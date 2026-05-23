NOAA prevê menos furacões no Atlântico em 2026, mas emite um alerta sério: "Basta apenas um"!
A NOAA prevê uma temporada de furacões no Atlântico abaixo do normal, mas com ventos superiores a 178 km/h. Será que o El Niño vai desacelerar os furacões?
A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) divulgou sua previsão oficial para a temporada de furacões no Atlântico, estimando uma probabilidade de 55% de que a temporada seja abaixo da média.
Historicamente, uma temporada média registra 14 tempestades nomeadas, 7 furacões e 3 sistemas de grande intensidade.
Embora as estatísticas deste ano estejam abaixo da média, as agências meteorológicas que divulgaram suas estimativas reiteram que as previsões são ferramentas quantitativas de preparação e que as pessoas em áreas de risco devem monitorar diariamente a evolução das tempestades a partir de 1º de junho.
Esta é a lista de nomes que serão atribuídos às tempestades e furacões que se formarem no Atlântico em 2026: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky e Wilfred.
Influência direta do evento climático El Niño
Esse comportamento menos ativo na bacia, que começa em 1º de junho e termina em 30 de novembro, será devido a fatores climáticos opostos, com destaque para o desenvolvimento e a intensificação do fenômeno El Niño.
Entretanto, as temperaturas da superfície do mar no Atlântico deverão estar ligeiramente acima do normal, e os ventos alísios deverão estar mais fracos; estes fatores normalmente impulsionam o desenvolvimento de ciclones, mas desta vez irão colidir com a influência inibidora do El Niño.
Ken Graham, diretor do Serviço Nacional de Meteorologia da NOAA, alertou numa conferência de imprensa que, "embora o impacto do El Niño normalmente desacelere o desenvolvimento de furacões, permanece a incerteza quanto ao resultado final da temporada".
O diretor enfatizou a urgência de revisar os planos de preparação familiar e comunitária agora, lembrando a todos para prestarem muita atenção aos eventos climáticos após o impacto de uma tempestade ou furacão.
Análises técnicas da NOAA indicam que o El Niño provavelmente se desenvolverá completamente até julho de 2026 e persistirá durante o inverno, alterando significativamente os padrões climáticos globais ao aquecer as águas do Pacífico e deslocar a corrente de jato para o sul.
Reposicionamento da corrente de jato
Essa mudança na posição da corrente de jato alterará o comportamento costeiro nos Estados Unidos, elevando o nível do mar ao longo da Costa Oeste e empurrando as marés altas e as ondas fortes muito mais para o interior.
Além disso, ao longo da Costa Leste dos Estados Unidos, na fronteira com o México, e no Atlântico Médio, o deslocamento da corrente de jato desviará a trajetória das tempestades de inverno e de outros sistemas meteorológicos, levando a um aumento da ressaca e das inundações causadas pelas marés altas.
Os meteorologistas da NOAA também preveem que essa configuração atmosférica gerará chuvas significativamente acima da média ao longo da Costa do Golfo e no sudeste dos Estados Unidos.
Furacões mais poderosos
O aquecimento global é um dos principais fatores que elevam a temperatura dos oceanos. Esse aumento de temperatura funciona como "combustível", intensificando rapidamente a força dos ciclones.
Isso faz com que os furacões atuais atinjam categorias mais altas mais rapidamente, gerem chuvas muito mais torrenciais e causem inundações mais severas em nossas costas.
Referência da notícia
National Oceanic and Atmospheric Administration May 21, 2026. NOAA predicts below-normal 2026 Atlantic hurricane season, News & Features.
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