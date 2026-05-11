Milhares de aves migram para seus destinos de verão: te explicamos por que elas fazem isso

A migração de aves, um dos maiores movimentos naturais da Terra, atinge seu pico em maio, quando milhões de pássaros alçam voo em direção aos seus locais de reprodução de verão em busca de alimento e clima mais quente.

Em plena época de migração de aves, milhares delas voam à noite em direção aos seus destinos de reprodução de verão.

A cada primavera e outono, bilhões de aves migratórias alçam voo, muitas vezes viajando milhares de quilômetros entre seus destinos de verão e inverno. A migração da primavera se estende do início de março até meados de junho, atingindo seu pico entre o final de abril e meados de maio.

Essas migrações em massa são um espetáculo natural de tirar o fôlego e um dos maiores do planeta, impulsionadas pela busca por alimento, clima mais ameno e locais ideais para reprodução.

Centenas de milhões alçam voo todas as noites

Segundo o BirdCast, uma plataforma de rastreamento, quase um bilhão de pássaros sobrevoavam os céus dos Estados Unidos por volta da meia-noite de 4 de maio, uma das maiores migrações já registradas pelo sistema.

Na noite passada, algo incrível aconteceu: pela primeira vez, nosso mapa de migração em tempo real mostrou um número recorde de quase 858 milhões de aves na primavera. O fato de esse número estar se aproximando de um bilhão na primavera é realmente impressionante.

Naturalmente, as aves precisam de habitats com alimento abundante e condições climáticas adequadas onde possam sobreviver, se desenvolver e criar seus filhotes. É por isso que elas migram em resposta às mudanças sazonais.

A cada primavera e outono, bilhões de aves migratórias alçam voo, muitas vezes viajando milhares de quilômetros entre seus destinos de verão e inverno.

Segundo registros do Centro de Natureza Severson Dells, a América do Norte abriga mais de 650 espécies de aves reprodutoras, das quais mais da metade são migratórias.

A cada primavera e outono, cerca de 450 espécies, desde minúsculos pássaros canoros até majestosas aves de rapina, embarcam em uma das jornadas mais extraordinárias da natureza: a migração. A migração da primavera ocorre em toda a América do Norte, mas a maioria das aves segue uma das quatro rotas principais conhecidas como corredores migratórios.

Essas rotas principais incluem a rota migratória atlântica ao longo da costa leste, a rota migratória do Mississippi ao longo do rio Mississippi, a rota migratória central ao longo da divisória continental e a rota migratória do Pacífico ao longo da costa oeste.

A migração de aves é um fascinante processo natural que abrange jornadas de curta e longa distância, dependendo da espécie. Enquanto algumas aves migram curtas distâncias dentro da mesma região, outras empreendem longas jornadas que cobrem milhares de quilômetros entre habitats.

Riscos da migração de aves

As migrações de longa distância são mais complexas e influenciadas por uma combinação de fatores como clima, geografia e disponibilidade de alimento, podendo também ser perigosas. As aves enfrentam riscos como predadores, condições climáticas adversas e obstáculos criados pelo homem ao longo de suas jornadas. A perda de habitat é uma das maiores ameaças às aves migratórias.

Isso pode levar à inanição, exaustão e aumento das taxas de mortalidade. Gatos domésticos e selvagens são a principal causa de mortes de aves na América do Norte, sendo responsáveis por entre 1,3 e 4 bilhões de mortes anualmente somente nos Estados Unidos.

As aves dependem de extensas florestas, pastagens e zonas úmidas para alimentação e abrigo. No entanto, essas paisagens estão sendo cada vez mais substituídas por cidades, fazendas e estradas, forçando as aves a gastarem mais energia na busca por recursos, de acordo com o Centro de Natureza Severson Dells.

As paisagens alteradas pela ação humana foram identificadas como uma grande ameaça para as aves migratórias. Estima-se que as colisões com janelas causem a morte de 599 milhões de aves por ano, enquanto os veículos causam outras 200 milhões de mortes.

This is wild! Nearly 1 billion birds are expected to migrating over the next 2 nights across the US, with tonight and tomorrow night being peak nights for Michigan. 1.6 million birds are estimated tonight for Michigan, and 3.5 million tomorrow night! pic.twitter.com/jqBuokE5iV — Michigan Storm Chasers (@MiStormChasers) May 7, 2026

As aves também enfrentam riscos adicionais provenientes de turbinas eólicas, tráfego aéreo e poluição. A maioria das espécies migra à noite, guiada pelas estrelas, mas as luzes artificiais das cidades podem desorientá-las, levando à confusão e ao esgotamento de energia, ou até mesmo a colisões fatais com edifícios.

Segundo estimativas, a América do Norte perdeu quase 3 bilhões de aves desde 1970, o que representa aproximadamente 30% de sua população total de aves. Isso ressalta a necessidade urgente de proteger essas espécies notáveis por meio de maiores esforços de conservação, como a proteção de habitats e rotas migratórias, e a criação de ambientes mais seguros tanto para as populações de aves quanto para suas jornadas migratórias.