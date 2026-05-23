NOAA prevê menos furacões no Atlântico em 2026, mas emite um alerta sério: "Basta apenas um"!

A NOAA prevê uma temporada de furacões no Atlântico abaixo do normal, mas com ventos superiores a 178 km/h. Será que o El Niño vai desacelerar os furacões?

A intensa temporada de furacões no Atlântico de 2020 atingiu a região com 30 tempestades nomeadas que afetaram diversos países do Caribe e da América Central. Imagem de satélite: GOES16 - NOAA/NASA/GSFC.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) divulgou sua previsão oficial para a temporada de furacões no Atlântico, estimando uma probabilidade de 55% de que a temporada seja abaixo da média.

Historicamente, uma temporada média registra 14 tempestades nomeadas, 7 furacões e 3 sistemas de grande intensidade.

O relatório acrescenta uma probabilidade de 35% de que o ciclo seja próximo da média e apenas 10% de probabilidade de que seja acima da média, projetando geralmente entre 8 e 14 tempestades nomeadas, das quais 3 a 6 se tornariam furacões e 1 a 3 atingiriam uma categoria superior com ventos de 178 km/h ou mais.



Embora as estatísticas deste ano estejam abaixo da média, as agências meteorológicas que divulgaram suas estimativas reiteram que as previsões são ferramentas quantitativas de preparação e que as pessoas em áreas de risco devem monitorar diariamente a evolução das tempestades a partir de 1º de junho.

Esta é a lista de nomes que serão atribuídos às tempestades e furacões que se formarem no Atlântico em 2026: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky e Wilfred.

Influência direta do evento climático El Niño

Esse comportamento menos ativo na bacia, que começa em 1º de junho e termina em 30 de novembro, será devido a fatores climáticos opostos, com destaque para o desenvolvimento e a intensificação do fenômeno El Niño.

Infográfico mostrando o número de tempestades nomeadas e furacões previstos durante a temporada de furacões no Atlântico de 2026. Fonte: NOAA.

Entretanto, as temperaturas da superfície do mar no Atlântico deverão estar ligeiramente acima do normal, e os ventos alísios deverão estar mais fracos; estes fatores normalmente impulsionam o desenvolvimento de ciclones, mas desta vez irão colidir com a influência inibidora do El Niño.

Ken Graham, diretor do Serviço Nacional de Meteorologia da NOAA, alertou numa conferência de imprensa que, "embora o impacto do El Niño normalmente desacelere o desenvolvimento de furacões, permanece a incerteza quanto ao resultado final da temporada".

O furacão Melissa, um dos mais poderosos a atravessar o Atlântico e chegar ao Caribe, atingiu a Jamaica em 28 de outubro de 2025, com ventos sustentados de 298 km/h e pressão central de 892 hPa. Crédito da imagem: CSU/CIRA e NOAA.

O diretor enfatizou a urgência de revisar os planos de preparação familiar e comunitária agora, lembrando a todos para prestarem muita atenção aos eventos climáticos após o impacto de uma tempestade ou furacão.

Análises técnicas da NOAA indicam que o El Niño provavelmente se desenvolverá completamente até julho de 2026 e persistirá durante o inverno, alterando significativamente os padrões climáticos globais ao aquecer as águas do Pacífico e deslocar a corrente de jato para o sul.

Reposicionamento da corrente de jato

Essa mudança na posição da corrente de jato alterará o comportamento costeiro nos Estados Unidos, elevando o nível do mar ao longo da Costa Oeste e empurrando as marés altas e as ondas fortes muito mais para o interior.

Além disso, ao longo da Costa Leste dos Estados Unidos, na fronteira com o México, e no Atlântico Médio, o deslocamento da corrente de jato desviará a trajetória das tempestades de inverno e de outros sistemas meteorológicos, levando a um aumento da ressaca e das inundações causadas pelas marés altas.

Os meteorologistas da NOAA também preveem que essa configuração atmosférica gerará chuvas significativamente acima da média ao longo da Costa do Golfo e no sudeste dos Estados Unidos.

Furacões mais poderosos



O aquecimento global é um dos principais fatores que elevam a temperatura dos oceanos. Esse aumento de temperatura funciona como "combustível", intensificando rapidamente a força dos ciclones.

Isso faz com que os furacões atuais atinjam categorias mais altas mais rapidamente, gerem chuvas muito mais torrenciais e causem inundações mais severas em nossas costas.

Referência da notícia

National Oceanic and Atmospheric Administration May 21, 2026. NOAA predicts below-normal 2026 Atlantic hurricane season, News & Features.