Espécie de planta rara reaparece em vida selvagem no RJ após mais de um século; cientistas explicam

Espécie rara de planta ressurge após um século na Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis, Rio de Janeiro, e surpreende pesquisadores. Entenda melhor aqui.

A planta encontrada no Rio de Janeiro. Crédito: Divulgação Inea/RJ.

Após mais de um século sem registros no estado do Rio de Janeiro, uma espécie rara de planta foi identificada recentemente na Reserva Biológica Estadual de Araras.

O novo achado foi confirmado por pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e destaca a importância das unidades de conservação na proteção da biodiversidade.

Que planta é esta e qual o valor desta descoberta?

Trata-se da espécie Justicia dasyclados, pertencente à família Acanthaceae. Ela tem folhas verde-escuro e delicadas flores violetas, florescendo anualmente. É uma planta arbustiva rara, endêmica do Brasil, ou seja, só existe em nosso país e em nenhum outro lugar do mundo.

O exemplar desta planta foi encontrado em março deste ano na Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis, região Serrana do Rio de Janeiro, após mais de 100 anos sem registro e identificação oficiais na região. Ou seja, esta planta reencontrada representa apenas a segunda ocorrência conhecida da espécie no estado carioca.

Ela é encontrada em formações de Cerrado e Mata Atlântica, e tinha ocorrência até então apenas para os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

A planta foi registrada em região de mata densa, a 1.200 metros de altitude na Reserva de Araras, no Rio de Janeiro. Crédito: Divulgação Inea/RJ.

A planta foi encontrada por Vanessa Cabral, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e guarda-parque do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Inea). Conforme informações das mídias, ela estava fazendo um monitoramento de uma trilha na Reserva e se deparou com a planta, em floração, em uma área de floresta densa, a 1.200 metros de altitude.

A pesquisadora então coletou amostras da planta e enviou para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde os pesquisadores da instituição confirmaram que se tratava mesmo da espécie Justicia dasyclados.

“A descoberta demonstra o papel estratégico das unidades de conservação na geração de conhecimento científico sobre a biodiversidade da Mata Atlântica” - comenta Vanessa.

Como esta espécie só foi documentada uma vez no Rio de Janeiro, ela nem constava na lista oficial de espécies da flora do Rio de Janeiro.

Para Cleber Ferreira, diretor do Inea, esta descoberta “também representa o avanço do conhecimento sobre os ecossistemas fluminenses, reforçando a necessidade de fortalecer as políticas públicas voltadas à conservação da Mata Atlântica”.

Referências da notícia

Planta rara reaparece no Rio após mais de um século e surpreende cientistas; saiba qual é. 31 de março, 2026. Redação O Globo.

Planta rara reaparece no Rio de Janeiro após mais de um século. 31 de março, 2026. Giovanna Gomes.

Planta rara reaparece no Rio após mais de um século e surpreende cientistas. 01 de abril, 2026. Inea.