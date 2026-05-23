Nem carros, nem asfalto: a cidade incomum onde as ruas são "limpas" pela maré duas vezes ao dia
Conheça essa cidade fluminense onde o centro histórico foi projetado de propósito para a água entrar sem causar problemas, já que as marés sobem e descem de forma previsível duas vezes ao dia.
Esta cidade fica no litoral do estado do Rio de Janeiro e é invadida pelas águas da maré alta diariamente, duas vezes ao dia. Por isso, o seu centro histórico foi construído como tal de forma proposital para que a água da maré entre sem causar problemas.
As ruas de pedras irregulares do centro, conhecidas como “pé-de-moleque”, têm uma leve inclinação proposital, fazendo com que a maré suba pelos cursos naturais e percorra o calçamento, levando embora a sujeira, isto é, “limpando” as ruas, em um ‘sistema de drenagem’ que funciona há mais de três séculos.
Por isso, o centro da cidade é fechado por correntes que impedem a passagem de carros, apenas a circulação de pessoas, preservando assim tanto o calçamento quanto o desenho original.
Que cidade é esta?
Trata-se da bela cidade turística Paraty, um destino imperdível para quem deseja conhecer um pouco mais da história do Brasil colonial.
É famosa pelo belo casario colonial de seu Centro Histórico e por suas belas praias, com paisagens naturais exuberantes, pousadas charmosas, excelente gastronomia e um intenso movimento cultural.
Devido ao seu desenho arquitetônico do século XVIII, a maré cheia cobre o calçamento deixando um visual famoso ao criar belos reflexos dos casarões históricos espelhados na superfície da água.
E as marés mais altas do ano costumam ocorrer entre os meses de maio e agosto.
Qual a melhor época para ir conhecer a cidade? Falando em datas, a época de férias escolares e feriados prolongados a cidade costuma ficar lotada. Agora, sobre o clima, o melhor período é entre junho e setembro, quando costuma chover menos, sendo ideal para fazer passeios de barco e, dependendo da temperatura, até pegar praia. Observação: o verão por lá é quente e chuvoso.
O que conhecer em Paraty
É claro que você vai passear pelo centro histórico da cidade, que é acessível somente por pedestres, e tem vários restaurantes, barzinhos, lojinhas de artesanato, entre outros. Não deixe de ir ao cais e ao Largo Santa Rita, lugares de belos cenários.
Para quem gosta de museus, o Museu de Arte Sacra localizado no interior da Igreja de Santa Rita (perto do cais) é uma boa pedida. A cidade tem ainda mais 3 igrejas interessantes para visitar no centro histórico.
O outro museu da cidade é a Casa da Cultura, que tem exposições temporárias e apresentações musicais.
Também há passeios de barco. A calma baía de Paraty é cercada por pequenas ilhas com prainhas acessíveis somente por barco. E falando delas, é claro… tem belas praias para conhecer.
Boa parte das melhores praias da cidade ficam nas ilhas de Paraty Mirim e são acessíveis somente por barco. E as melhores praias acessíveis por via terrestre ficam em Trindade, um vilarejo que é distrito do município.
Entre as praias de Trindade, as que mais se destacam são a Praia do Meio e a Piscina natural Caixa D’aço, rodeada por enormes pedras, com água transparente e repleta de peixes coloridos.
Referências da notícia
A cidade onde os carros não passam e a maré ainda lava as ruas duas vezes por dia. 15 de maio, 2026. Redação Oeste.
Paraty RJ: O que fazer, praias, dicas. 27 de dezembro, 2025. Jair Prandi.
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