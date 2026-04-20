Esta é a capital dos raios: "os raios são visíveis por até 10 horas por noite"

Num canto do planeta, as tempestades não dão trégua e, todas as noites, durante horas, o céu se ilumina sem parar num espetáculo elétrico único no mundo.

Um espetáculo natural único que combina geografia, climatologia e eletricidade atmosférica.

Existem lugares no mundo onde tempestades são eventos ocasionais, e depois há a Bacia do Lago Maracaibo, na Venezuela, onde os raios fazem parte da paisagem quase todas as noites.

É lá que ocorre o Relâmpago de Catatumbo, um fenômeno único que torna essa região a verdadeira capital mundial da atividade elétrica atmosférica.

Mas onde exatamente fica a Bacia do Lago Maracaibo? É uma grande depressão cercada por cadeias de montanhas que lhe conferem um formato muito particular, localizada no noroeste da Venezuela, bem perto da fronteira com a Colômbia.

Um espetáculo que dura a noite toda

Em certas épocas do ano, os relâmpagos podem ser visíveis por 8 ou até 10 horas seguidas a cada noite, iluminando o céu quase continuamente.

Não se tratam de tempestades isoladas, mas de um sistema persistente que pode se repetir por mais de 200 noites por ano, com milhares de descargas elétricas em cada episódio.

O céu na região de Catatumbo é iluminado por raios 200 noites por ano, que não cessam durante horas.

De longe, o horizonte parece pulsar com flashes constantes, como se o céu estivesse respirando luz.

A base é uma explicação meteorológica

Do ponto de vista meteorológico, o Relâmpago de Catatumbo é o resultado de uma combinação muito específica de fatores:

Alta umidade: O Lago Maracaibo desempenha um papel essencial nesse contexto, atuando como uma fonte constante de vapor d'água, alimentando a atmosfera com ar quente e úmido.

Convergência de ventos: Durante a noite, os ventos descem das montanhas circundantes e colidem com o ar quente do lago, gerando instabilidade.

Convecção intensa: O contraste térmico existente provoca fortes correntes ascendentes que favorecem a formação de nuvens de tempestade (cumulonimbus).

Eletricidade constante: Dentro das nuvens cumulonimbus, há muita atividade elétrica que acaba se descarregando na forma de raios entre nuvens e entre nuvens e o solo.

Esse fenômeno não é apenas espetacular, como também estatisticamente extremo. É considerada uma das áreas com a maior densidade de raios do planeta, o que lhe confere o reconhecimento como um recorde natural.

Um laboratório natural para a ciência

O Relâmpago de Catatumbo não é apenas um espetáculo visual, mas também um local fundamental para o estudo da formação de tempestades, da dinâmica da atmosfera tropical e da geração de descargas elétricas.

Francis Drake no luchó contra los españoles en el Lago Maracaibo bajo la luz del Relámpago de Catatumbo, lo que se deduce tras leer "La Dragontea" de Lope de Vega. No os perdáis este articulo de Erik Quiroga (@eqdiamundialozo), publicado en mi web ️ https://t.co/aKn4sQbH1y pic.twitter.com/UOR2zl4fW4 — José Miguel Viñas (@Divulgameteo) May 7, 2024

Para os meteorologistas, é um verdadeiro laboratório a céu aberto. E para os marinheiros que navegavam pela costa norte da América do Sul, esse brilho constante servia como uma espécie de "farol natural", visível a centenas de quilômetros mar adentro, especialmente em noites claras, permitindo-lhes identificar a proximidade da margem do Lago Maracaibo mesmo sem cartas náuticas precisas.