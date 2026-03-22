Governo brasileiro anuncia descoberta de gás em poço exploratório na Colômbia

Descoberta de gás no Caribe colombiano reforça estratégia internacional da estatal brasileira e amplia perspectivas energéticas regionais, enquanto empresa também enfrenta desafios regulatórios e ambientais em projetos no Brasil.

A perfuração do poço exploratório foi iniciada em novembro de 2025. Crédito: Geraldo Falcão/Agência Petrobras

A Petrobras anunciou, na última quarta-feira (18), a descoberta de uma acumulação de gás natural em um poço exploratório localizado no litoral da Colômbia, no Mar do Caribe. O poço, denominado Copoazu-1, está situado a cerca de 36 quilômetros da costa e próximo a outras descobertas consideradas relevantes pela companhia.

Segundo informações divulgadas pela estatal, a nova descoberta reforça o potencial energético da região offshore colombiana, consolidando a presença da empresa brasileira no país e ampliando as perspectivas de exploração de gás natural na área. O local fica próximo aos poços Sirius-1 e Sirius-2, previamente classificados como significativos.

A empresa destacou ainda que o resultado contribui diretamente para a segurança energética regional, em um momento em que diversos países buscam diversificar suas matrizes energéticas e reduzir a dependência de fontes mais poluentes.

Expansão no Caribe e parceria estratégica

A perfuração do poço Copoazu-1 teve início em novembro de 2025 e foi realizada por meio de um consórcio com a estatal colombiana Ecopetrol. A empresa colombiana detém pouco mais de 55% de participação no projeto, enquanto a Petrobras atua como operadora da exploração, mesmo com participação minoritária.

Esse modelo de parceria tem sido adotado com frequência pela Petrobras em operações internacionais, permitindo compartilhar riscos e custos, ao mesmo tempo em que mantém protagonismo técnico nas atividades exploratórias.

A atuação no bloco colombiano faz parte de uma estratégia mais ampla de internacionalização da estatal brasileira, que busca ampliar sua presença em mercados estratégicos e diversificar suas fontes de receita fora do Brasil.

Presença global da Petrobras

Além da Colômbia, a Petrobras mantém operações em diferentes regiões do mundo. No continente africano, a empresa atua em países como Namíbia, São Tomé e Príncipe e África do Sul, com foco em exploração e produção de petróleo.

Vista do poço Sirius-2 na Colômbia. Crédito: Divulgação/Petrobras

Nas Américas, a companhia também está presente em países como Bolívia, Argentina e Estados Unidos, consolidando sua posição como uma das principais empresas de energia da América Latina com atuação global.

A diversificação geográfica é vista como uma forma de mitigar riscos e aproveitar oportunidades em diferentes mercados, especialmente em um cenário de transição energética e mudanças na demanda global por combustíveis fósseis.

Desafios no Brasil e Margem Equatorial

Enquanto avança no exterior, a Petrobras enfrenta desafios regulatórios no Brasil. A empresa precisa atender às exigências da Agência Nacional do Petróleo para retomar atividades exploratórias na chamada Margem Equatorial.

A retomada ocorre após um vazamento registrado em janeiro deste ano, que levou à suspensão temporária das operações. A licença ambiental havia sido concedida anteriormente pelo Ibama, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima (MMA).

De acordo com a Petrobras, o incidente não causou danos ao meio ambiente. Ainda assim, o episódio reforçou a necessidade de cumprimento rigoroso das normas ambientais e de segurança, especialmente em áreas sensíveis do ponto de vista ecológico.

Referências da notícia

RádioAgência. Petrobras anuncia descoberta de gás em poço exploratório na Colômbia. 2026