, o que reforça a teoria de uma mudança geográfica.

    O novo foco: o sudeste dos Estados Unidos

    Entretanto, a atividade está a aumentar em zonas mais a leste, naquilo a que alguns especialistas já chamam uma nova área de risco:

    • Tennessee.
    • Kentucky.
    • Alabama.
    • Mississippi.
    • Arkansas.

    Esta mudança não é subjetiva, uma vez que os registos mostram que o centro da atividade tornádica se deslocou de oeste do rio Mississippi para mais a leste.

    Por que é que os tornados estão a deslocar-se?

    Do ponto de vista meteorológico, a explicação aponta para mudanças na distribuição das massas de ar.

    • Mais umidade no sudeste: o Golfo do México traz ar cada vez mais quente e húmido para leste, aumentando a energia disponível para as tempestades (CAPE).
    • Condições mais secas nas planícies: as Grandes Planícies registam episódios mais secos, reduzindo a frequência de condições favoráveis à ocorrência de tornados.
    • Mudanças na circulação atmosférica: a deslocação da corrente de jato e dos sistemas de baixa pressão também influencia a localização das tempestades severas.

    A mudança não é apenas relevante do ponto de vista meteorológico, mas tem também consequências diretas no impacto dos tornados.

    A população precisa de estar preparada para os tornados.
    A população precisa de estar preparada para os tornados.

    As novas regiões afetadas:

    • São mais densamente povoadas.
    • Têm um maior número de habitações vulneráveis.
    • Não têm a mesma cultura de prevenção.

    Isto significa que, embora o número total de tornados não aumente significativamente, o seu impacto potencial é maior.

    Um mapa do risco em transformação

    A deslocação do corredor de tornados é um exemplo claro de como o clima não é estático. O que durante décadas foi uma zona bem definida está agora a transformar-se, transferindo o risco para regiões onde o grau de preparação é menor.

    Na meteorologia, tal como na geografia, as mudanças mais importantes nem sempre são as mais visíveis, mas são as que têm as maiores consequências.

    Referência da notícia

    https://www.spc.noaa.gov/climo/dataviewer/?hzrd=tor§=conus&intv=year&pd=30&thrs=0

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