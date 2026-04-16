O projeto pioneiro para salvar o paraíso tropical do Havaí dos microplásticos

O Havaí, uma bela ilha do Pacífico, está ameaçado pela invasão de microplásticos em seu mar, mas um estudo recente apresentou uma solução ecossustentável para preservar sua biodiversidade.

As Ilhas Havaianas são um paraíso natural, mas também uma das áreas mais vulneráveis à poluição por microplásticos.

Paola Cirino Meteored Itália 16/04/2026 19:02 5 min

O Havaí, arquipélago vulcânico com praias paradisíacas e vegetação exuberante, também está se tornando pioneiro na reciclagem de plástico.

O lixo doméstico, redes de pesca abandonadas e todos os tipos de plástico que poluem o mar representam um problema sério que ameaça um ecossistema precioso e delicado.

Por isso, uma equipe de pesquisa do Centro de Pesquisa de Detritos Marinhos (CMDR) da Universidade do Pacífico do Havaí (HPU) está aprimorando um projeto engenhoso que permite a reutilização de resíduos plásticos.

Um paraíso ameaçado

Os aterros sanitários do Havaí estão sobrecarregados há anos, e o transporte e descarte de resíduos acarretam um enorme custo econômico e ambiental.

A localização das ilhas em relação às correntes marítimas não ajuda, pois elas atuam como uma espécie de ponto de coleta natural para os resíduos transportados pelo oceano. Os danos ambientais são incalculáveis, já que todos os animais marinhos acabam ingerindo plástico.

A solução encontrada foi transformar plásticos em produtos de infraestrutura duráveis, como o asfalto para pavimentação de estradas.

O esforço econômico para manter as praias limpas (e também para preservar o turismo) não é insignificante e está se tornando insustentável.

Materiais de ponta para a saúde ambiental

A ideia de transformar resíduos em material de construção é brilhante, visto que as estradas do Havaí já são quase inteiramente pavimentadas com asfalto modificado por polímeros (PMA), que oferece excelente elasticidade, durabilidade e impermeabilidade.

Em um clima úmido como o do Havaí, essas características o tornam superior ao asfalto convencional.

A equipe do CMDR, liderada pela química ambiental e diretora do CMDR Jennifer Lynch, estudou maneiras de combinar sustentabilidade com necessidades cotidianas, enriquecendo o asfalto com plásticos reciclados em vez de polímeros.

"Algumas pessoas acham que a reciclagem de plástico é uma farsa, que não funciona, que é muito complicada. Este trabalho demonstra que a reciclagem pode funcionar quando a sociedade prioriza a sustentabilidade", comentou Jennifer.

Do mar às ruas de Oahu

Para criar o novo asfalto, foram recuperadas redes de pesca antigas e abandonadas, equipamentos de pesca e diversos resíduos plásticos, totalizando aproximadamente oitenta e quatro toneladas, oferecendo também um incentivo aos pescadores que limpam o mar desses detritos.

Os animais marinhos estão entre as principais vítimas da poluição marinha.

Em seguida, resíduos contendo polietileno, um material comum encontrado em embalagens de leite, foram selecionados e utilizados para criar o asfalto usado na pavimentação de algumas estradas na ilha de Oahu.

Algumas estradas foram cobertas com asfalto modificado com polietileno obtido a partir de resíduos reciclados, outras com polietileno obtido de redes de pesca. Em todos os casos, as medições produziram resultados surpreendentes.

Um experimento bem-sucedido

O experimento durou onze meses, durante os quais as estradas da ilha foram submetidas ao uso diário normal. Posteriormente, instrumentação de ponta permitiu coletar e analisar a poeira formada em cada trecho de estrada examinado, bem como amostras de água da chuva, ar e solo circundante para monitorar a presença de partículas de microplástico.

O rigor dessas medições está entre os principais diferenciais em comparação com experimentos semelhantes realizados no passado, e o resultado foi que a quantidade de microplásticos permaneceu praticamente inalterada.

Tanto o PMA quanto o novo asfalto apresentam desempenho semelhante do ponto de vista ambiental.

Outra descoberta interessante é que a quantidade de microplásticos produzida pelo asfalto é significativamente menor do que a liberada pelos pneus.

No momento, os dois materiais também parecem ser mecanicamente equivalentes, mas uma avaliação completa de sua durabilidade ainda levará algum tempo.

Referência da notícia

Hawaii is turning ocean plastic into roads to fight pollution. 08 de abril, 2026. Sara Novak.