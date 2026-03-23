Exoplaneta localizado a cerca de 100 anos-luz da Terra, o TOI-1452 b, é considerado um mundo oceânico

TOI-1452 b é um exoplaneta 70% maior que a Terra e é considerado pelos cientistas um forte candidato a abrigar oceanos. Seus oceanos podem ter centenas de quilômetros de profundidade.

Esta ilustração artística mostra a possível aparência de TOI-1452, um possível mundo aquático com uma massa quase cinco vezes maior que a da Terra, comparando seu tamanho e raio aos da Terra. Fonte e autor: Martin Vargic / Halcyonmaps - https://www.halcyonmaps.com/exoplanet-systems-visualized/ - Wikipedia.

TOI-1452 b é um fascinante exoplaneta super-Terra descoberto em 2022, localizado a cerca de 100 anos-luz de distância, na constelação de Draco. Com 70% do tamanho da Terra, é considerado um forte candidato a um "mundo oceânico", já que sua baixa densidade sugere que até 30% de sua massa pode ser água.

Com um tamanho 70% maior que o da Terra, é considerado um forte candidato a "mundo oceânico", já que sua baixa densidade sugere que até 30% de sua massa poderia ser água.

Neste artigo, veremos as características deste planeta extraordinário.

As características deste planeta extraordinário

TOI-1452 b é um exoplaneta localizado a cerca de 100 anos-luz da Terra, orbitando uma estrela anã vermelha.

Embora seja apenas ligeiramente maior que o nosso planeta, sua natureza parece ser fundamentalmente diferente. Observações atuais sugerem que pode ser um verdadeiro mundo oceânico, completamente coberto por água, sem continentes ou massas de terra.

Na Terra, a água cobre cerca de 70% da superfície, mas representa menos de 1% da massa total do planeta; em contraste, em TOI-1452 b, a água poderia constituir até 30% de sua massa, o que implica uma estrutura interna radicalmente diferente.

Essa enorme quantidade de água não só criaria vastos oceanos, como também profundidades extremas, possivelmente atingindo centenas de quilômetros. Nessas condições, a pressão aumenta drasticamente e a água se comporta de maneiras incomuns: nas camadas mais profundas, provavelmente forma fases de gelo exótico de alta pressão, que permanece sólido mesmo em temperaturas relativamente altas, enquanto a água líquida existe nas camadas superiores.

Isso indica uma estratificação interna complexa, com um oceano líquido global sobre uma espessa camada de gelo que o separa do núcleo rochoso. A probabilidade de ainda haver água líquida depende em grande parte da temperatura e da composição atmosférica, ambas influenciadas pela estrela hospedeira.

Como TOI-1452 b orbita uma anã vermelha, pode estar sujeito a condições muito diferentes das da Terra, incluindo possível acoplamento de maré e variações na radiação estelar, fatores que aumentam a incerteza quanto ao seu clima real.

Água, essencial para a vida

Mundos oceânicos como este são de particular interesse para a astrobiologia, pois a água líquida é um requisito fundamental para a vida como a conhecemos. No entanto, a ausência de continentes e a presença de profundas camadas de gelo sob alta pressão podem limitar a troca química entre o oceano e o interior rochoso, um processo que na Terra tem sido crucial para a manutenção de ecossistemas complexos.

Ainda assim, esses planetas expandem significativamente nossa compreensão de onde a vida pode existir e destacam a diversidade de ambientes habitáveis no universo.

Essencialmente, TOI-1452 b representa um cenário extremo: um mundo sem costas, sem terra e com um oceano global infinito sob um céu alienígena — algo sem equivalente direto em nosso sistema solar, mas provavelmente comum em toda a galáxia.