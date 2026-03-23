Exoplaneta localizado a cerca de 100 anos-luz da Terra, o TOI-1452 b, é considerado um mundo oceânico
TOI-1452 b é um exoplaneta 70% maior que a Terra e é considerado pelos cientistas um forte candidato a abrigar oceanos. Seus oceanos podem ter centenas de quilômetros de profundidade.
TOI-1452 b é um fascinante exoplaneta super-Terra descoberto em 2022, localizado a cerca de 100 anos-luz de distância, na constelação de Draco. Com 70% do tamanho da Terra, é considerado um forte candidato a um "mundo oceânico", já que sua baixa densidade sugere que até 30% de sua massa pode ser água.
Neste artigo, veremos as características deste planeta extraordinário.
As características deste planeta extraordinário
TOI-1452 b é um exoplaneta localizado a cerca de 100 anos-luz da Terra, orbitando uma estrela anã vermelha.
Embora seja apenas ligeiramente maior que o nosso planeta, sua natureza parece ser fundamentalmente diferente. Observações atuais sugerem que pode ser um verdadeiro mundo oceânico, completamente coberto por água, sem continentes ou massas de terra.
Essa enorme quantidade de água não só criaria vastos oceanos, como também profundidades extremas, possivelmente atingindo centenas de quilômetros. Nessas condições, a pressão aumenta drasticamente e a água se comporta de maneiras incomuns: nas camadas mais profundas, provavelmente forma fases de gelo exótico de alta pressão, que permanece sólido mesmo em temperaturas relativamente altas, enquanto a água líquida existe nas camadas superiores.
Isso indica uma estratificação interna complexa, com um oceano líquido global sobre uma espessa camada de gelo que o separa do núcleo rochoso. A probabilidade de ainda haver água líquida depende em grande parte da temperatura e da composição atmosférica, ambas influenciadas pela estrela hospedeira.
Como TOI-1452 b orbita uma anã vermelha, pode estar sujeito a condições muito diferentes das da Terra, incluindo possível acoplamento de maré e variações na radiação estelar, fatores que aumentam a incerteza quanto ao seu clima real.
Água, essencial para a vida
Mundos oceânicos como este são de particular interesse para a astrobiologia, pois a água líquida é um requisito fundamental para a vida como a conhecemos. No entanto, a ausência de continentes e a presença de profundas camadas de gelo sob alta pressão podem limitar a troca química entre o oceano e o interior rochoso, um processo que na Terra tem sido crucial para a manutenção de ecossistemas complexos.
Ainda assim, esses planetas expandem significativamente nossa compreensão de onde a vida pode existir e destacam a diversidade de ambientes habitáveis no universo.
Essencialmente, TOI-1452 b representa um cenário extremo: um mundo sem costas, sem terra e com um oceano global infinito sob um céu alienígena — algo sem equivalente direto em nosso sistema solar, mas provavelmente comum em toda a galáxia.